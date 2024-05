El Cabildo inicia este jueves el deseado arreglo del acceso de Salinetas a la GC-1, que obliga al cierre de este tramo durante la noche

La casi imposible misión para esquivar los socavones del acceso a la GC-1 desde el polígono industrial de Salinetas, en Telde, tiene las horas contadas. El Cabildo de Gran Canaria ha empezado ya a colocar la señalética para advertir a los usuarios de esta carretera de las obras que comenzarán este jueves por la noche y se extenderán hasta la próxima semana, una vez que la Consejería de Obras Públicas y el Gobierno de Canarias suscribieran hoy el acuerdo para la cesión de este tramo de carretera que "permanecía bajo titularidad autonómica hasta hoy", informa la Institución insular.

"La confirmación de este acuerdo entre ambas administraciones es el paso definitivo e imprescindible que reclamaba el Cabildo desde hace meses para poder actuar en un acceso de poco menos de 700 metros que presenta un importante estado de deterioro y en el que las máquinas de la consejería insular de Obras Públicas no podían entrar al no haberse materializado hasta hoy la cesión de su gestión y conservación", afirma la Consejería de Obras Públicas en una nota de prensa.

Esta situación ha ocasionado un cruce de declaraciones y acusaciones entre las tres administraciones públicas durante los últimos meses sobre la responsabilidad y las competencias para actuar en esta zona del municipio. “Hay muchos puntos en la red viaria insular donde ocurre esta problemática; esta de Salinetas es de los más pequeños en cuanto a recorrido, pero sí es uno donde está muy mal el asfalto y estaba complicando los accesos a la zona industrial”, afirmó el vicepresidente Hidalgo, que añade que es ncesario “buscar soluciones lo antes posible, llevamos meses trabajando en esto y hoy, al fin, se ha firmado este documento que ya nos permite a nosotros, ahora sí, entrar como Cabildo a repararlo”.

Tras la firma de hoy, el consejero Augusto Hidalgo ha dado orden "para que los equipos de la contrata de Rehabilitación de Firmes y de Conservación de Carreteras del Cabildo actúen mañana mismo en este acceso, lo que obligará a cerrar los accesos al polígono de Salinetas desde la autovía entre las 23:00 del jueves y las 6:00 del viernes". Estos cortes se repetirán de nuevo a partir del próximo domingo, cuando se retomen las tareas de rehabilitación del enlace tras la pausa habitual de los fines de semana en esta clase de trabajos.

En total, Obras Públicas del Cabildo invertirá algo más de 230.000 euros en rehabilitar estos 700 metros de viales, aceras, señalética y alumbrado, unos trabajos que se prolongarán hasta la mitad de la próxima semana.

Primero, la zona más afectada

La primera intervención que realizará mañana mismo el Cabildo en la zona es la repavimentación de la calzada que es la que presenta mayores desperfectos y puede suponer un riesgo para la integridad de los conductores que la utilizan habitualmente.

Esta labor se puede prolongar hasta principios de la próxima semana, ya que hay que fresar los casi 700 metros de calzada para reasfaltarlos a continuación.

Las otras labores que se desarrollarán en los días siguientes con los operarios del contrato de Conservación se corresponden a la rehabilitación de las aceras, la sustitución de las señales actuales por otras nuevas, la creación de un nuevo paso de peatones o la reforma de los báculos del alumbrado.

🔊⚠️Telde advierte al Cabildo y al Gobierno de Canarias del grave peligro que existe en el enlace de la GC-1 con el polígono de Salinetas.



👮‍♀️La Concejalía de Vías y Obras ha remitido un informe de la Policía Local a ambas instituciones ante los riesgos que persisten en el ramal. pic.twitter.com/F5VS1rSWPH — Ayuntamiento de Telde (@Ayun_Telde) May 14, 2024

El Cabildo de Gran Canaria afirma que este tramo ha estado bajo titularidad de la administración regional desde su creación y "formaba parte del lote de enlaces y tramos cuya cesión de gestión y conservación al Cabildo aún no se ha materializado, por lo que, hasta este miércoles, la Consejería insular de Obras Públicas no podía ejecutar sobre él las tareas habituales de mantenimiento".

Limbo de carreteras

En ese sentido, Augusto Hidalgo recordó que "la firma de hoy es el resultado de la dinámica de trabajo de los últimos meses, ya que, desde que empezó este mandato, el consejero regional de Obras Públicas y este Cabildo, nos hemos estado coordinando para sacar del limbo a kilómetros y kilómetros de infraestructura viaria que están sin mantenimiento actualmente porque durante 30 años no se produjeron las transferencias o no se colocaron en el patrimonio del Gobierno de Canarias, y por tanto, nunca han sido mantenidas por el Cabildo Insular de Gran Canaria, porque no hay un documento que lo acredite”, recordó Augusto Hidalgo.

Un camión cisterna transitando por la vía que une la GC-1 con Salinetas / Juan Castro

Sobre Sergio Ramos

El consejero insular de Obras Públicas destaca también la buena predisposición mostrada por el Gobierno de Canarias en este tema para resolver esta y otras cesiones desde hace meses. “Por el contrario, y hay que decirlo, esta intervención se podría haber resuelto de forma mucho más rutinaria hace dos o tres meses si no fuera por la actuación de un concejal del Ayuntamiento de Telde que, de forma un poco insólita y a la búsqueda de protagonismo, lo único que ha provocado es retrasar esta actuación de mejora, algo que podíamos haber solucionado hace mucho tiempo entre dos consejeros, el del Gobierno de Canarias y yo mismo por el Cabildo, que llegamos aquí hace unos meses, pero que desde el principio nos hemos puesto manos a la obra para poder solucionar este problema. Solo me queda agradecer al Gobierno Canarias la responsabilidad mostrada para poder buscar una solución al enlace de Salinetas, que es la primera de más soluciones que llegarán en muchos enlaces de las carreteras de interés regional de Gran Canaria”.