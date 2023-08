Juan Martel seguirá en el pacto pese a la decisión que tome Coalición Canaria

El cese de Héctor Suárez, líder municipal de Coalición Canaria, no supondrá ningún desajuste en el Ayuntamiento de Telde. Esta situación se debe a que Juan Martel seguirá formando parte del grupo de gobierno independientemente de lo que decida hacer Coalición Canaria. «Yo como no soy de CC, sino que tengo mi propia independencia con mi grupo político, nos mantendremos en el acuerdo y la palabra que dimos el día de la toma de posesión», explica. El dirigente de Coalición de Centro Democrático, aunque se presentó con CC en los últimos comicios, ha expresado a este periódico que prefiere mantenerse al margen de este tema interno. «Creo que deben ser ellos los que deban resolverlo con respeto y cada uno tiene que resolver sus cosas. Yo lo respeto y no voy a cuestionar ni opinar de este problema», sentencia.

La decisión de Juan Antonio Peña de destituir a Héctor Suárez y a sus seis asesores por enchufismo ha provocado la primera crisis interna en el partido, tan solo dos meses después de que se formalizara el gobierno local. De este modo, se han producido varios cruces de acusaciones, entre los que destaca la posición de Coalición Canaria, que es la de reunirse con el Consejo Insular, y la postura del alcalde Peña, que mantiene que la decisión está tomada y ratifica su decisión del cese de Héctor Suárez. Por su parte, desde CC, han lanzado un comunicado en el que tachan de «caza de brujas» las acciones llevadas a cabo por Juan Antonio Peña.

En dicho comunidado, Héctor Suárez afirma que «es realmente repugnante el hecho de manchar nombres y trayectorias de empresas que actualmente prestan servicios a nuestra ciudad y que cuentan con miles de empleados. Lo único que debería hacer este alcalde es fiscalizar que los servicios públicos se estén prestando de manera adecuada y con la calidad que merece esta ciudad». Por su parte, el secretario local critica que se señale a personas con nombres y apellidos, dañando su imagen y honorabilidad, y manchando a su vez la profesionalidad de la empresa y de sus empleados y empleadas.

En cuanto al futuro de Pilar Mesa, concejala de CC, se espera que de momento mantenga sus cargos a no ser que sea ella misma quien renuncie, pues desde el propio partido aún no se han pronunciado al respecto.

Por otro lado, Héctor Suárez ha instado a la secretaría insular de su organización política a convocar «de manera extraordinaria y urgente», un Consejo Político Insular donde se exija que las condiciones que fueron ratificadas en su momento en el mismo órgano decisorio sobre las condiciones del pacto de Telde, así como la exigencia propia al alcalde y el gobierno local del restablecimiento de las competencias firmadas.

El cese de Suárez deja en el aire el futuro de Pilar Mesa, quien de momento mantiene sus áreas

Por este motivo, el partido político establecerá a partir de hoy un punto de recogida de firmas para todos los afiliados de la organización que son componentes de la asamblea local, con el fin de avalar los acuerdos alcanzados en el Consejo Político Local de carácter urgente y ya dirigidos a la secretaría insular de Coalición Canaria Gran Canaria. Desde el propio partido explican que la recogida de dichas firmas tendrá lugar en la sede de Coalición Canaria Telde ubicada en la calle Juan Diego de La Fuente, número 26. El horario será tanto de mañana como de tarde, de 10.00 a 13.00 horas y 17.00 a 20.00 horas.

Jonay López, una de las piezas clave en esta crisis interna en el gobierno local debido a su nombramiento como director del contrato de limpieza, ha preferido no pronunciarse personalmente en el asunto. «Yo trabajo para una empresa. Ya se pronunio el secretario local y no creo que yo deba hacerlo», dijo en declaraciones a este periódico. Tampoco quiso hacer referencia a la entrevista publicada por este mismo medio a Héctor Suárez, en la que defendía la cualificación de Jonay para cubrir el puesto de director de servicio de limpieza, pese a dejar constancia de que no es responsable «de ninguna designación en la empresa porque no tengo esa capacidad».

Por su parte, Pedro Medina, representante de los trabajadores, asegura que no entrará en debates políticos. «Yo he sido muy contundente con lo que he dicho y ahora que cada cual diga lo que quiera. Considero que lo que se ha hecho, se ha hecho mal», explica. Además, Medina ha dejado claro que su misión es «defender los derechos de los trabajadores» y que a través de la denuncia que ha hecho, ha puesto «el derecho de los trabajadores por encima de cualquier cosa».