La oposición en Telde critica que Peña se preocupe por las fiestas pero no pueda ejecutar el presupuesto de 110 millones

Tres partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Telde, PSOE, Nueva Canarias y Coalición Canaria, denuncian que el equipo de gobierno presidido por Juan Antonio Peña está "más preocupado en las fiestas" pero "no tenga tiempo para ejecutar" antes de que acabe el año los 110 millones de euros del presupuesto aprobado la semana en la Junta de Gobierno Local por la vía de urgencia. Y no será así, sostienen, porque las cuentas municipales llegan "tarde y mal", en pleno mes de julio y, por una cuestión de plazos, cuando esté disponible a partir de finales del próximo mes de septiembre "no van a tener tiempo para ejecutar prácticamente nada". Todos coinciden en que es "el presupuesto del engaño que no conllevará ninguna mejora para la ciudadanía". En este frente común de la oposición no está Vox.

En una rueda de prensa conjunta celebrada este viernes, los portavoces Alejandro Ramos (PSOE), Celeste López (NC) y Héctor Suárez (CC) denunciaron el "oscurantismo" al que dicen estar sometidos por un gobierno municipal que "dificulta" su labor de fiscalización como partidos de la oposición con acciones como, aseguran, entregarles los expedientes que van a cada Pleno el mismo día de su celebración o la noche anterior. Y una situacion similar ha ocurrido con el expediente del presupuesto municipal de 110 millones para este 2024 pues las tres formaciones critican que apenas se les deja analizar el contenido del presupuesto porque la documentación facilitada a los partidos de la oposición contiene epígrafes genéricos y sin especificar a qué se destina cada partida económica.

Por la izquierda, Celeste López (NC), Alejandro Ramos (PSOE) y Héctor Suárez (CC) durante la rueda de prensa de este viernes. / LP/DLP

En este sentido, el jueves por la noche acabó el plazo de alegaciones al documento del presupuesto, en este caso de cinco días y no de diez como es habitual en este Ayuntamiento, un tiempo que la oposición considera que es insuficiente para estudiar el presupuesto y presentar enmiendas. "La información trasladada no ha sido completa sino partidas genéricas", critica la portavoz de NC Celeste López, "y se acaba el plazo y no podemos presentar enmiendas para mejorar el presupuesto porque como no conocemos la filosofía que hay detrás y no podemos enmendar a lo loco". "No conocemos la hoja de ruta porque no hay un plan de gobierno establecido desde el inicio y no sabemos cuáles son las acciones que harán; eso nos dificulta aún más identificar en el presupuesto cuáles son las políticas que van a desarrollar en esta ciudad", esgrime por su parte el protavoz socialista, Alejandro Ramos, "el gobierno es un barco a la deriva que no es capaz de ponerse de acuerdo con la oposición y, mientras, está pendiente de fiestas de todo tipo; se ha cogido dinero de Educación o personal para incrementar en fiestas, y aquí lo realmente importante se lo toman por el pito del sereno y eso nos preocupa".

Por otro lado, para el portavoz de Coalición Canaria, Héctor Suárez, afirma que Telde "ha perdido año y medio de desgobierno que los ciudadanos no se pueden permitir ni un segundo más". Para el nacionalista, el gobierno local "pierde el tiempo con cuestiones superfluas" como las fiestas que, si bien también son importantes en los barrios, "no pueden ser el centro de la acción municipal" y "dejar de lado a las personas". Suárez sostiene que el presupuesto "nace agotado" y considera que "lo coherente" habría sido presentar en julio el presupuesto de 2025 "pero el de 2024 nos da a entender que no es para gestionar, sino para otras cosas distintas".