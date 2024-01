Hace poco anunció su intención de reforzar el programa Saborea Telde con visitas escolares a las explotaciones ganaderas y de agricultura. ¿Han empezado?

Dentro de la programación de Sector Primario queremos potenciar los productos de kilómetro 0 y de calidad de Telde, que siempre fue conocida como la despensa de Gran Canaria, y devolver el valor que tienen. Para ello, retomamos el proyecto Saborea Telde que, incluso, fue a Fitur para promocionar los siete magníficos, como el gofio, el cochino negro, la miel, el vino, la naranja y el queso, a los que ahora se han ido sumando otros de gran calidad. En los últimos años, se han promocionado bajo otro nombre, Telde Me Gusta, pero no dándole la importancia que merecen por sus nutrientes, como se hizo con Sanidad para promocionar la salud, siendo pioneros en Canarias, y ahora hemos retomado esta iniciativa con el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluis Serra. Estamos terminando la programación que incluirá no solo charlas en los colegios sobre nutrición y la calidad de los productos y sus beneficios, sino llevando a los escolares para que conozcan de primera mano las fincas, las ganaderías y la cooperativa de pescadores.

¿Están previstas acciones de promoción fuera de las aulas?

Sí, en febrero empezaremos con las charlas sobre estos productos y sus nutrientes en los locales sociales de los seis distritos. Tenemos la partida presupuestaria, el proyecto y el programa, y solo falta ultimar la documentación para hacer un contrato menor. De hecho, el Cabildo ha concedido una subvención de 20.000 euros para dar a conocer los productos de calidad de kilómetro 0. Telde fue el segundo municipio con mayor puntuación.