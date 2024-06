Sergio Ramos recibe el alta hospitalaria tras su desvanecimiento en el pleno de Telde: "Ha sido un momento muy duro, gracias por el cariño"

El senador y vicealcalde de Telde, Sergio Ramos, ha agradecido este viernes las muestras de cariño que le han mostrado tras su desvanecimiento este viernes en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Telde, que le ha impedido desarrollar sus tareas de manera óptima.

Ramos agradece, a través de un comunicado del PP y de una publicación en sus redes sociales, a todos los concejales de los distintos grupos políticos, tanto de gobierno como de la oposición, por el trato que recibió durante el momento tan duro que ha pasado. Y recalcó: “Gracias al alcalde y compañeros porque me he sentido arropado y protegido con la atención de concejales y público con conocimientos sanitarios y por el apoyo emocional ante una situación que ha sido dura”.

Sergio Ramos también quiso agradecer al equipo sanitario que le asistió en las Casas Consistoriales, así como a los miembros de la Policía Local que acudieron de manera inmediata, y en especial al agente Sergio Mendoza, que pudo retenerlo durante la caída que hubiese provocado un golpe tremendo cuando perdió el conocimiento.

En el mismo sentido, "agradeció a los medios de comunicación su preocupación y el tratamiento de la información publicada respetando en todo momento una situación de carácter personal", señalan desde el PP.

Asimismo, Sergio Ramos agradeció “a la ciudadanía de Telde sus muestras de cariño que me han trasladado a través de mis compañeros y mi familia”, y mandó un mensaje de tranquilidad: “Me encuentro bien, tranquilo y esperando reincorporarme a mis tareas de gobierno desde que los médicos me lo permitan para seguir dando todo por mi municipio y por lo más importante, su ciudadanía. He sufrido una lipotimia y me han aconsejado descanso por unos días”.

Por último, el vicealcalde dio “mil gracias a todos por su cariño y afecto que me han hecho llegar”.