El alcalde de Telde destituye a Héctor Suárez y a sus seis asesores por "enchufismo"

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, decretó este viernes el cese de todas sus funciones de Héctor Suárez, líder municipal de Coalición Canaria y actual concejal de áreas como Urbanismo, Aguas o Limpieza. El grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Telde sufre su primera crisis, que ha saltado por los aires con el nombramiento de Jonay López, cuarto en listas de Coalición Canaria (CC) y edil en el anterior mandato, como director del contrato de Limpieza, un puesto meramente técnico. El primer edil cuestiona que esta decisión se tomó de forma unilateral por parte de Suárez sin contar con el resto de socios y que "se aleja del espíritu de cambio del grupo de Gobierno, que no acepta el enchufismo". Junto al cabeza de listas del partido canarista han sido destituidos de sus cargos los seis asesores que le acompañan.

"Me acabo de enterar de esta decisión por la nota de prensa", aseguró Héctor Suárez este viernes. El hasta ahora segundo teniente de alcalde no quiso entrar en detalles de momento y avanzó que el partido hará una comunicación pública en los próximos días. El primer edil detalló que esta destitución no supone una ruptura con Coalición Canaria, y avanzó que sus otros dos concejales, Juan Martel —líder de Coalición de Centro Democrático, que se presentó con CC en los últimos comicios— y Pilar Mesa, mantendrán sus cargos, algo que aún tiene que ratificar el partido nacionalista.

La nota de prensa emitida por la Alcaldía especifica que, a partir de ahora, Juan Martel asumirá el cargo de concejal de Gobierno del área de Territorio y las delegaciones de Cultura —que ya ejerció en el anterior mandato— y Servicios Municipales. Por su parte, Pilar Mesa mantiene Alumbrado Público, Sanidad y Consumo, mientras que Ciuca se hace con el control de Aguas y Urbanismo, y el Partido Popular ostenta la delegación del servicio de Limpieza. El nombramiento de segundo teniente de alcalde pasa a ser asumido por Juan Francisco Artiles, líder de Más por Telde. Por su parte, los nuevos asesores que entrarán para sustituir al personal eventual vinculado a Suárez serán nombrados por Coalición Canaria.

"Se aleja del espíritu de cambio del grupo de Gobierno", justificó Peña sobre la decisión

El grupo formado por cuatro partidos —Ciuca, el Partido Popular, CC y Más por Telde— ostenta el mando del municipio en estos momentos con 16 concejales, dos más de los que necesita para la mayoría. Con el cese de Suárez conservan 15 ediles, lo que no pone en riesgo la toma de decisiones. Sin embargo, una posible marcha de Martel y Mesa sí que podría comprometer la mayoría holgada que buscaba el pacto, pues quedarían en 13 ediles. Aún en esta situación, y con una previsible abstención de las dos representantes de Vox en el pleno, continuarían gobernando pero en minoría, con las dificultades que ello conlleva para la toma de decisiones.

Otra posibilidad que se despliega es un desmarque de Juan Martel y de Coalición de Centro Democrático de los nacionalistas, con los que han compartido listas en los dos últimos procesos electorales. En el reparto de áreas fijado en el pacto, Martel quedaba al frente del distrito Cumbre pero sin otras responsabilidades y dejaba atrás las concejalías que asumió en el último mandato, como Cultura y Festejos, que pasaban así a Ciuca.

La Alcaldía señala que la destitución ha sido consensuada con los concejales restantes y con los líderes de los otros dos partidos, Sergio Ramos, cabeza de listas del PP, y Juan Francisco Artiles, de Más por Telde.

Nuevo director de Limpieza

Con la medida anunciada por Peña, también queda en el aire el polémico nombramiento de Jonay López como director del contrato de Limpieza. El alcalde ha pedido a la gestora del servicio, la UTE Valoriza, el cese del exconcejal después de haber sido contratado por petición de Héctor Suárez en los últimos días. "El Ayuntamiento desempeña una función intermedia en el servicio de limpieza, es el que propone el nombramiento, pero es la empresa la que lo paga", señaló Peña, que critica la falta de comunicación sobre este nombramiento y el haberse enterado mediante la prensa.

Se iniciará ahora una mesa de negociaciones con la empresa responsable, que arrancará la próxima semana con las primeras reuniones para decidir quién ocupará el cargo. En estas reuniones abordarán también los nombramientos realizados en el último mes por Suárez dentro del servicio, para lo que el primer edil ha solicitado a la gestora del servicio de limpieza viaria y a la de dependencias municipales las copias de los últimos contratos realizados desde mayo hasta la actualidad.

La oposición ha lanzado en los últimos días su rechazo al nuevo cargo de Jonay López en el servicio de limpieza viaria. El grupo político de Nueva Canarias Telde lanzó este jueves un comunicado en el que instaban al primer edil a dejar sin efecto el nombramiento "con el fin de garantizar el buen funcionamiento de este servicio esencial". En concreto, hacían referencia a que el puesto requiere de un perfil eminentemente técnico y que el grupo optó por colocar a un perfil político "cuando el Ayuntamiento dispone de una herramienta para ello, como es la figura del personal eventual o de libre designación".

Juan Martel asume Cultura y Servicios Municipales, Ciuca Urbanismo y Aguas y el PP Limpieza

Las otras voces más críticas con la medida adoptada por Suárez son los trabajadores de la UTE Valoriza, que han cuestionado el uso de este perfil en detrimento de Atilano Trujillo, el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que ha desempeñado el cargo en los últimos tres años. "Por Jonay López se ha despedido a alguien que hacía bien su trabajo", criticó Pedro Medina, presidente del comité de Empresa en la entidad que ha asumido las tareas de limpieza en el municipio durante 29 años.

Sin embargo, la polémica por los nombramientos en la empresa no termina aquí. El representante de los trabajadores señala que "había personas trabajando siete horas diarias y Suárez ha metido a personas con contratos de 35 horas semanales". "Hay padres de familia que han venido sustituyendo vacaciones y bajas durante años con la esperanza de que se produjera una ampliación de la plantilla y fueran contratados, pero este último mes todo eso ha desaparecido", critica.

El representante del colectivo de trabajadores se congratula de la decisión adoptada por el alcalde, que califica de "contundente", y pide que a partir de ahora se contraten perfiles técnicos y profesionales en un servicio que atiende a un municipio de más de 100.000 habitantes. "Queremos un control de la administración pública que no pase por contratar a políticos de turno, sino a quien realmente se lo merece", concluye.