Telde quiere arreglar el dique y el paseo de la playa de San Borondón

El Ayuntamiento de Telde, a través de su concejalía de Playas, se ha propuesto rehabilitar el dique y el paseo de la playa de San Borondón, ubicada en el entorno del antiguo hotel Bahía Mar, en La Estrella, un espacio cerrado al público desde hace tiempo después de que parte del espigón se desplomase por los temporales y además se produjesen varios desprendimientos en la avenida que generan una situación de inseguridad y peligrosidad para los usuarios. Y para conseguirlo, el Consistorio ha presentado al Gobierno de Canarias el proyecto ‘Telde conecta 2034’, un conjunto de actuaciones con el que pretende transformar el litoral del municipio y que también incluye, entre otras intervenciones, la rehabilitación de los paseos marítimos de Melenara, Salinetas y el tramo entre Taliarte y Playa del Hombre.

Para poner en marcha esas actuaciones, el Ayuntamiento busca financiación para redactar los proyectos y ejecutar las obras, y con ese objetivo el vicealcalde, Sergio Ramos, y la concejala de Playas, María Calderín, se reunieron recientemente con el vicepresidente regional, Manuel Domínguez, para trazar una hoja de ruta que permita poner en marcha la mejora de las infraestructuras costeras.

Imagen de archivo de la playa de Melenara, en Telde. / Juan Castro

«Estamos buscando financiación del Gobierno de Canarias para rehabilitar la costa», señala Sergio Ramos, «tenemos 23 kilómetros de litoral y me atrevo a decir que en estos años ha habido un abandono absoluto; tenemos el aeropuerto y 16 playas y no puede ser que no estemos siendo un atractivo para el turismo propio y de fuera de la isla».

El vicealcalde recuerda que la reparación del dique de playa de San Borondón hay que gestionarla con Costas y que la renovación de los paseos marítimos es necesaria porque el pavimento «está reventado». Sobre la reunión con Domínguez, Ramos sostiene que es «un embrión para comenzar lo que debe ser un gran proyecto en el litoral de Telde». «Estamos seguros de que con la colaboración de diferentes áreas del Gobierno de Canarias se podrá hacer frente a algunas de las demandas existentes en el litoral»

Ciudad abierta al mar

Por su parte, la edil de Playas, María Calderín, señala que el proyecto ‘Telde conecta 2034’ llega por el empeño del Ayuntamiento de «abrir la ciudad al mar» pero «antes de abrirla tenemos que terminar Telde y para eso tenemos ocho proyectos de los cuales siete son para arreglar lo que está destrozado y uno es nuevo». Que no revela aún. En todo caso, su intención es también aprovechar las playas para impulsar el turismo activo. Por último, el vicepresidente Manuel Domínguez expresó que es «intención del Gobierno invertir en la mejora de las infraestructuras de la costa de Telde, ya que es un municipio con un potencial magnífico que debemos mejorar»

Una vez presentado el proyecto al Gobierno, el Ayuntamiento celebrará una mesa de trabajo después del verano con distintas consejerías regionales y trasladará a sus titulares a conocer los diferentes espacios a rehabilitar.