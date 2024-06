Juan Antonio Peña, alcalde de Telde: «Si abrimos lo cerrado podemos proyectar el Telde que queremos»

El alcalde de Telde hace un balance positivo de este primer año de mandato y asegura que la ciudadanía ha recuperado el «entusiasmo». Defiende la salud del pacto y afirma que la prioridad de su gobierno en este momento es el plan de asfaltado, seguido de la apertura de varias infraestructuras, como el polideportivo Paco Artiles y los aparcamientos. Por último, reitera que este es un municipio seguro.

¿Qué destaca de este primer año de mandato?

Creo que hemos devuelto la ilusión. Cuando comenzaba, cuando estaba en la oposición, se decía que Telde había tocado fondo y era la expresión que más me dolía. Yo creo que ahora mismo, y después de un año, eso ha cambiado. Existe un entusiasmo en la calle, una ilusión, una esperanza de que Tele vuelva a resurgir y, sobre todo, hemos proyectado esa imagen positiva. Hay gente que trabaja fuera de esta frontera que me dicen que se habla de cómo va Telde en positivo y me siento orgulloso de esa proyección en positivo que hemos conseguido en poco tiempo, partiendo de ese sentimiento pesimista que a lo mejor estaba instalado en la ciudad.

Ya en campaña lo hizo, pero durante estos doce meses ha incrementado su presencia en las redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno. Se habla del ‘efecto Teo’ (por Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar) en Telde.

Yo creo que es importante. Siempre he dicho que no todos los gobiernos han hecho las cosas mal, pero sí es cierto que ha existido un problema de comunicación. Y el trabajar y el dedicarle horas y que el ciudadano no sepa lo que se hace es un problema. Evidentemente, hemos mejorado la comunicación y las redes de la propia Institución y creo que la clave también es ser accesible en primera persona. Mis redes las manejo yo, el móvil personal es público y está en la página web del Ayuntamiento, renuncié al corporativo nada más llegar, y creo que esa es la clave, la cercanía, la disponibilidad. Es verdad que tienes que estar organizado, dedicarle una parte del tiempo, pero lo tengo bastante bien administrado y de los cerca de 300 mensajes que recibo en total al día por las diferentes redes los administro y estoy al día con todos los ciudadanos. Es imprescindible esa comunicación y, sobre todo, el conectar con una parte importante de la población que está en las redes sociales, es decir que por entretenimiento, que por información o por perfil de edad están ahí instalados. Como servidores públicos tenemos que llegar a todos o por lo menos intentarlo y lo estamos consiguiendo.

Conciliación

¿Cómo compagina el trabajo como alcalde y las redes con la vida personal, el deporte, la familia, los amigos, la salud...?

Hasta el momento lo llevo bien y me administro las horas, a qué dedico cada etapa del día. Atiendo desde las siete de la mañana, lo que me ayuda a poder sentarme hoy en esta entrevista y no tener a nadie pendiente para hablar conmigo. En esa primera hora tengo la atención ciudadana y tengo las horas marcadas para responder en las redes. No estoy todo el día con el móvil en la mano. Creo que la conciliación existe y es posible. También es cierto que por los problemas de salud recientes he tenido que frenar unos meses la actividad deportiva por prescripción médica, pero volveré por desconexión, por deporte y por salud física y mental. Por ahora, esa conciliación familiar, de amigos y de ocio también es compatible.

Sé que su peso en las redes también le ha permitido, por otro lado, apoyar varias acciones solidarias.

Cuando estuve ingresado en el hospital en noviembre, un chico que estaba ingresado me trasladó, mediante la enfermera, que si podía hacer un llamamiento porque estaba a la espera de ser intervenido de un tumor cerebral y necesitaban sangre. Ese mismo día me dieron el alta y grabé el vídeo y el personal fue luego a darle las gracias porque había ido mucha gente a donar. También, hace pocos meses, otro chico de Telde y su familia me pidieron otro llamamiento para donar sangre y como funciona, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia me ha solicitado apoyo.

«Es imprescindible conectar con una parte importante de la población que está en las redes sociales, es decir, que por entretenimiento, que por información o por perfil de edad están ahí instalados» Juan Antonio Peña Medina — Alcalde de Telde

La oposición ofreció recientemente una rueda de prensa en la que criticó que el gobierno local estaba más centrado en la fiesta que en la gestión. ¿Qué opinión le merece?

