Fallece Carmelo Santana Peña, el gentlemen de la importación del tomate canario

La ausencia ocupará un pedacito de la terraza del restaurante Lagunetas, en Triana, donde cada mañana Carmelo Santana Peña se reunía con sus amigos, un grupo que se forjó en Inglaterra en una época en la que muchas familias canarias enviaron a ese frío país a sus hijos para establecer los lazos comerciales e importar y comercializar el tomate de esta tierra. "Pronto formamos una gran familia. Todos nos ayudábamos y estrechamos fuertes vínculos con los ingleses", aseguró en una entrevista que ofreció a LA PROVINCIA hace tres años, un periódico que cada día compraba y leía, y en cuyas páginas escribió como colaborador durante muchos años.

Desde hace 15 días, con 84 años, el estado de su salud le impedía acudir a esta cita y esta tarde, sobre las 15.00 horas, su corazón dejó de latir, encogiendo el de su familia y seres queridos, entre quienes se encuentran su mujer, Mari Luz Hernández, sus hijos José, Carmelo y Christian.

Carmelo Santana Peña, en el centro, en Londres a mediados del siglo XX / LP / DLP

Su familia recordaba horas después una de sus frases preferidas, "all in the mind" (todo está en la mente), una especie de mantra que repetía cada vez que alguien se enfrentaba a un problema o una dificultad, para insistir en el poder de la mente para sobrellevar cualquier vicisitud. Hoy, quienes le querían buscan esa fortaleza para acostumbrarse a su ausencia.

De Telde a Londres

Carmelo Santana nació en Telde el 18 de julio de 1939 y con solo 16 años se trasladó a Londres a estudiar y asumir la responsabilidad de recepcionar los productos que su familia exportaba a Inglaterra y distribuirlos. Allí permaneció 20 años, tal como él mismo recogió en su libro Entre Canarias y Londres: recuerdos en la vida de un exportador.

Carmelo Santana, segundo por la derecha de abajo, junto a los amigos que forjó en Inglaterra / LP / DLP

En estas memorias contaba cómo conoció al duque de Edimburgo en un acto conmemorativo del aniversario del mercado de Covent Garden o al que fuera presidente del Liverpool Football Club, Jack Cross. Pero también cómo los canarios desplazados hasta Liverpool estrecharon lazos entre ellos y con los propios ingleses, su visita al mítico Cavern Club antes de que Los Beatles lo hicieran famosos o cuando vio un combate de otro teldense, Miguel Calderín (Kimbo), en el Royal Albert Hall.

Nunca olvidó la muerte de Winston Churchill, del que se confesó un gran admirador y a cuya capilla ardiente acudió con sus amigos Tomás López y José Benítez.

Los 20 años que pasó en Inglaterra coincidieron con los de mayor bonanza. Él mismo contaba cómo cargaban entre 90.000 y 100.000 cestos de tomates de seis kilos cada uno. Solo él le llegaban semanalmente 3.000 cestos semanales que luego llevaba a mercados como el Borough Market o supermercados como Marks&Spencer y Tesco.