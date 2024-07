Peña saca sus cuentas con críticas por falta de negociación y sin alternativas

Los socios de gobierno del pacto en el Ayuntamiento de Telde, Ciuca y PP, han logrado sacar adelante su primer presupuesto en este mandato - de 2024 y de forma inicial-, unas cuentas que se elevan hasta los 110.664.664 euros, 16 millones más que en los dos ejercicios anteriores, y lo han hecho en solitario y con las críticas de la oposición por no disponer de toda la información y no haber negociado con ellos estas cuentas.

Para NC, PSOE y CC estos presupuestos son «un esperpento» cuya falta de información para saber en qué se justifican las distintas partidas les ha impedido «haber plasmado mejoras» y lamentan que el gobierno no haya hecho «ningún gesto para la participación».

Por su parte, el vicealcalde, Sergio Ramos, mostró su sorpresa por que la oposición no hiciera preguntas sobre las cuentas sino que solo se limitara a criticar el procedimiento. «Me esperaba una buena leche, que trajeran un proyecto, pero mi sorpresa es que no tienen otra alternativa, no hay nada», defendió.

Durante el debate, los grupos de la oposición criticaron que los socios de gobierno aprobasen el presupuesto en una Junta de Gobierno Local celebrada el 4 de julio y apenas le dejasen al resto de partidos cinco días para analizar el documento, un tiempo que todos consideraron insuficiente y pedían al menos 10.

El alcalde, Juan Antonio Peña, reconoció que quizá lo pudo gestionar de otra manera y darle más tiempo a la oposición para presentar enmiendas, pero justificó la urgencia en que el presupuesto debía llevarse sí o sí al Pleno de ayer para, entre las fases de exposición pública y aprobación definitiva, y con un agosto inhábil, el documento pueda estar aprobado y caminando en septiembre. La aprobación también se retrasó, dijo, por las subvenciones a clubes deportivos, que ahora se otorgarán de forma nominativa y no por concurrencia pública.

El regidor defendió un presupuesto que crece en 16 millones y que destinará, por ejemplo, más de seis millones de euros a Servicios Sociales, 2,4 millones al área de Vivienda, 9,6 millones para las Obras Públicas, tres millones para Educación, 4,3 millones para Cultura, 2,5 millones de euros para Deportes, un millón para el parque móvil municipal, 1,5 para la Protección Civil, 306.000 euros para la Policía Local, 775.000 para gestionar las playas, 177.000 para Turismo, y 1,5 millones para Cementerios, entre otras grandes cifras.

Para el portavoz de CC, Héctor Suárez, este documento es un «esperpento» porque «necesita más altura» al ser el expediente más importante de la ciudad. «El presupuesto evidencia un gobierno agotado de ideas y baja ejecución presupuestaria; la actividad se limita a anuncios que no tienen recorrido», señala Suárez, en relación a que si el presupuesto se aprueba a finales de septiembre, el gobierno local tendrá poco margen para ejecutarlo antes de finales de año. Y criticó el poco tiempo para analizar el documento. «Con el escueto conocimiento que tenemos, en la oposición estamos ciegos para poder abordar este debate».

Por su parte, la portavoz de NC, Celeste López, lamentó que no hubiese «voluntad política» para que la oposición participase del presupuesto. «Hemos preguntado en la comisión económica y no nos han respondido» dijo, «llegamos a la aprobación inicial sin que se explique a los portavoces la filosofía del documento», por eso criticó el «oscurantismo» del alcalde y consideró que con estas cuentas «se crean expectativas que no podrán cumplir», en relación a que al aprobarse definitivamente en septiembre, el gobierno tendrá poco margen de ejecución.

El portavoz socialista Alejandro Ramos, por su parte, insistió en la misma idea. «Ha faltado diálogo y negociación», sostuvo, al tiempo que recordó que con la carencia de personal poco va a poder avanzar el Consistorio, «es fundamental hacer una reflexión sobre este documento». La oposición manifestó que a estas alturas del año ya casi debería estar trabajándose el presupuesto de 2025.

Facturas

Por otro lado, el Pleno aprobó ocho reconocimientos extrajudiciales de crédito y una modificación de crédito por un valor conjunto de casi 2,2 millones de euros para pagar facturas del servicios de prevención de riesgos laborales, de telefonía e internet, cementerios, limpieza de instalaciones deportivas, facturas de abogados, mantenimiento de parques y jardines y para afrontar la dinamización en zonas comerciales.

Además, el Pleno aprobó por la mayoría de todos los grupos, a excepción de la abstención de la concejala de Vox, una moción institucional para instar al Gobierno a que devuelva a Telde las competencias del Juzgado de Violencia a la Mujer. Al inicio, los agentes de la Policía Nacional Cristina Quevedo y Raúl García leyeron un manifiesto institucional por las víctimas de violencia de género y la declaración conjunta para la unidad en la lucha contra la violencia contra la mujer.

Por último, el Pleno dio luz verde a declarar al Santo Cristo de Telde como Patrón de la Policía Local por su reconocimiento entre los teldenses, en sustitución de un San Justo que no goza de popularidad. Salió adelante con el voto a favor del gobierno pero no de la oposición, que pidió al alcalde un expediente más detallado.

