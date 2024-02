Begoña Martel Santana: «La pornografía está invadiendo los centros educativos desde Primaria»

Begoña Martel Santana es profesora de Lengua y Literatura en el IES José Arencibia Gil y agente zonal de Igualdad, que abarca a los centros escolares de Telde y Valsequillo, y, además, es sexóloga, una profesión que desarrolla en el ámbito educativo. Su trabajo ha recibido importantes reconocimientos como el premio estatal Educación Diversa o el Pintadera Arcoiris que otorga el colectivo Gamá.

El miércoles se celebró una reunión de todos los centros educativos de Telde y Valsequillo. ¿Cuál es el objetivo de estos encuentros?

Fue una reunión con todos los centros educativos que forman parte del Eje 3, el eje de igualdad y educación afectivo-sexual y de género. Una de mis funciones es acompañar a los centros educativos en su trabajo en igualdad y afectividad o en materia de coeducación, y se intenta ofrecer recursos, materiales y las la figura del agente zonal también es el nexo de unión entre la Consejería de Educación y los centros, y, en mi caso, les comparto información, les transmito todas las formaciones recientes y las herramientas. Por ejemplo, en esta ocasión se compartió el material existente para que trabajen el 8M, que es una de las efemérides más importantes de los centros educativos.

Begoña Martel, la sexta por la derecha, durante unas jornadas nacionales de sexología / LP / DLP

¿Cuál sería la radiografía actual en materia de igualdad en los centros educativos de Telde y Valsequillo?

Se ha hecho un trabajo ingente, un acompañamiento importante. El profesorado coordinador de los centros está contento con la figura de los agentes porque están a su lado, aunque hay mucho trabajo que hacer todavía. En los últimos años ha habido una involución y hay que trabajar desde ya no solo el tema de la pornografía, que está invadiendo los centros educativos, sino también las masculinidades en los varones jóvenes.

Acceso temprano a la pornografía

¿La pornografía?

La pornografía se ha erigido como la nueva escuela de educación sexual para el alumnado, que la consumen desde los 11 años, algo que favorece el acceso a las nuevas tecnologías. Es una de las preocupaciones del profesorado de Primaria y es necesario que paliarlo para abordar este problema en el aula y trabajar la educación sexual antes de que el alumando acceda a la pornografía. Que conozcan su cuerpo puede prevenir, por ejemplo, abusos sexuales porque saben qué se puede y qué no. Así llegan a la adolescencia con conocimientos sobre qué se merecen y qué son relaciones sanas y satisfactorias.

Antes hablaba de involución. ¿A qué se refiere?

Tiene que haber una apuesta más sólida por parte de los centros educativos, que se deben posicionar y las administraciones deben trabajar la coeducación, tal y como se recoge en la normativa vigente. Es cierto que en Canarias contamos con planes de igualdad en los centros educativos y eso facilita mucho el trabajo, pero el profesorado debe estar formado en esta materia y no se puede mirar a otro lado. Y no trabajar la igualdad y la diversidad, la coeducación en general, que es el respeto a la diferencia.

Concienciación

¿Son los jóvenes de estos centros conscientes de la unidad en diversidad?

Con el estudiantado se está haciendo un trabajo potente, pero es cierto que es necesario un mayor respaldo de los equipos directivos y de las administraciones públicas. Es importante que se trabaje, que los centros se posicionen, que el profesorado se forme y que se refleje esta diversidad que está en la calle, además de prevenir no solo las violencias machistas, sino las violencias LGTBfóbicas. El trabajo no puede ser puntual, debe ser continuado, recogerse en la normativa y los planes de los centros y trabajar especialmente con los varones.

¿Cuál es el problema que está habiendo con los chicos?

Se está normalizado cierto tipo de violencia, que es uno de los males que azota a los centros. Al no tener una formación en educación sexual, empiezan a curiosear y entran, a veces de forma accidental, en la pornografía. Eso es lo que está haciendo que se incremente la violencia sexual. La pornografía no es un tutorial, es irreal y daña el imaginario.

