El alcalde de Telde defiende el refuerzo policial y garantiza la seguridad del municipio

El alcalde de Telde Juan Antonio Peña manifestó durante el pleno de este viernes en las Casas Consistoriales de San Juan que hay seguridad en las calles del municipio y que las fuerzas de seguridad «estarán y seguirán estando todo el tiempo que sea necesario». A partir del lunes, la Policía Nacional de Telde recibe a 20 agentes más en prácticas durante el verano.

Peña respondía así a la intervención de la portavoz de Vox Rita Cabrera que insinuaba que la inseguridad estaba relacionada con la presencia de menores extranjeros no acompañados tras las recientes reyertas, una de ellas con un muerto. El alcalde zanjó la polémica diciendo que «las reyertas ocasionadas en la ciudad han sido solo dos casos, no tres; el de Jinámar no tiene nada que ver con esos dos», dijo. En todo caso, añadió Peña, «lo primero que hay que hacer es lamentar el fallecimiento de una persona», en referencia a la muerte de un joven hace varias semanas en el Parque Arnao de Telde. Además, recriminó a la oposición que lo dejaran solo en esos momentos de crisis: «Nadie levantó el teléfono para mostrar su apoyo, hemos estado solos en el tema de la seguridad ciudadana», dijo el alcalde en referencia a los ediles de la oposición.

Insinuaciones de corrupción

Durante el pleno hubo momentos de tensión cuando la concejala Rita Cabrera sembró la duda sobre la actuación de su excompañera de formación, Janoa Anceaume, que entró al gobierno local tras salir de Vox, en la adjudicación de un contrato menor con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud. Anceaume es responsable de la concejalía de Sanidad y Cabrera dijo que pudo haber cometido actos de «nepotismo» otorgando el contrato «a una amistad» al contratar a una empresa de un compañero de trabajo, por lo que preguntó cuáles habían sido los criterios de adjudicación. El alcalde Juan Antonio Peña le respondió con firmeza que «no le permitía poner en duda la honradez y el trabajo de los compañeros de la corporación». La propuesta de adjudicación, dijo Peña, viene avalada por informes técnicos y que, «por una rasquera personal», no podía poner en entredicho el trabajo del resto de los ediles». Peña invitó a Rita Cabrera a interponer una denuncia en los juzgados: «Hágalo, que no le tiemble el pulso», concluyó.

En la misma línea le respondió el vicealcalde y responsable del área de Contratación del municipio, Sergio Ramos (PP). «Tenga cuidado con sus acusaciones porque puede ser juzgada por ello». En su intervención, Ramos añadió, además, que «renunciaba a su aforamiento como senador» para que la edil de Vox fuera a un juzgado y lo denunciara con las pruebas que tuviera. «No permito que ponga una sombra de corrupción en mi persona. Mis manos entran blancas y saldrán blancas, no sé si usted puede decir lo mismo», enfatizó Ramos.

Ambos, Peña y Sergio Ramos subrayaron que el salón de plenos del Ayuntamiento no había vivido una situación de este tipo antes por las insinuaciones de corrupción y de desprestigio. La sesión de pleno se retomaba ayer tras haber quedado suspendida la anterior por el desfallecimiento del vicealcalde Sergio Ramos.

Por último, quedó aprobada tras una disputa dialéctica la compatibilidad del cargo del jefe de Gabinete del alcalde Ángel García como personal eventual con su actividad privada, hecho que también levantó tensiones entre la oposición y el gobierno municipal.