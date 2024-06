Telde amplía la parcela para el futuro centro de acogida de animales y encargará un tercer proyecto para esta infraestructura

El Ayuntamiento de Telde encargará un nuevo proyecto para el centro de acogida y bienestar animal que no se ejecutó durante el mandato anterior, que será la tercera planificación que se realice para que la ciudad disponga de este recurso que permitirá desarrollar políticas animalistas adaptadas a la nueva Ley de Bienestar Animal. Así lo anunciaron el alcalde y el concejal del área, Juan Antonio Peña, durante la primera de una serie de ruedas de prensa que el gobierno local ofrecerán en los próximos días para hacer un balance de la gestión de los primeros doce meses mandato.

Hace unos días, aseveraron los munícipes, la Concejalía de Urbanismo cedió la parcela situada junto a la prevista para este centro, en la calle El Bosque de El Goro. De esta manera, se amplía considerablemente el espacio que albergará el futuro centro, hasta los 12.000 metros cuadrados, y se cuenta con un solar bordeado por tres calles, uno de los requisitos que exige el planeamiento insular para este tipo de infraestructura y uno de los principales escollos que tuvo el proyecto para acogerse a la financiación del Cabildo de Gran Canaria.

Sin embargo, la pretensión del Ayuntamiento es la de asumir la totalidad del coste, algo que le permitirá el incremento que anuncian para esta Concejalía, que pasará a tener un millón de euros en el próximo presupuesto municipal, frente a los 286.000 actuales.

De izquierda a derecha, el alcalde y el concejal de Bienestar Animal, Juan Antonio Peña y Juan Francisco Artiles / LP / DLP

Se aprovechará la idea

Del proyecto encargado en el mandato anterior, que fue redactado dos veces, afirmó el alcalde, se aprovechará la idea, pero será necesario elaborar un tercero. Además, su ejecución se dividirá en tres fases, una dedicada a los servicios, la medioambiental y una última dedicada a los espacios para las actividades de ocio, deportivas y sociales.

Mientras, detalló Artiles, se seguirán implementando mejoras en el centro temporal habilitado en la nave junto al puente de los Siete Ojos, con la insonorización del interior y la adopción de medidas para reducir el impacto acústico en las zonas exteriores, entre otras labores.

El regidor municipal aseveró que la gestión de esta área "no ha sido fácil" y reconoció que no se han alcanzado los objetivos aún, "pero se ha avanzado". Y no se han logrado las metas, justificó Peña, "porque partíamos de una situación compleja y había unas expectativas bastante altas" por parte de la ciudadanía y los colectivos.

Con todo, precisó el concejal de Bienestar y Protección Animal, "ha habido un antes y un después" tras la incorporación de la empresa pública Gesplan, a mediados de octubre de 2023, que ha contribuido a la adaptación del servicio a las exigencias de la nueva Ley.

Desde ese momento hasta el 30 de abril, "no se ha dejado de prestar ningún servicio" y se han recogido tanto los animales domésticos como otros que hasta entonces quedaban fuera de las competencias municipales.

El servicio en cifras

Según los datos de la intranet que comparte Gesplán con el personal municipal, en este periodo se han retirado de las calles 304 perros, 126 gatos y 12 animales de otra tipología, como burros, caballos, gallinas, patos o gallos. De estos, ya sea de forma directa o a través del albergue insular de Bañaderos, 372 han encontrado un hogar. Concretamente, 256 perros, de los que 85 fueron recuperados por sus familias; 104 gatos (11 regresaron a sus casas) y los otros doce animales.

Para alcanzar este índice, han sido fundamentales las nuevas herramientas implementadas, como la intranet, que incluye todos los datos de cada animal, como las entradas, las salidas, su situación sanitaria o si es adoptado; y la página web, "con la que se ha conseguido fomentar y potenciar la adopción responsable y dar a conocer los servicios que prestamos", apostilló Artiles. Además, recientemente se han sumado los perfiles en redes sociales, que ya tienen unos 2.000 seguidores.

A los animales que son recogidos, agrega el edil, se les aplica un protocolo particular que incluye la colocación de un microchip, la desparasitación, las vacunas, test y chequeos sanitarios. Además, cuando salen en adopción se entregan esterilizados a las nuevas familias y cuando son cachorros, se van con un compromiso firmado de regresar cuando tengan la edad apropiada para someterlos a la intervención.

Colonias felinas

Otro de los ámbitos de actuación de esta Concejalía es el control y cuidado de las colonias felinas. En ese sentido, el edil asegura que se ha pasado de tener contabilizadas 60 grupos de gatos en la ciudad hace un año a unos 140, sin contar con los felinos asilvestrados que no viven en zonas urbanas. De estas, ya se han registrado 80. Cada una de estas colonias, añade, cuenta con una media de 10 individuos, "aunque creemos que pueden ser más".

De esta manera, el Ayuntamiento y los gestores de las colonias felinas atienen a unos 1.400 gatos callejeros, a quienes se alimentan y se brinda atención sanitaria. Para ello, el Consistorio sigue renovando los convenios con el Colegio Oficial de Veterinarios que permiten su esterilización a través del método CER (captura, esterilización y retorno), con la ayuda de las personas que voluntariamente atienden a estos animales. Así, a través de este acuerdo, entre octubre y enero se castraron 207 gatos, y con recursos propios, posteriormente, otros 69. Ahora, a partir del 6 de julio, se procederá a una nueva campaña con el órgano colegiado para hacer lo propio con otros 185.