Algo tienen que decir y criticar, y no construir, porque al final no lanzan ninguna propuesta constructiva, sino todo lo contrario. Las fiestas siguen siendo las mismas; este gobierno no se ha inventado ninguna nueva y el presupuesto es el mismo. Es decir, los presupuestos del año 2023 prorrogados. Lo que se ha hecho es mejorar. Antes se perdía dinero en las subvenciones, como los 50.000 euros de las fiestas de San Gregorio, por ejemplo. Nosotros conseguimos hacerlo, no perderlas y devolverle las fiestas a la ciudad. Quizás se quejaban antes de que la pandemia había castigado de manera importante al sector de la fiesta, al mundo audiovisual, al artista. Ahora que le estamos dando la oportunidad parece que es cuando existe molestias. Antes estaba ese sentimiento de que Telde estaba muerto, ahora Telde está vivo y las fiestas generan empleo. Lo ha dicho a la zona comercial y los empresarios, que han tenido que reforzar el personal y contratar a más gente. Ha abierto nuevos locales de restauración y en los próximos meses abrirán más, por lo tanto, estamos dinamizando la ciudad, proyectando esa imagen positiva que es turismo, desarrollo local, inversión, empleo. Las fiestas son importantes, al igual que el resto de cuestiones y una cosa nos quita la otra; seguimos trabajando en todos los aspectos y en todas las concejalías.

Críticas de la oposición

¿Y sobre la crítica acerca de la falta de transparencia?

No hay nada más transparente que nosotros. Es decir, hemos respondido y estamos casi al día con el Diputado del Común y dándole respuesta a quejas de hace tres años que no se le respondía. El portal de transparencia ha conseguido nuestro mayor logro y somos uno de los pocos municipios que obtuvo un diez. En las redes sociales está nuestro día a día. Publicamos la agenda del alcalde, que antes no se hacía; soy accesible y estoy en todo los lados y en todos los medios de comunicación dando cuenta, sin vetar a nadie ni ninguna pregunta.

Sin embargo, la prensa no ha tenido acceso durante todo este tiempo ni a propuestas ni expedientes que se aprueban en la Junta de Gobierno o el Pleno.

A lo mejor antes no se hacía lo correcto. Sin embargo, la información la sacamos con una nota o le damos acceso a aquello que nos pregunta. Evidentemente, hay informaciones que no disponemos y que necesita un mayor tiempo, pero yo creo que hasta el día se le responde a todo y a todos.

Una de las promesas que hizo durante la campaña y también al principio del mandato fue la apertura inmediata del polideportivo Paco Artiles, pero ha pasado ya un año.

Lo primero que hicimos fue adecentarlo y limpiarlo. El polideportivo está en buenas condiciones para ser transitado y usado. Hicimos el diagnóstico nada más llegar de las obras necesarias y ronda los 100.000 euros el ponerlo al día. Lo que sí es verdad es que nos encontramos con un problema que no sabíamos y es el encargo que tenía Fomentas para la rehabilitación de los espacios deportivos, que era el dinero que íbamos a utilizar. Tenía un presupuesto de 700.000 euros durante cuatro años y no se especificó que esos 700.000 euros era por año. Ese dinero ya no existe y hemos tenido que hacer una adenda que está en Intervención pendiente de la fiscalización. Desde que eso se apruebe vamos a meter mano a la obra. Estamos también con el plan de autoprotección para abrirlo de manera parcial, empezando por la cancha, y barajando varias fórmulas para su gestión.

«El presupuesto de Servicios Sociales se irá a su máximo histórico para atender la emergencia social» Juan Antonio Peña

La apertura del mercado municipal sí que está más cerca.

El problema que nos encontramos fue el de las cámaras de frío, que ya está en licitación. Una vez hechas las obras necesarias, una vez tenido todos los servicios de mantenimiento, hemos aprobado la ordenanza de régimen interno, y se está viendo la cuestión del traslado de los actuales puesteros.

Próximos proyectos

¿Y el Plan General?

Esta es la primera vez que hablo del Plan General porque considero que todos los partidos han hablado muchísimo durante 20 años y se ha hecho poco, y yo me he marcado como reto hacerlo a la inversa:hablar menos y cuando esté ya encaminado, presentarlo a la ciudadanía. Es un tema que estamos trabajando desde el primer día, pero no haré absolutamente nada público hasta que realmente vaya encaminado y realmente exista algo firme. Hay muchísimos proyectos de vida, no estamos hablando solo de inversiones, del desarrollo urbanístico y no pensamos en la autoconstrucción y en los problemas que tienen muchísimas familias o particulares debido al Plan General del año 2002.

¿Cuáles son los próximos proyectos a corto medio plazo?

El primero, el más importante, es el plan de asfaltado, que es lo que más críticas recibe. El gobierno anterior asfaltó 200 calles y nosotros, entre 2024 y 2025 vamos a asfaltar 300. Ya hay dos proyectos en licitación. Hay enclaves en los que es casi imposible transitar y hablamos también de reclamaciones patrimoniales y seguridad.

También, abrir el Paco Artiles, el mercado municipal y trabajar por el bienestar animal, conseguir ese centro de bienestar animal lo antes posible, y abrir los aparcamientos de San Juan, que no es tan complejo y estamos realizando las labores necesarias para su apertura, ver qué vamos a hacer con el modular, que es una obra que nos ha dado muchísimos problemas y no está culminada, y el de San Gregorio. Creo que abriendo lo cerrado, terminando lo que está a medias, podemos proyectar el Telde que queremos, pero no nos vamos a meter en ningún macroproyecto sin terminar antes lo que tenemos a medias.

