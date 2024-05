El Cabildo recibe el vial de Salinetas para proceder a su reparación

El Cabildo de Gran Canaria cerrará este miércoles un acuerdo con el Gobierno de Canarias a través del cual podrá intervenir en el arreglo del enlace entre la GC-1 y el acceso al polígono industrial de Salinetas, convertido en un auténtico catálogo de obstáculos por falta de mantenimiento.

A pesar de la reiteradas quejas por parte de los miles de usuarios que transitan la zona, y que incluso han sufrido desperfectos en sus vehículos, -un taller próximo recibe de entre seis y diez para su arreglo al mes por este motivo-, tanto el Ayuntamiento como el Cabildo no han podido ejecutar esos trabajos por un problema de competencias ya que, según afirma el consejero insular de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, ese tramo en concreto, que comprende unos 600 metros de longitud, «forma parte del lote de enlaces de la Comunidad Autónoma cuya gestión y conservación al Cabildo aún no se ha materializado, y por tanto, la consejería no puede ejecutar sobre ellos las tareas habituales de mantenimiento».

La misma fuente sostiene que «desde el principio del mandato estamos intentando resolver todos los enlaces de las carreteras de titularidad de la Comunidad que se encuentran en el limbo jurídico por no existir documento de transferencia al Cabildo para su mantenimiento, lo que significa que nadie mantiene y, obviamente, tampoco nos pagan» por ello.

Este periódico se hacía eco este martes de las pintadas de protesta aparecidas sobre el asfalto, con calificativos como «políticos inútiles» y «vergüenza» a modo de protesta por una situación que ha ido a mayores después de que las obras de reasfaltado del cercano polígono de El Goro, hace un año, obligaran a desviar el tráfico por Salinetas destrozando definitivamente el firme.

"Actuar de inmediato"

Y también a primeras horas del martes, el Ayuntamiento de Telde anunciaba que había trasladado al Cabildo un informe de la Policía Local, en el que se determina «que ambas administraciones públicas deben de actuar de inmediato ante el mal estado de la carretera que enlaza la GC-1 con el polígono de Salinetas».

Según el vicealcalde de Telde, Sergio Ramos, en ese documento se detallaban numerosas intervenciones de los agentes municipales por incidentes provocados por ese estado del vial, con unos baches que obligaban a los usuarios a invadir el carril contrario o a sufrir serias averías, cuando no caídas de motoristas.

Medidas cautelares

El Ayuntamiento, en este escrito, hace al Cabildo responsable de su mantenimiento y achaca a su falta de acción el «que se esté poniendo en grave peligro la integridad física de los conductores que a diario circulan por dicha vía», por lo que instaba tanto a la corporación insular como al ejecutivo autonómico a buscar una vía de solución «para restablecer las condiciones de seguridad, recomendado la adopción urgente de aquellas medidas cautelares o preventivas que se consideren adecuadas para evitar los riesgos expuestos en este informe, como podría ser, por ejemplo, el cierre temporal de la vía hasta su reparación, o adoptar medidas temporales tanto en materia de tráfico como de seguridad de las condiciones físicas de la vía, a la vista de las incidencias expuestas».

Horas después de que se pronunciara el Ayuntamiento era cuando se hacía público el anuncio del acuerdo alcanzado para firma este miércoles el convenio entre Cabildo y Gobierno, que formalizarán Hidalgo y Rosana Melián, directora general de Infraestructura Viaria del Gobierno canario, «documento que permitirá al Cabildo actuar de manera inmediata en el tramo cedido».

Pero de momento, y hasta que finalmente se produzca esta intervención, según detallan las mismas fuentes, «la consejería insular de Obras Públicas señalizará los accesos desde la GC-1 advirtiendo del riesgo de circular a alta velocidad sobre la calzada actual, que presenta un avanzado estado de deterioro».