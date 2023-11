¿Qué siente al estar, en esta ocasión, al otro lado de la noticia?

Extrañeza porque estoy acostumbrado, siendo periodista de La Provincia, a cubrir las informaciones de pregones y ahora estoy al otro lado de la mesa, pero lo afronto como una nueva experiencia.

¿Tenía el deseo de ser pregonero? ¿Lo esperaba?

Nunca entró en mis cálculos ser pregonero de las fiestas de San Gregorio ni tuve una especial ilusión. Siempre consideraba que era una labor para otras personas, no para mí, pero agradezco la elección y solo espero no aburrir a los asistentes.

"El pregón parte de la plaza de San Gregorio y en vez de bajar su calle principal y aledañas, va hacia atrás, hasta Franchy Roca, Arauz y Los Cascajos, para dar a conocer las vivencias de estas calles que pertenecen al barrio, pero que tienen la sensación de que no se les presta mucha atención" Pedro Hernández Suárez

¿Quién se lo pidió?

Me avisó el alcalde, Juan Antonio Peña, por teléfono y me dijo que ya contactarían conmigo para concretar los detalles de los actos del programa.

¿La respuesta fue inmediata o tuvo que pensarla?

La verdad es que fui rápido, aunque soy poco dado a hablar en público. Como he tenido que cubrir algunos pregones que me han parecido un poco pesados, tenía miedo de aburrir y que la gente se pregunte que qué estoy contando. No tengo preferencias por ningún tema, pero quiero que sea concreto, que la gente que lo escuche o lo lea después se sienta identificado no solo por edad, sino por el entorno.

Día de estreno

¿Cuáles son sus primeros recuerdos de esta fiesta?

Los recuerdos y vivencias no son solo mías, sino colectivas. De San Gregorio, a fin de cuentas, venimos familias de clase media baja o media y todo estaba concentrado en un mismo sitio. La festividad era el día de estreno, el día en el que se estrenaba la ropa y los zapatos, de ir a los tenderetes y a los cochitos, de ver a un montón de gente que a lo mejor no veías desde hacía mucho tiempo. Recuerdo el aroma de las manzanas asadas insertadas en un palo, del algodón de azúcar y las castañas asadas. También las atracciones, sobre todo los cochitos de fuego -conocidos también como cochitos de choque- cuando teníamos una edad que no era para los caballitos y los puestos de escopetas de balines en los que yo acertaba bastante poco, debo reconocer. Era un Telde muy activo con un Los Llanos muy bullicioso en el que en los últimos años, por no decir décadas, las fiestas han ido decayendo hasta ser casi irrelevante.

Pide entonces cambios en las fiestas.

Como vecino, ya no como periodista, coincido con muchas personas que creen que las fiestas han decaído muchísimo. La gente está molesta porque no se siente reflejada en ellas porque, salvo excepciones concretas, lo que se organiza no gusta. No ha decaído solo por las actividades que organiza el Ayuntamiento, sino porque no se cuenta con los vecinos. Esperemos que a partir de ahora cambie y se vuelva a retomar esta participación.

Participación vecinal

¿La solución pasa por la participación vecinal en la organización de las fiestas?

Indudablemente. Los vecinos no podemos mirar solo hacia el Ayuntamiento y que ellos hagan su trabajo. Debemos reclamar y exigir que nos abran canales de participación para que no solo cuenten con nosotros en las elecciones cada cuatro años o para hacer una consulta sobre la alegoría del Carnaval. En Los Llanos está la calle Movimiento Ciudadano, pero este concepto no debe quedarse solo en una placa. Debemos recuperar el sentido crítico para decir "esto no, hagan otra cosa" tanto en las fiestas como en otros ámbitos.

"No tengo preferencias por ningún tema, pero quiero que sea concreto, que la gente que lo escuche o lo lea después se sienta identificado no solo por edad, sino por el entorno. Pedro Hernández Suárez

¿Tiene el ejemplo de algún pregonero para seguir?

No exactamente. En todo caso, cogería detalles de personas como Celina Mendoza, la de la Churrería Melián, o Gonzalo Suárez, el del Molino de Fuego, y otras que han aportado su experiencia con datos y vivencias. Compartiré algunas, pero quiero, sobre todo, que la gente se sienta identificada con el pregón, al menos mi generación, la boomer o pureta, como se llamaba antes. No tendrá el mismo calado entre los jóvenes, pero espero que lo que cuente sea identificable o reconocible.

¿Ya está escrito? ¿De qué hablará?

Ya he pasado del inicio con un simple "buenas noches" y los agradecimientos, y ya está un poco avanzado. Quiero aprovechar el pregón para que la gente conozca los otros 'san gregorios', no el de la calle principal con las tiendas, la plaza y las terrazas, sino las calles que no están tan alejadas del casco, pero que prácticamente las conocen los vecinos y los carteros. Incluso yo, que paseo mucho por la zona, me he llevado sorpresas al buscar información sobre las calles y callejones de este barrio que no conocía.

Recorrido por el barrio

¿Parte el pregón de algún punto de este barrio?

Parte de la plaza de San Gregorio y en vez de bajar su calle principal y aledañas, va hacia atrás, hasta Franchy Roca, Arauz y Los Cascajos, para dar a conocer las vivencias de estas calles que pertenecen al barrio, pero que tienen la sensación de que no se les presta mucha atención; todos tenemos nuestros corazones.