Los equipos dedicados a playas ponen en marcha la temporada

La Biblioteca Saulo Torón, en el parque Arnao, acogerá este viernes 28 de junio, a las 19.00 horas, la presentación del último libro de Pino Betancor, La biblioteca. La escritora, que hasta el momento ha deleitado con contenido romántico, en esta ocasión ha dado un salto al misterio con la historia de Aurora, una mujer que deja Madrid por amor para instalarse en Gran Canaria, en el año 1921. Con saltos en el tiempo, el lector se situará en 2023, año en el que tuvo lugar la venta de la casa donde vivió en Santa Brígida. En ella, la nueva propietaria descubre, a través de la biblioteca que habita en su interior, la historia de la protagonista y la tragedia que vivió. No faltan situaciones paranormales. La autora de esta obra nació en Las Palmas de Gran Canaria en junio de 1971 y desde muy joven comenzó a escribir, aunque no publica su primer libro hasta el año 2023. Debuta con su trilogía romántica Unicornio, una historia contemporánea llena de reflexiones, amor, humor y anécdotas que no han pasado desapercibidas. | LP/DLP