Pilar Mesa González: «Desde que cesaron a Héctor Suárez se me hacía muy difícil venir a trabajar cada día»

Ahora que le han cesado del gobierno local, ¿tiene previsto mantener el acta?

Sí, por supuesto, seguiré trabajando desde la oposición.

Ha dicho que se ha sentido acosada en el Ayuntamiento.

Me he sentido acosada durante estos dos meses. Desde que se cesó a Héctor Suárez ha sido muy difícil venir a trabajar todos los días No ha sido agradable estar sola y esa era la sensación que tenía en mi despacho de las Casas Consistoriales. Además, organizaba las tareas y me enteraba por los trabajadores que están haciendo otras cosas fuera de la orden de trabajo porque tanto el alcalde, Juan Antonio Peña, como el concejal de gobierno, Juan Martel, les daban otras instrucciones. Se han hecho actos de los que no tenía conocimiento utilizando a empresas que yo llevaba, como Elecnor. Sé que ellos mandan, pero si tengo las concejalías delegadas, como mínimo deberían comunicármelo. No tengo llamadas ni comunicaciones del alcalde desde el cese de Héctor Suárez.

Cuando Suárez fue apartado del gobierno pidió que se cesara a todos los concejales de CC. Si quería irse, ¿por qué no dimitió?

Se pidió el cese del grupo municipal en el gobierno. No renuncié porque lo que queríamos era salir del pacto de gobierno, que fue lo que decidió el grupo municipal. En este caso, lo presentó Héctor Suárez como presidente y portavoz del grupo y luego yo como secretaria y portavoz adjunta, y a ninguno de los dos escritos han contestado.

Sensación de abandono

Pero cuando la insular de CC acordó mantenerse, usted acató esta decisión, ¿no?

Yo no decidí quedarme. Desde que se produjo el cese de Héctor Suárez continué a la espera de lo que decidiera el grupo municipal. De todas maneras, a la Insular y la Secretaría General les pedí amparo porque me estaba pasando esto, que me sentía ninguneada, y en ningún momento se pusieron en contacto conmigo.

¿Se siente entonces abandona por CC?

Sí, por supuesto. Al no responderme me he sentido sola, pero entiendo que la Secretaría General no lo haya hecho porque estamos en el Gobierno y los problemas con los colegios, la migración o el fuego de Tenerife son la prioridad, pero me he sentido sola porque no he tenido una respuesta.

¿Supondrá esto algún cambio en su situación personal con el partido?

No. Seguiré igual y a la espera a ver qué me comunican.

El alcalde afirmó que su cese se debe a su inactividad.

Cuando hice la petición de cese entendí que al día siguiente o los dos días se produciría y me despedí de los trabajadores y dejé todo el trabajo pendiente ordenado, pero cuando me vi que pasaron tres días y no pasaba, continué trabajando hasta que me cesó. Cada día daba instrucciones a las dos empresas que llevaba, Flodesin y Elecnor, a través de correos, llamadas o Whatsapp. No estoy 24 horas ni 8 en el despacho todos los días porque también estoy en la calle con reuniones en los barrios. Por eso le dije que si no estoy o si quiere saber dónde estaba podía haber llamado. Dice que lo hizo, pero gracias a Dios todo queda grabado y solo tengo un Whatsapp en las últimas semanas. De resto, desde que cesó a Héctor Suárez, dejó de tener comunicación conmigo. No entiendo cómo puede decir eso cuando hace pocas semanas decía que no quería cesarme porque estaba encantado con mi gestión.

Hay quien apunta a que esto responde a una venganza por abandonar el pacto en 2019.

Esto estaba preparado desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de las elecciones. No es cierto que fuera por dejar a Juan Martel fuera del reparto de áreas porque él tenía pactada una Dirección General con el partido, y cuando no llegó se empezaron a mover fichas. Él había pedido que solo se le diera la concejalía de distrito.

¿Dice que Juan Martel es el artífice?

Uno de ellos.