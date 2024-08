José Ojeda, un pizzero teldense, en el top 100 internacional

De 60 a 90 segundos en el horno a 450 grados. Eso es lo que tardan en terminarse las pizzas con las que el José Ojeda, natural de Telde, ha logrado colarse entre los mejores pizzeros del mundo desde un restaurante situado en el casco antiguo de Tallin, la capital de Estonia.

Los pasos de José Ojeda no estaban encaminados hacia la cocina, pero el azar así lo quiso. En 1996 mientras estudiaba Ciencias Jurídicas y trabajaba como recepcionista, conoció a «tres italianos, Giovanni Codecasa, Marcello Montagnoly y Massimo Mostardini, que me convencieron para que fuera a trabajar a su pizzería como camarero» durante el verano, cuando no había clases.

Al poco tiempo, «el pizzero se cortó la mano y Giovanni me dijo que pasara a la cocina. Yo no había hecho una pizza en mi vida, pero ahí empezó todo, me di cuenta de que podía hacer feliz a los demás», aclara este teldense nacido en Las Remudas que decidió dejar su carrera en el tercer curso para dedicarse de lleno a esta vocación que descubrió casi por accidente.

El restaurante se llamaba Pizzería Mágico, estaba en Patalavaca y llegó a ser suyo durante diez años hasta que se lo vendió a su socio en 2014 cuando se trasladó a Estonia por amor —había conocido a la que es ahora su mujer cuatro años antes— y atraído por las condiciones de vida de este país europeo.

Una de las pizzas elaboradas por José Ojeda en Estonia / La Provincia

Instructor internacional

En Telde dejó parte de su corazón, su hijo mayor, que tenía 18 años y prefirió quedarse con sus abuelos porque tenía ya su vida hecha en la Isla , y se llevó el talento que ha hecho que se convierta en un instructor internacional de pizzeros y haya sido seleccionado tres veces para salir en una publicación que recoge los testimonios de los mejores pizzeros del año.

En 2017 se convirtió en instructor acreditado y certificado, pasando a formar parte de la Escuela Pizza News School, y cada año, en marzo y noviembre va a Italia a formar a nuevos instructores, concretamente a Venecia, «donde está el molino más grande de Europa que muele 60.000 kilos de harina al día». Además de ser un reconocido instructor, José Ojeda ha colado sus pizzas entre las mejores del mundo, ha recibido varios premios de excelencia y aparecido en publicaciones gastronómicas.

«En 2019 formé parte del Pizza in the world talent story, entre 200 pizzeros, y conseguí mi primera excelencia que solo la poseen 500 chefs en todo el mundo», un reconocimiento que se repitió en 2020. Luego entró en la guía Peperoncino Rosso como pizzero estrella y consiguió su tercera excelencia. También aparece en el libro La buona tavola, del grupo La Piccola Napoli, y «ahora, en 2024 en The best pizza in the world, donde solo aparecen cien pizzeros».

Asegura que a pesar de todos los reconocimientos es «una persona humilde. Sé de dónde vengo y pertenezco, pero me he hecho un hueco en este mundo con mi trabajo, sacrificio, pasión y amor».

Objetivo

El objetivo ahora es que la pizzería en la que trabaja, propiedad de Orm Oja, juez de Master Chef de Estonia, entre a formar parte del grupo de las 50 mejores del mundo.

Portada de la última publicación en la que recogen a José Ojeda como uno de los mejores pizzeros del mundo / La Provincia

La masa

Aunque suene a tópico, José Ojeda asevera que «la clave de una buena pizza es partir de una buena masa», por lo que selecciona con esmero las harinas, «observando la fuerza», que es la que determina la cantidad de proteína que tiene, que es lo que determina el tiempo de reposo, apunta este pizzero internacional. «A mí no me gusta hacer la masa con harinas refinadas; mi masa está hecha con harinas molidas a piedra y con el germen del grano vivo al interno, porque la pizza no tiene que ser solo buena, tiene que ser saludable». El esmerado proceso incluye «el cálculo de la cantidad de levadura necesaria y la temperatura del agua para obtener un producto homogéneo y saludable».

Pero además, apostilla, es necesario utilizar buenos ingredientes, como «un buen tomate San Marzano Dop y mozzarella fior di latte de Agerola».

Su preferida es la Margarita.

El pizzero teldense muestra el capítulo que habla sobre él / La Provincia

Con inspiración grancanaria

Confiesa que le hace mucha ilusión hacer una pizza inspirada en su tierra natal y hace unos años estuvo a punto de hacerlo para el Cabildo de Gran Canaria, pero finalmente la falta de un horno que pueda alcanzar temperaturas de entre 450 y 500 grados para esta exquisitez lo impidió. No obstante, ya planea adaptar la masa para que no requiera una calor tan elevado jugando con la hidratación de la masa. Para empezar, «incluiría un porcentaje de gofio en la masa porque es un producto que nos caracteriza». Luego, este teldense haría un pesto de berros y una salsa de tomate de La Aldea, y utilizaría «queso tierno de Valsequillo o Guía y un poco de chorizo de Teror», aunque tampoco descarta algún pescado de Melenara marinado». Para darle el toque final, «al salir del horno rallaría queso duro de cualquier lugar de la Isla».

José Ojeda será Estonia confiesa que quiere regresar a Gran Canaria cuando se jubile. «Echo de menos a la familia, el clima, el folclore mis playas y mi tierra».