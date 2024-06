Rubén Rodríguez, componente de Araguaney: «Podemos llegar a los jóvenes con temas actuales, como de Maluma o Carlos Rivera»

El grupo de música popular Araguaney inició este viernes en la plaza de San Juan de Telde, la gira para celebrar su 30 aniversario con el espectáculo Serendipia, que se llena de nuevas propuestas

¿Qué es Serendipia?

Serendipia es el espectáculo con el que celebramos los 30 años de Araguaney. La serendipia es un concepto que define lo que ocurre cuando vas buscando algo en la vida y el hallazgo que encuentras es mucho mejor que lo que buscabas. Todos estos años de creación y de formación del grupo han sido todo un reto y un hallazgo continuo, porque cuando comenzó el grupo jamás pensó que llegaría a estar, 30 años después, en marcha con la evolución lógica de un grupo, con toda la gente que ha sido la familia de Araguaney. Ese ha sido, precisamente, nuestro mayor hallazgo y nuestra mayor celebración. Por eso estamos de fiesta con Serendipia, celebrando las causalidades y las casualidades del mundo en nuestra vida.

¿Cómo ha evolucionado Araguaney durante estos 30 años?

Al principio era un grupo de amigos que se encontraron entre 1993 y 1994 en Jinámar y se unieron para hacer música y crear una parranda, y con el paso de los años, con la evolución lógica de cada uno de los componentes y del grupo, y las inquietudes que íbamos teniendo a nivel musical, ha pasado de ser la parranda Araguaney a ser el grupo de música popular Araguaney, con un repertorio no solo de canciones populares canarias, sino de todo el mundo, haciendo hincapié en la música venezolana. Tanto en el principio del proyecto como ahora, 30 años más tarde, seguimos teniendo un gran peso de los sonidos de este país en nuestro repertorio.

Estos 30 años han dado para mucho, han evolucionado y tiene varios discos.

Ha sido la evolución lógica de haber vivido muchísimas, muchísimas cosas. Con tres discos en las espaldas, trabajamos en espectáculos e ideas novedosas para seguir ofreciendo buena música y que la gente pueda seguir teniendo Araguaney en su playlist de canciones de su vida, que es lo importante.

Ampliando el repertorio

Quizás, conectar con los más jóvenes es el gran reto. ¿Cómo podría conseguirse?

La música popular puede conectar con la población más joven y en nuestro grupo hay una representación importantísima de la gente joven; me atrevería a decir que Araguaney es de los grupos de estas características que, posiblemente, abriga a más gente joven en sus filas. Los componentes vamos desde los 20 años a los 80 años, todo un abanico maravilloso de edad. Creo que es muy importante que la gente joven tome la iniciativa de poder llevar a cabo un proyecto como este, arraigado a las raíces del mundo.

Hay muchos chicos que son músicos que vienen del conservatorio que están experimentando nuevos retos musicales. Y creo que también el repertorio que estamos eligiendo últimamente también atiende más a las necesidades de la gente más joven para poder captar su atención, incorporando otro tipo de música que no es la tradicional de siempre. Vamos descubriendo que de un camino al otro hay puentes, y que la música de raíz bebe de un lado y de otro.

Grupo de música popular Araguaney / LP / DLP

¿Por ejemplo?

Estamos abriendo el abanico del repertorio y entre el centenar de canciones hay boleros o rancheras de Maluma y Carlos Rivera, por ejemplo, lo que no deja de ser una apuesta más por intentar actualizar el vehículo de la música en el que nos subimos.

¿Cómo encajan en este proyecto autores como Maluma, cuyas letras han ocasionado mucha controversia?

Cuidamos el mensaje y no cantamos un reggaetón o una canción con un mensaje que no nos creamos, un mensaje que no haga crecer en la sociedad con otra mentalidad. La canción que hemos elegido de este cantante es de amor y muy cuidada. Es verdad que Maluma ha tenido bastante controversia por las letras de sus canciones, pero no esta canción, que no es suya, sino que es una versión que hace de otro autor. Creemos que podemos llegar al target de los más jóvenes si incorporamos temas que están más en la actualidad.

Creaciones propias

¿Y de creación propia?

Araguaney se ha caracterizado siempre por tener canciones de creación propia y en este Serendipia, muchas de las canciones que cantamos que son propias, como Raíces de Unión o la isa El Paralelo 28 o Seis Folías, donde hacemos una adaptación de las folías canarias, pero llevadas a otros ritmos y a otras músicas del mundo.

El concierto del viernes en Telde fue el arranque de la gira de este aniversario. ¿Qué es lo que encontrarán las personas que acudan a algunos de estos conciertos?

Serendipia es muy importante, porque sobre todo el reto para nosotros está la puesta en escena, que es diferente y novedosa; no se ha visto nunca. Estamos bajo la dirección artística y escénica de Mario Vega de Una hora menos producciones, cuidando al máximo cada detalle, que cada canción tenga su importancia, la iluminación, su requerimiento técnico y sobre todo, cómo nos mostramos en escena. Se trata de un formato completamente nuevo.

Tenemos muchas ganas de hacer cosas nuevas y cuando Mario Vega y Víctor Batista nos propuso hacer este espectáculo de esta forma cada miembro del grupo se ha involucrado de forma muy intensa.

¿Y a partir de ahora? ¿Qué será lo próximo dentro de la gira?

Tras el concierto del viernes, girar con nuestra productora y con nuestra distribuidora, que es Bcolina Producciones, y esperamos que Serendipia pueda recorrer muchos escenarios, bueno, espacios, porque el escenario lo vamos a llevar nosotros.