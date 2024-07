El Centro de Atención Temprana encara una reforma integral

La última Junta de Gobierno de la Ciudad de Telde, celebrada el 4 de julio, ratificó la aprobación del proyecto de ejecución de obras de las dependencias del Centro de Atención Temprana del Ayuntamiento. Las obras contarán con un presupuesto de 42.714,49 euros, concedidos a través de la Concejalía de Educación.

El Centro de Atención Temprana, ubicado en las instalaciones de la propia Concejalía de Educación, entre las calles Secretario Guedes Alemán y Padre Andrés Manjónen, atiende a los menores con edades comprendidas entre un mes y seis años que presenten signos de retraso psicomotor, así como a sus respectivas familias, tutores o educadores.

Las dependencias de Atención Temprana serán renovadas en su práctica totalidad, en especial las zonas comunes, las aulas y los aseos. Para ello, el proyecto contempla actualizar los requerimientos relacionados con la habitabilidad del edificio, la eficiencia energética, la accesibilidad y la seguridad. Entre los objetivos de este proyecto destacan la supresión de barreras arquitectónicas y la dotación progresiva de nuevo mobiliario.

En lo que respecta a las aulas, está prevista una modificación del pavimento, las mamparas y los rodapiés desgastados. Además, se van a instalar nuevos equipos de aire acondicionado, con sus bombas renovadas incluidas, pues no existen opciones de reparación de los actuales por su antigüedad.

El pavimento de los aseos será reemplazado mediante la instalación de nuevas plaquetas más resistentes para evitar posibles deslizamientos a causa de la humedad filtrada a través de las paredes. El Centro de Atención Temprana cuenta con claraboyas en mal estado que, cuando llueve, filtran el agua en lugar de retenerla. Por tanto, también serán renovadas.

Preservar la balconada canaria

El patio también será objeto de las obras. En concreto, se va a proceder a picar, encalar y, finalmente, pintar las paredes para reducir los efectos de la humedad. Una nueva barandilla mejorará el acceso a los despachos y a las aulas.

La cubierta del porche, que se encuentra en el mismo patio, también se va a rehabilitar, pues las vigas y la madera están en mal estado. Todo se va a reparar y barnizar con la intención de que se preserve el estilo clásico de la balconada canaria, característica del centro desde su apertura. La parte superior de esta balconada también será impermeabilizada de la cubierta de la terraza. Lo mismo sucederá con la base de los pedestales, que están desgastados por la humedad filtrada.

Por último, desaparecerán todos los plafones de bombilla para instalar en su lugar nuevas luces LED con eficiencia energética.

Atención Temprana presta un servicio gratuito para los ciudadanos teldenses, que incluye la valoración psicológica de los menores, los diferentes programas que oferta el centro, las sesiones (cuando hay plazas disponibles) y el programa de Atención Temprana que se puede impartir en casa y en el colegio.

A los menores que no puedan acceder a una plaza en las sesiones que imparte el centro, se les realiza un informe de evaluación, con sus respectivas orientaciones y derivaciones a Unidades de atención como Centros Educativos con especialistas, o Centros especializados como San Juan de Dios , entre otros.

Tratamiento variable

Los periodos de tratamiento a través de las sesiones son muy variables, ya que pueden oscilar entre los dos o tres meses hasta periodos de más de dos años, según el momento en el que fuese derivada la familia y las necesidades que se observen.

En ocasiones no se puede calcular el retraso psicomotor debido a las dificultades significativas que presentan los menores. En estos casos la intervención también es necesaria para intentar que los menores consigan el seguimiento de indicaciones imprescindibles para completar las escalas de valoración.

El Equipo de Atención Temprana está formado por dos terapeutas que imparten las sesiones a los menores, además de guiar a los padres, tutores y educadores. También está formado por un psicólogo que valora y realiza los informes que incluye el programa de Atención Temprana.

El centro no imparte sesiones psicológicas, fisioterapéuticas o logopédicas, ya que no dispone de especialistas concretos para ello. Actualmente, no hay sesiones disponibles a corto plazo para los menores que lo necesiten.