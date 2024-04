A nuestro padre, Carmelo Santana Peña

Con 17 años, nuestro padre (maestro) se marchó a Londres optimista, generoso y con ganas de ayudar en el negocio familiar. Aquí, en Canarias, su novia, nuestra madre (Mari Luz) quedó sabiendo que los dos siempre se amarían. De hecho, no hace tanto, mientras tomábamos un café, nos reconocía que se enamoró de ella desde la primera vez que la vio, en las fiestas de Jinámar, y que, a la mañana siguiente, se recorrió medio Telde buscándola. "Ella llevaba unas largas trenzas y, cuando la vi, todo se detuvo. Para mí que pasaba hasta una parranda, pero es que su madre, siempre que la he mirado, me ha hecho sentir el hombre más afortunado de este mundo". Ella, por su parte, pronto comprendió que Carmelo era especial. Divertido, excelente conversador y muy cariñoso, además de generoso. De ahí que empezaran "a hablar". Sin embargo, Carmelo, que adoraba a sus padres, y tenía bien claro que la familia es lo primero, aceptó ir a la capital del Reino Unido a gestionar los intereses en materia de exportación de su familia.

Dejaba a miles de kilómetros a su Mari Luz, y pasó unos primeros meses muy duros. Nos lo podemos imaginar, pero él siempre habló de aquello como una enseñanza. "Los sábados, cuándo aún no conocía a nadie, entraba en el cine Odeón y me veía tres veces seguidas la misma película. Así, de paso, mejoraba mi inglés". "También siempre tenía la nevera llena de comida. Porque en una casa puede faltar otra cosa, pero ten siempre la nevera llena. Si tienes eso, estás salvado", nos aconsejaba a sus hijos. Y subsistiendo a la añoranza y al profundo amor hacia nuestra madre. Le mandaba cartas (que aún se conservan en casa) y en verano venía a su lado.

Mientras tanto, en el Reino Unido trabajaba duro, pero nunca pisoteó a nadie. Todo lo contrario. "En aquellos tiempos no hacía falta ni firmar un papel, con dar la mano y la palabra era suficiente". De manera que, poco tardó en abrirse camino en los negocios; así como en el corazón de los ingleses -no es de extrañar que uno de sus amigos británicos, Harry Christmas, bautizara a su casa, en el condado de Kent, con el nombre de "Salinetas”- y de los canarios que allí vivían. Con muchos de ellos mantuvo una amistad-hermandad que ha durado hasta la actualidad, de manera que se reunía con ellos en Las Lagunetas para hablar, reír y contar anécdotas. En este sentido, me decía Falé Gómez: "Él siempre llegaba con su sonrisa tan especial y única saludando en inglés". Porque su humor era asombroso. No era burla, eso jamás. Se trataba de delicado y agudo sentido del humor.

Carmelo Santana, segundo por la derecha de abajo, junto a los amigos que forjó en Inglaterra / LP / DLP

Ciertamente, lo hizo todo con pulcritud, y con tanta generosidad, honradez y delicadeza que pocos años después, tras casarse, creó con mi madre su hogar en el centro de Londres. Y bien lo saben muchos de los canarios que se trasladaban a la capital inglesa, porque fueron muchos los que se quedaban en casa durante su estancia por razones laborales o educativas. También lo saben los muchos a los que llevaba a comer a casa. Porque siempre, siempre, siempre que encontró a un canario o paisano que llegaba nuevo y desorientado, esa persona terminaba comiendo en casa. Lo que nos lleva a recordar, y disculpen el paréntesis, una Navidad de hace 15 años en la que, tras salir de la misa del Gallo, mi padre se encontró, en la Alameda de Colón, a una pareja de noruegos con un bebé tratando de encontrar un sitio donde tomar algo caliente. ¿Y qué hizo nuestro padre? Le susurró un comentario a nuestra madre que no escuchamos, pero ella, inmediatamente, le respondió: "Claro que sí". De manera que nuestro padre, con su fluido inglés, su sonrisa que enamoraba y sus siempre acertadas palabras se las arregló para que esos desconocidos terminaran compartiendo la cena de Navidad en nuestra casa. Una velada en la que no faltó su siempre habitual timple, sus chistes y anécdotas. Años después, esos noruegos no sólo mantuvieron el contacto con nosotros, sino que hace justamente unos meses vinieron a Gran Canaria única y exclusivamente para ver a nuestros padres. De hecho, aquel bebé ya era todo un hombre.

Dicen que obras son amores, y ejemplos como estos, tenemos muchos, muchísimos. Al igual que las personas que fueron amigas de Carmelo (algunas le llamaban cariñosamente Carmelito). Y es que nunca se derrumbó. Tampoco envidió. "Siempre adelante", decía. A lo que le acompañaba, cuándo veía a alguien triste: "No estés triste... ¿Tú quieres que yo?", y le ofrecía una solución. Como dicen nuestras primas: "Tío Carmelo es el conseguidor de la familia". Y no se equivocan, porque no había sueño (suyo o de los demás) que no alcanzara. Sobre todo, los de los demás, porque era claro que le importaba más hacer feliz. Su innata felicidad se caracterizaba por ello.

Ese era y es nuestro padre. Porque no se va a ir. Su obra, su sonrisa quedan en todos los que lo adoramos, en quienes hemos tenido la suerte de aprender de él, su optimismo y generosidad. "Tú, estudia. Estudia lo que más te guste, pero estudia mucho, que yo te ayudo. Da igual que sea aquí o en Filipinas". Y a fe que lo cumplió. Al igual que contagió su bondad. Tanto es así que no soportaba ver a las personas enfadarse. "Pero no discutan". Decía con tono conciliador cuándo veía que alguien cercano enfocaba algún asunto de manera vehemente.

Carmelo Santana durante una de las presentaciones de su libro / LP / DLP

Él ahora ha hecho lo que hizo con 17 años. Se ha ido antes para dejarlo todo preparado y bien listo para sus seres queridos. "All in the mind" decía habitualmente. Y sin duda también tendrá en su mente el hogar que va a construir para su familia y en el que, por supuesto, va a acoger a todo aquel canario, y no canario, que necesite un techo o un plato caliente.

Padre, maestro, jefe, siempre tú, "con elegancia y distinción". Con Londres (y Covent Garden) y la Salinetas en la que tanto te relajabas. Con estas letras hemos tratado de poner en palabras algo imposible, lo mucho que mamá y tus hijos te amamos y admiramos. No sabemos cuándo, pero sí que ya estás organizando todo. Nuestros cuartos, pensando en una zona céntrica para salir a dar paseos... Has hecho del mundo un lugar mejor. Y has convertido nuestras vidas en una gran suerte. Descansa en paz, esa misma paz que siempre nos diste. Nadie lo hubiera hecho mejor, como tú decías a los demás. Te adoramos maestro, padre y marido.

Pepe Santana Hernández

Carmelo Juan Santana Hernández

Christian Santana Hernández