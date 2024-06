La prensa británica crea alarma por el avistamiento de tiburones en las costas de Canarias

El pasado sábado, un tiburón fue avistado en la bahía de Telde, específicamente en las aguas cercanas a los riscos de Clavelinas y la playa de Salinetas. Este avistamiento, avanzado por Telde Actualidad, muestra claramente la aleta del escualo sobresaliendo del agua cerca de las boyas del canal a nado instalado por la Concejalía de Playas entre Salinetas y Melenara. El avistamiento de tiburones en esta zona no es un evento aislado, ya que el fin de semana anterior, las Concejalías de Playas y Seguridad Ciudadana cerraron temporalmente las calas de Melenara y Salinetas después de detectar la presencia de un tiburón a escasos metros de la orilla. Esta medida se tomó para garantizar la seguridad de los bañistas y evitar posibles incidentes.

La concejala de Concejalía de Playas, María González Calderín, explicó que, aunque el servicio de Salvamento y Socorrismo no ha emitido ninguna alerta reciente sobre la presencia del tiburón, se mantendrán vigilantes. "De momento, no se ha tomado ninguna medida preventiva adicional porque el tiburón no está cerca de la orilla", afirmó Calderín.

Vecinos de Taliarte también informaron haber visto al tiburón merodeando cerca de los riscos de esta zona costera de Telde, en las inmediaciones de la popular área de baño conocida como Las dos hermanas. La situación ha generado preocupación entre los residentes y turistas, quienes han compartido imágenes y videos del escualo en redes sociales y medios locales.

Los británicos son los turistas que más visitan Canarias, y con la llegada del verano se espera, como es habitual, la presencia masiva de súbditos del Reino Unido en las islas, sobre todo en las zonas costeras. Por eso, la prensa inglesa está muy pendiente de todo lo que ocurra en estas zonas de especial intensidad turística, que hasta han creado alarma en la sociedad británica.

"Punto turístico británico en ALERTA DE TIBURÓN con banderas de advertencia izadas después de que se vieran bestias acechando en las playas", destacó The Mirror. "El tiburón martillo causa alarma en Gran Canaria", añade el medio de buceo Scuba Diver Mag. "Advertencia turística en las Islas Canarias cuando se ve un enorme tiburón precipitándose hacia la playa", publicó Express. "Los temores de ataque de tiburón hacen que se cierre la tercera playa de Gran Canaria después de que una bestia acecha en la costa", alertó The Sun.