Ha anunciado varias partidas, pero el Ayuntamiento sigue sin aprobar el presupuesto.

Normalmente, los gobiernos en su primer año no suelen hacer presupuestos nuevos, sino que prorrogan el anterior. Nosotros hemos prorrogado el del año 2023, pero hemos ido trabajando en uno nuevo. Tenemos un equipo en Intervención para el que también sería su primer presupuesto y ojalá esté aprobado cuanto antes. Estamos a la espera de algunos informes de Intervención, hemos hecho algunas correcciones y ya estamos en la fase final para luego aprobarlos en Junta de Gobierno y el Pleno. Ojalá esté durante o al final del verano con la exposición pública ya realizada.

¿Serán expansivos?

No recuerdo cantidades exactas, pero aumenta respecto a los ejercicios anteriores. Tenemos una clave importante, y es que los Servicios Sociales se va a su máximo histórico, lo que va a ayudar a tratar la emergencia social y la ayuda a domicilio, que está limitada y que ahora mismo existe una lista de espera porque está sujeta a los presupuestos anteriores. Aumenta también Bienestar Animal y casi todas las concejalías. Ninguna disminuye, o se mantienen porque no tienen mayores inversiones o mayor capacidad de gastar, o aumentan.

Seguridad

Durante este primer año ha habido algún sobresalto que otro dentro del pacto. ¿Cuál es la salud actual del mismo?

Creo que tengo el mejor pacto y lo digo de verdad, de corazón. Siempre se lo transmito a los compañeros; ojalá que este espíritu dure los cuatro años. Lo veo más allá de las siglas políticas. Yo no hablo nunca del partido al que represento, ni de los suyos, sino de compañeros y espero que ese espíritu de compañerismo dure hasta las próximas elecciones, porque estoy encantadísimo. Creo que tengo un buen equipo para trabajar en transversalidad y los resultados son los que son, lo que está funcionando y lo que se ve y lo que ha progresado gracias a ese trabajo en equipo. Disfruto cuando le veo acudir juntos a actos, trabajar en equipo, tener esa capacidad de sentarse, de resolver los problemas y de ayudarse mutuamente, y desde el principio ha sido así. Y he demostrado que no me tiembla el pulso para cesar al que no ha funcionado; creo que he sido el alcalde más ha cesado en tan poco tiempo a concejales y asesores. Es un aviso a navegantes, quien no venga a sumar, sino a hacer esto su corral particular o que tenga otros propósitos, será cesado, sea quien sea.

Tras los últimos acontecimientos que han sacudido a la ciudad, un asesinato, una agresión con arma blanca, peleas, okupación de viviendas... ¿Cuál es la seguridad en Telde?

Como alcalde puedo transmitir que Telde es una ciudad segura, aunque estos incidentes han despertado una preocupación que es normal. Antes de ellos ya habíamos empezado actuar y he tenido reuniones con el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, para hablar sobre los centros de menores en la ciudad y con los diferentes comisarios de la Policía Nacional mantengo contacto prácticamente continuo. Es verdad que estos incidentes han provocado intranquilidad, incertidumbre y una preocupación normal. Tras el fallecimiento de un joven que hay que lamentar, pero que podría ser un caso aislado, se produjo a los siguientes días un segundo suceso y ahí los ciudadanos ya se alertaron.

También he mantenido un encuentro con la Delegación del Gobierno, que me traslada que se han enviado a Telde unidades de la Policía Nacional de Las Palmas de Gran Canaria y van a seguir aquí el tiempo que se considere oportuno. Por nuestra parte, sacaremos nuevas plazas de la Policía Local.

A Candil le trasladamos que hay algunos centros que pasan desapercibidos, pero hay otros que nos traen problemas de convivencia desde hace tiempo, y así nos lo han traslado de los vecinos. Hay alternativas, sin entrar en quién está en ellos, si son canarios o de otro territorio. Sea cual sea el servicio, hay algunos que funcionan perfectamente y hay otros que no, no sé si es por la gestión, por la capacidad, por el inmueble o por la cercanía a los vecinos

¿Cuáles son las alternativas?

Del que más problemas nos trasladan los vecinos es del de la calle Sabandeños, en San Juan. Son, sobre todo, problemas de ruidos a horas inadecuadas y convivencia. La Policía Local ha estado en los centros y ha visto también algunas anomalías en su gestión y es lo que creo que se debe abordar para que el Gobierno de Canarias haga lo que considere oportuno, ya sea el traslado, un cambio de gestión o de perfil. Además, hay cierta duda urbanística de si este inmueble reúne las condiciones necesarias para un servicio así.