Begoña Martel junto a uno de los premios que ha recibido / LP / DLP

¿Cómo se puede contrarrestar esta situación?

Trabajando la educación sexual en los centros educativos desde que el alumnado es pequeño para que cuando empiecen a consumirlo en la ESO o Bachillerato ya tengan un trabajo previo que les ayude a discernir. Y es que ahora, además, con la pornografía y la inteligencia artificial pueden coger una cara e insertarla en una película.

Alumnado diverso

En cuanto a la diversidad de género, ¿qué tal responde el alumnado?

En los centros educativos se tiene que trabajar la diversidad sexo genérica. Nuestro alumnado es diverso como la sociedad y hay que abordar esa diversidad cada día. Los centros deben constituirse como espacios libres de conductas LGTBfóbicas.

¿Y se está logrando?

La realidad es que cada vez más el alumnado LGTBIQ+ es más visible y hay mucha más diversidad. El alumnado lo tiene muy claro, se visibiliza mucho en los centros educativos y también tiene que ser atendido. Mi centro, el IES José Arencibia es señero en todo el Archipiélago al ser un espacio friendly que trabaja a diario contra la LGTBfobia , no solo con el alumnado sino también con el profesorado. Si nadie se cuestiona ayudar a un estudiante que tiene problemas con las matemáticas o con la lectoescritura, menos debería cuestionarse ayudarle con su diversidad.

Entre un 10 y un 12%

¿Cómo se les ayuda?

En los centros hay estudiantes que están transitando o que están descubriendo su orientación y que necesitan referentes cerca, personas a quienes poder preguntar, resolver dudas y, sobre todo, normalizar su realidad. Es una persona más y la diversidad nos enriquece, es un valor. En los últimos años, he observado que hay mucho alumnado LGTBI en los centros educativos, entre el 10% y 12% es LGTBI visible. Afortunadamente, mi centro educativo no presenta conductas fóbicas, pero sí es verdad que se producen vejaciones, que se escuchan términos aún improcedentes hacia el colectivo y que hay algunos centros en los que la realidad no es así. Como decía antes, el trabajo no es resolver una situación concreta de forma aislada, que es como poner una tirita, sino hacer un trabajo diario.

¿Cómo se actúa?

Hay dos protocolos, uno de violencia de género para todas las mujeres que hay en los centros educativos, y el de acompañamiento a los nuevos trans. Es necesario que se active cuando sea necesario. Cuando alguien empieza la transición puede pasar que la familia esté o no de acuerdo. Hay muchos casos, están a la orden del día y en todas las etapas educativas, y hay que atenderlos porque están en un momento evolutivo complicado que es la adolescencia, se cuestionan quiénes son realmente o hacia quién va su deseo erótico, y dependen mucho del trabajo que se haga en el centro educativo.

Begoña Martel durante uno de sus talleres / LP / DLP

Y en los hogares, ¿no?

Sí, es un binomio indiscutible.

Sexualidad y literatura

Profesora de Lengua y Literatura por la mañana y trabaja la educación sexual por la tarde.

Me formé en la universidad en Sexología y actualmente imparto formaciones para el profesorado canario que organiza el Área Técnica de Igualdad y Educación Afectivo - Sexual de la Consejería de Educación. Últimamente he estado trabajando con el alumnado de las aulas Enclave de las Islas y formando al profesorado en esta materia.

Cambiando de registro, ¿lee y tiene capacidad lectora suficiente el alumnado?

La lectura y la lectoescritura son herramientas importantes de todas las materias y hay que trabajarla más a conciencia. La pandemia y el uso de las nuevas tecnologías han perjudicado considerablemente la actividad lectora, y las redes sociales también hacen un flaco favor porque la economía lingüística y la inmediatez priman.

La docente junto a un grupo de escolares del IES José Arencibia Gil durante una actividad / LP / DLP

