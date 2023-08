Jorge Santana: "El parque de Melenara se hizo a la carrera, pero hacía falta"

Su vida está ligada al barrio de Melenara y este viernes se encargará de abrir sus fiestas populares. ¿Le han animado los vecinos a subirse al escenario?

La verdad es que sí. Tanto los vecinos de Melenara como los de Salinetas y Clavellinas pasan por la tienda, me felicitan y me dicen: "Jorge, qué bien, tenías que ser tú el pregonero". Yo les agradezco mucho porque siempre he sido muy cortado y me da un poco de vergüenza hacer este tipo de cosas, pero ellos me animan a que lo dé todo ahí.

¿Fue una sorpresa su elección como pregonero?

Sí, siempre me había preguntado qué se siente al ser pregonero de tu pueblo y mañana voy a responderme, encima de una de las fiestas de Canarias más nombradas ahora mismo. Las fiestas de Melenara se están convirtiendo en unas de las más grandes.

¿Qué tienen de especial?

La añoranza de haber nacido y haberse criado en Melenara y recordar cuando era niño. Ahora mismo se cumplen diez años desde que murió mi padre y en estas fechas siempre lo recuerdo porque él era un loco de las fiestas. El viernes se perdía y aparecía de nuevo el domingo a comerse el caldo de pollo, aunque a las diez de la mañana volvía otra vez. La verdad es que me halaga porque siempre he querido a mi pueblo y en Melenara no somos amigos ni conocidos, nos decimos unos a otros hermanos. A los mayores se les tiene un respeto y yo los tengo a todos como padres y madres.

