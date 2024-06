Jacobo Velázquez y la explosión de colores en la villa de Santa Brígida

La arena y las flores llenaron de color ayer la villa de Santa Brígida, que se convirtió en un lugar de obligada visita. Entre los participantes se encontraba Jacobo Velázquez, un vecino de 80 años que desde que era niño elabora alfombras cumpliendo una promesa a su padre, primero en su Garachico (Tenerife) natal y desde que se mudó en 1971 para montar un laboratorio fotográfico, en este municipio.

Sentado en una banqueta de madera al pie de la plaza de la iglesia, con una sonrisa que esconde mil anécdotas y saludando a todos los vecinos que pasaban ayer por el casco de Santa Brígida, Jacobo Velázquez, de 80 años, aportaba cuatro colores a la paleta multicolor en la que Florabrígida y las fiestas de San Antonio de Padua han convertido a la villa estos días.

Desde que llegó en 1971 a Gran Canaria desde su Garachico natal, no ha fallado ningún año a la elaboración de las alfombras, incluso «un año en el que a un concejal le dio por dar premios a la mejor alfombra, lo gané, aunque no recogí el trofeo, que se quedó en el bar de Antonio, porque a esto no se le da premios».

Y es para Jacobo, la elaboración de las alfombras tiene un significado mayor porque es una promesa a su padre que falleció cuando tenía 14 años. «Una noche, a las cuatro de la mañana, que venía de Santa Cruz con el camión cargado de plátanos pisó sin querer un alfombra» y desde ese momento su familia ayudaba al progenitor a elaborar estas obras de arte. Además, «antes de morir me dio el mandato de seguir con esta tradición».

Con arena y tierra de cuatro tonalidades distintas, este domingo por la mañana estaba entretenido en el diseño de este año, una imagen de Cristo de 10 metros de largo por ocho de ancho, una ardua labor en la que no estaba solo, puesto que sus amigos iban y venían para ayudarle, y su hija y su mujer le llevaron una sombrilla y agua para que el sol y el cansancio no le impidieran terminar. A ello se suman las palabras de apoyo de todas las personas que paseaban por el casco de Santa Brígida ayer por la mañana, que se paraban para hablar con él. Y es que cuando llegó a Santa Brígida en 1971 para montar un «laboratorio fotográfico con 49 empleados», se implicó de lleno con los vecinos y con el desarrollo social de la villa.

Un ejemplo de ello es Florabrígida, una iniciativa que, según asevera, fue idea suya, aunque «este año no me invitaron a la inauguración», agrega con cierta tristeza.

Mientras Jacobo Velázquez decoraba el pavimento de la calle que llega hasta la iglesia, con solo cuatro tonalidades de tierra y arena, delante del templo y en el entramado de callejones de los alrededores, los colores y los niños eran los protagonistas.

Florabrígida y la confección de las alfombras del Corpus /

Gonzalo Delgado y Julieta Padrón, de 8 y 10 años, junto a más miembros de su familia, colaboraban con una de las alfombras para ayudar a su prima Carlota, que acaba de hacer la comunión y participaba en esta actividad junto a los grupos de catequesis. Para ambos era la primera vez, y estaban encantados dibujando «con arena de colores». Julieta aseguraba que este plan familiar era «muy divertido y entretenido», aunque confesaba que esperaba que no fuera el único plan para la jornada.

Al lado, otro grupo de niños de otra de las parroquias de la villa, dibujaban una paloma que representaba el Espíritu Santo, y más allá, otro reproducía una vidriera, un elemento característico de los edificios religiosos.

Sin embargo, aunque llamativas, las alfombras de colores del casco no era la única oferta de ocio ayer en Santa Brígida. En el parque El Galeón y en el CEIP Juan del Río Ayala las familias disfrutaron de una mañana de juegos, talleres, música y actividades acuáticas.

La vida ‘slow’

Y como cada año por estas fechas, las flores vuelven a conquistar la villa con una nueva edición de Florabrígida en la que vecinos y colectivos presumen de ejemplares decorando los puestos asignados, en los que no faltaron referencias a las costumbres canarias o al patchwork, una técnica de costura con gran arraigo en este municipio, donde se celebra anualmente una feria con gran afluencia de público.

Uno de los puestos era el del colectivo Al golpito, un grupo de amigos que han optado por «el estilo de vida slow», o lo que es lo mismo, «disfrutar de una vida muy relajada, un canto a la lentitud, centrándonos en una cosa cada vez para disfrutar de la compañía y de las actividades que realizamos», explicaba Juan Carlos Déniz cuando terminó de regar un grupo de las plantas que exponía en esta peculiar feria.

Junto a su puesto, Gregorio Muelas y Clara Gallego disfrutaban observando las orquídeas. «Esta señora (refiriéndose a la vecina encargada de esa caseta) siempre tiene orquídeas espectaculares y siempre trae maravillas», exclamaba la pareja antes de resaltar que en el resto de exposiciones también les habían conquistado otras flores. Salvo en alguna ocasión, siempre acuden a esta feria y se confiesan, bromeando, grandes amantes de las plantas cuyo reto es mantenerlas vivas.

Por otro lado, en el aparcamiento municipal, junto a los cochitos, la Agrupación Musical Guayedra, la Banda Sinfónica de Arucas y la Banda de Santa Brígida participaron en el Encuentro Insular de Bandas de Música.

Las actividades festivas continuaban por la tarde, con la procesión del Corpus Christi por las calles del casco antiguo y hoy, a las 19.00 horas, se inaugurará la exposición de pintura al óleo de Juan Guillermo Manrique de Lara y sus alumnos, en el Club Municipal de Mayores, donde también se celebrará un Encuentro de Boleros a cargo de la parranda San Antonio y el grupo Amaday.