Lourdes Domínguez, tras fotografiar a un escualo de más de tres metros en Telde: «Estar junto a un tiburón tan imponente impresiona»

Lourdes Domíguez está acostumbrada a encontrarse escualos en sus inmersiones, pero el año pasado, en agosto, tuvo el privilegio de estar a cinco metros de distancia de un tiburón sedoso de más de tres metros de longitud en la costa de Tufia, en Telde. «He estado más cerca, pero nunca de uno tan grande», asevera esta buceadora de 63 años que tuvo la oportunidad de sacar tres instantáneas con su móvil «gracias a la carcaza que me habían regalado mis hijas».

Casi un año después, recuerda qué sitió cuando lo vio y no fue miedo. «Impresiona un poco, pero una no tiene siempre la oportunidad de ver un animal tan grande y tan poderoso, con un pecho tan ancho desde cerca y disfrutar de su presencia haciendo una de las cosas que más me gustan, que es bucear».

Ese día le acompañaban en la inmersión el teldense Ernesto Collado y Antonio de La Rosa, dos buceadores y fotógrafos submarinos para quienes suele hacer de modelo. De hecho, en estos momentos están participando en un concurso de fotografía submarina en Fuerteventura y dentro de unos días partirán a El Hierro.

Lourdes Domínguez, la buceadora que fotografió a un tiburón de más de tres metros en Tufia / LP / DLP

Tiburones, ballenas y delfines

Ella aprovecha las inmersiones y lleva su móvil, con el que normalmente graba vídeos y saca algunas fotos, como las de este tiburón macho. Poco antes había coincidido, también en Tufia, con una hembra de menor tamaño a la que pudo acercase más. «Era preciosa, con más color, tenía varias tonalidades beige que se mezclaban con el gris».

Pero además, ha disfrutado del espectáculo que le brindan otros peces de grandes dimensiones y experiencias como nadar junto a «chuchos enormes, más grandes que mi coche». También ha visto «petos (barracudas) enormes y rápidas en El Cabrón o delfines en alta mar» o «roncuales nadando y saltando».

Lourdes junto a un chucho de grandes dimensiones. / LP / DLP

De los documentales a la experiencia

Lourdes se adentró en el mundo del submarinismo en 1996, después de ‘haber caído en las redes’ del océano de la mano Jacques Cousteau, aunque reconoce que también le apasiona la montaña gracias a Félix Rodríguez de la Fuente. «Los dos fueron mi guía», sentencia. Ahora hace de modelo y se deja fotografiar junto a varias especies marinas. Su amor por el mar lo han heredado sus hijas, de 35 y 31 años, que también bucean.

«Algunos me pregunta que si estoy loca por seguir a esta edad, pero a mí me ha dado mucha tranquilidad el buceo cuando lo necesité y mucha alegría. Conozco a mucha gente y es un mundo apasionante que me ha dado ánimos para seguir adelante en los momentos más difíciles».

Lourdes Domínguez. / LP / DLP

Finalmente, hace un llamamiento a la tranquilidad y recalca que son «inofensivos», a la vez que pide «respeto» para ellos. «Somos nosotros los que hemos violado el entorno de estos animales».

De Melenara a Turquía

La presencia de un tiburón azul en la orilla de la playa de Melenara hace una semana y de otros dos ejemplares en la zona, uno de ellos martillo, ha centrado las noticias de numerosos medios de comunicación canarios y nacionales, pero también ha traspasado las fronteras de España y ha llegado, entre otros países, a Turquía.

Allí, el periódico DHA Press, uno de los diarios más populares, se hizo eco del avistamiento de los tiburones en la costa de Telde y compartía, también en sus perfiles sociales, que «la policía española» había «cerrado la playa debido al avistamiento de un tiburón demasiado cerca de la orilla en una playa turística de la región de Telde de Canarias».

Para acompañar la noticia, el diario publicó el vídeo grabado por la Unidad de Drones de la Policía Local en el que se ve a un tiburón martillo.

Otro medio, Siradisi Bilim hacía una publicación comparando el Neptuno que preside Melenara, obra de Luis Arencibia, con la estatua de Poseidón ubicada en la ciudad turca de Sinop, que a juicio del medio «es más realista».