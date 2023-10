El drama de María Jesús Cáceres en una casa cueva en Caserones

El miedo y la desesperación impulsan a María Jesús Cáceres a llamar a menudo a los medios de comunicación para denunciar las condiciones en las que vive en una casa cueva de Caserones, en Telde.

"Un día me va a matar una piedra y nadie me ayuda", afirma nerviosa.

Las circunstancias, unas veces por decisiones propias y otras por situaciones devenidas, han llevado a esta mujer a residir junto a sus perros en una casa que no reúne las condiciones adecuadas para llevar una vida sosegada y segura. Sobre la entrada de la cueva, una roca gigante hace de pórtico y desde ahí, otras de menor tamaño caen al patio. Allí se mudó con su pareja a principios de 2018 y pese a tener una amplia familia (10 hermanos y 5 hijos), no mantiene relación con ellos.

Una vivienda social o una red

Su esperanza es que le adjudiquen una vivienda social, pero mientras espera la llamada del Gobierno de Canarias -administración que tiene competencias en la materia- quiere que las instituciones realicen obras para frenar la caída de pedruscos. "Al menos quiero que me pongan una red, pero en el Ayuntamiento ya no me dejan ni entrar", asegura.

María Jesús Cáceres dice que se siente "engañada por el alcalde, Juan Antonio Peña", que -según ella- le dijo "que me arreglaría el problema y ahora no quiere ni recibirme". Cuenta que la situación ha llegado hasta el punto que "la última vez que intenté que me recibiera llamaron a la policía y me sacaron del edificio".

Reconoce que a lo largo de estos años ha recibido otro tipo de ayudas y aunque la Concejalía de Servicios Sociales no puede dar información por la Ley de Protección de Datos, ha trascendido que se le han brindado las que le corresponden según la ordenanza municipal de Prestaciones Económicas de Servicios Sociales, se le tramitó la solicitud de la Prestación Canaria de Inserción, y se le han ofrecido otros recursos y alternativas.

Trámite en Urbanismo que no ha realizado

La red que pide, no está incluida, y el Consistorio apunta que debe solicitarse a través de la Concejalía de Urbanismo, trámite que no ha realizado, si bien las administraciones públicas no pueden realizar obras en las viviendas privadas.

La situación se agrava, además, por su estado de salud. Desde 2018 ha alegado tener cáncer, depresión y artritis, entre otras patologías que -dice- le impiden trabajar.

En su periplo animado por la desesperación, María Jesús Cáceres ha pedido la intermediación del Diputado del Común, Rafael Yánez, y del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. El primero de ellos, ya ha contestado para informarle de que ha decidido admitirla a trámite y que "se iniciarán las actuaciones convenientes con el Ayuntamiento de Telde", cuya respuesta se le notificará cuando llegue.