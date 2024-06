Jesús Arencibia y el baptisterio de San Juan de Telde

Corría los últimos años de la década de los cuarenta del pasado siglo XX, cuando el cura párroco de San Juan Bautista de Telde, el doctor don Pedro Hernández Benítez, se planteó una restauración—rehabilitación del centenario templo matriz teldense. Él mismo había ahondado en los pormenores de su edificación, hacía ya más de cuatrocientos cincuenta años. Esta se debía a la iniciativa de don Cristóbal García del Castillo, que supo aunar esfuerzos con la casi totalidad de conquistadores—pobladores de la nueva ciudad.

Entre las muchas acciones a llevar a cabo, la menos urgente, pero estéticamente más necesaria, era dar solución definitiva al estado estético de las bóvedas de las tres naves y la Capilla Mayor. Estas lucían un blanco inmaculado en sus prolongados desarrollos. El porqué era bien sencillo: en el siglo anterior el templo había sufrido un desplome casi generalizado de sus techumbres principales y la solución más económica y rápida era suprimir el resto de los antiguos artesonados de tea por falsas bóvedas de medio cañón, hechas a base de unas cimbras de caña recubiertas con escayola, yeso o cal apelmazada.

Don Pedro estaba frustrado ante lo que él, sinceramente, creía una aberración arquitectónica para un templo de tan bellas líneas góticas, renacentistas y hasta barrocas. Así, después de consultarlo con el señor obispo de la Diócesis, don Antonio Pildain Zapiain, encarga a Jesús González Arencibia (Tamaraceite, 1911 — Las Palmas de Gran Canaria, 1993) novel, pero experimentado pintor, un más que ambicioso proyecto para ejecutar unos frescos que cubran en su totalidad los techos de la hoy basilical iglesia. La idea arraigó con fuerza en la mente creativa del artista y en pocos meses presentó un conjunto de folios y cuartillas en las que con todo detalle se mostraba múltiples escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, todas ellas concernientes a los grandes profetas y, concretamente, a la exaltación de San Juan Bautista. En 1948 y como pequeña muestra, presentó terminados los frescos del Baptisterio en el que con colores terrosos representa la Expulsión del Paraíso y el Bautismo de Cristo, así como el Diluvio Universal y la construcción de la Torre de Babel. A la inauguración acudieron tanto las máximas autoridades eclesiásticas como las militares y civiles que llenaron de elogios al pintor de Tamaraceite. Este, creyendo en las promesas de los dignatarios eclesiásticos, pensó que pronto se haría realidad el encargo definitivo del resto del proyecto, pero una vez más, la falta de apoyos económicos lo hicieron inviable. Aun con ser esto altamente decepcionante, lo fue más que se le acusara de libertino, pues según algunos lingüinos mal intencionados «había demasiados desnudos para una iglesia». De nada sirvió que alzaran la voz católicos preeminentes como don José Miguel Alzola González, quien los acusó de mojigatos y puso como ejemplo la Capilla Sixtina Vaticana. Y hasta aquí el relato de lo que fue y nunca debió haber sido. El proyecto en su totalidad se encuentra a buen resguardo y no estaría de más realizar una exposición pública de los mismos, así como llevar a cabo un ciclo de conferencias sobre el pintor y su obra religiosa, tanto en Telde como en otras localidades.

En otro orden de cosas, este cronista desea compartir con ustedes un momento histórico. Bien entrado los años setenta del pasado siglo XX, a los pies del arco toral y en un recodo de la Capilla, antes llamada del Sagrado Corazón de Jesús y hoy de Nuestra Señora de la Soledad , encontré a un hombre vestido todo él de negro, que estrujaba entre sus manos una boina o bilbaína, del mismo color. Sus ojos glaucos, con las lágrimas a punto de desbordar sus párpados no era otro que Jesús Arencibia. Cauteloso me acerqué al maestro, a quien había tenido el honor de conocer y visitar en varias ocasiones. Preocupado por aquel estado le pregunté si le sucedía algo y él, como si no hablase conmigo, dijo: «A ti te debo, Santísimo Cristo de Telde que en aquella aciaga noche no me perdiera para siempre». Jamás pude saber a qué se refería. Mi prudente sentir, testigo ocular y auditivo del casi éxtasis del artista, me aconsejó no preguntar ni desvelar esos instantes de trascendencia mística.

Ahora, cuando por fin se van a restaurar los maltrechos frescos de la Capilla Bautismal de nuestra Basílica Menor, sería el momento oportuno para que el Ayuntamiento de Telde llevara a cabo un acto de gratitud a quien supo dejarnos una de sus grandes obras para honor y gloria de la ciudad.