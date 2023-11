El Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez acogió este martes su acto de Honores y Distinciones en el que se homenajeó y premió a 16 personas, ocho de ellas a título póstumo, que han contribuido al desarrollo cultural, social y deportivo de la ciudad.

El evento, al que acudieron la mayor parte de los ediles del Consistorio, lo abrió el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, que dio paso al secretario general, Ángel Sutil, para que leyese el acta de concesión de los distinguidos, aprobada en Pleno. Una vez finalizada su intervención, Nayra Collado, presentadora de la gala, fue la encargada de nombrar a cada uno de los galardonados, quienes recibieron su premio de la mano del primer edil. Al mismo tiempo, se proyectó un vídeo de cada premiado, con imágenes de su vida y una voz en off explicando sus aportaciones al municipio.

En primer lugar, recibieron Diplomas al Mérito Social Ana Rosa Moreno Ortega, Antonio Santana Santana, Vicente Santana Quintana, Segundo Amador Martín y Francisco Pérez Bello, este último a título póstumo. Por su parte, se les entregó la Medalla al Mérito Deportivo a Miguel Expedito 'Tito' Cabrera González (fallecido), Julia Martel Martín y Fernando González Cruz; y la Medalla al Mérito Cultural a Gregoria González Valerón y, a título póstumo, a José Luis González Ruano y Luis López Sosa.

En el apartado de Hijos Predilectos, Telde nombró, a título póstumo, al catedrático Antonio Falcón Martel, y a los poetas Fernando González Rodríguez, Montiano Placeres Torón y Saulo Torón Placeres. Además, se otorgó el reconocimiento de Hijo Adoptivo al escultor murciano, llegado a la ciudad hace 43 años, donde ha dejado 12 obras en sus calles, Máximo Riol.

Tras la entrega de los reconocimientos, Riol se subió al estrado para agradecer al Ayuntamiento de Telde, así como a las personas y entidades que han apoyado su nombramiento como Hijo Adoptivo. "Estar esta noche siendo reconocido junto a tan ilustres galardonados es un honor que nunca pensé que se me pudiera otorgar. Tanto los homenajeados como sus familiares estaremos eternamente agradecidos por estos galardones", aseveró.

Así, tras repasar su carrera, acordándose de quienes le han ayudado y de sus vivencias, el artista cerró su discurso poniendo en valor el patrimonio teldense. "Una ciudad que cuida su patrimonio y su historia manifiesta el respeto por sus antepasados, se dignifica a sí misma y marca unas pautas de conducta a las generaciones venideras. Porque si no conocemos nuestra historia y no defendemos el presente, difícilmente construiremos el futuro", concluyó.

Por su parte, Juan Antonio Peña agradeció a los galardonados y familiares sus aportaciones al municipio. "Estimados hijos e hijas ilustres de Telde. La ciudad hoy les abraza, les felicita y se siente orgullosa de cada uno de ustedes. Son el claro ejemplo del compromiso, de la lealtad, del amor incansable a una tierra que sienten como su propia alma. Gracias por toda una vida dedicada a la solidaridad, a la investigación, al conocimiento, al deporte, a la entrega a los demás, más allá de las responsabilidades y cuestiones laborales de cada uno de ustedes. Son vidas entregadas al mérito social, cultural o deportivo, hijos predilectos o adoptivos, son ciudadanos y ciudadanas que encandilan con una trayectoria brillante. Son el ejemplo de poder hacer cuando no se podía, de luchar cuando todos eran obstáculos, de investigar cuando los recursos no eran los suficientes, de crear cuando alrededor no existía creación. Son hombres y mujeres luchadores, incansables, ejemplos de nuestra identidad teldense. Gracias, eternamente gracias", declaró el alcalde de Telde.

Para cerrar, el grupo Quinteto Resonancia deleitó con su música al público presente durante la velada.