"No se dan cuenta del daño que hacen": un restaurante de Canarias llama a "respetar el trabajo de los demás"

Un restaurante de la isla de Gran Canaria ha denunciado, a través de la red social Instagram, una situación que consideran "una falta de respeto". Ubicado en el municipio de Telde, el segundo más poblado de Gran Canaria, el local La Tunera ha publicado una queja que pone el foco en las personas que reservan mesa y, después, no acuden al sitio.

"Esto es una llamada al respeto por el trabajo de los demás". De esta forma comenzaban la publicación en la que contaban a los seguidores el problema vivido.

"¿Sabes lo que es un no show? Es alguien que hace una reserva y no se presenta, pero tampoco llama para cancelar", explicaban en el post de Instagram. Este se encuentra ilustrado con una imagen que transmite un mensaje claro: "Stop. No shows".

"Es tiempo y dinero perdido"

Según explican desde La Tunera, la acción de no presentarse provoca que el resto de clientes que llaman o "llegan al local para probar suerte" no puedan entrar porque "no hay mesa libre, ya que está reservada".

Esto, lo que genera, es que la mayoría de las veces "no se aproveche esa mesa, por lo que es tiempo y dinero perdido", subrayan. Además, agregan que es "una falta de respeto hacia el equipo porque no cuesta nada hacer una llamada y cancelar la reserva".

"Valoremos el trabajo de los demás"

Asimismo, el restaurante, que cuenta con un 4,5 de puntuación sobre cinco en Tripadvisor y aparece entre los mejores restaurantes de Telde, señala que mediante la reserva "se adquieren derechos" como, por ejemplo, "llegar y ya tener tu mesa asegurada y lista".

Restaurante La Tunera (Telde) / José Carlos Guerra

"No se dan cuenta del daño que hacen a una empresa", recalca y lanzan un mensaje claro a la audiencia: "Tengamos un poco de empatía y valoremos el trabajo de todos".