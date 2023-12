Misión: conectar gente

La capacidad para conectar a personas y profesionales de cualquier parte del mundo ha puesto a la teldense Lidia Monzón en el punto de mira de la asociación Prospánica, que recientemente le ha entregado un premio en el certamen Mujeres Brillantes Awards celebrado en Nueva York.

Esta mentora de negocios exponenciales, descriptivos y de impacto culmina el año con este reconocimiento a «esta labor de conectora que me caracteriza y que es uno de mis dones, conectar a personas para entrevistas, para negocios, para que se conozcan entre sí y compartan detalles».

Prospánica es una asociación vinculada con She, creada en Bruselas y de la que Lidia Monzón es embajadora, que tiene como objetivo filantrópico «el favorecer que las mujeres hispanas puedan estudiar y ocupar puestos relevantes» y ha sido precisamente su apoyo a las mujeres latinas lo que sustentó su candidatura a este premio.

«La pandemia nos dio la oportunidad de sentarnos y observar al mundo y decidí participar más activamente en She, a la que conocía desde 2019, a través de Aseme Canarias, realizando hermanamientos en Bruselas y con la celebración, aquí, de un Congreso Iberoamericano de Mujeres Empresarias y Directivas».

El ejemplo de su madre

Su capacidad emprendedora es herencia de su madre Lelita, que gestionaba una tienda en la calle Reyes Católicos. Allí vio cómo su progenitora se desenvolvía y sacaba adelante un negocio anteponiendo valores como el cuidado, la generosidad y el esfuerzo.

Más tarde comenzó a conectar a mujeres de diferentes sectores en una tertulia en una emisora de radio teldense. «Hablábamos de cualquier tema que fuera de actualidad y allí fue donde mi di cuenta de que por mi capacidad para poner en contacto a personas y la experiencia empresarial que aprendí de mi madre podía ayudar a las personas que querían emprender un negocio».

Esta labor, además, «está muy vinculada a dar visibilidad a la mujer y la sororidad para hacer brillar a todas. El verdadero liderazgo consiste en desarrollar tus dones para ponerlos al servicio para ayudar a otros a brillar», asegura esta teldense recién galardonada en Estados Unidos.

Reconoce que le cuesta «menos» conectar a personas «de forma internacional, como hacemos con las latinas, o que tengan una mentalidad abierta y viajada, no tanto estudiada». Entre las dificultades que se encuentra en su trabajo está la falta de confianza. «El gran reto del siglo XXI para las mujeres es confiar en ellas mismas. No vamos más allá porque no creemos en nosotras, en que tenemos ese brillo».

Lidia Monzón recuerda que a lo largo de la historia la mujer ha desempeñado un papel importante en los momentos de crisis. «En los momentos claves siempre ha tomado las riendas y el cuidado de la sociedad y ahora toca volver a recuperar ese valor que tienen las mujeres».

Ella prefiere sustituir el término ‘empoderamiento’ por la expresión «tomar el poder porque si tu no lo tomas nadie te lo va a dar por mucho marco legislativo que haya en Europa en el resto del mundo».

Por este motivo, centra su carrera profesional en ayudar a otras féminas a «convertirse en la mujer que es» y a ocupar los lugares que les corresponden. Destaca que a pesar de que muchos colectivos empresariales están presididos o formados por mujeres, cuando hay reuniones «hay muchas corbatas. Es natural que podamos estar, pero no estamos y a veces es porque nosotras mismas lo decidimos así».