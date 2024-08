La Traída del Agua más íntima de Lomo Magullo

No estaba previsto en el programa inicial, pero los vecinos del barrio teldense de Lomo Magullo salieron para demostrar que sus fiestas no se tocan, devolviéndole la esencia de antaño.

"El pueblo unido jamás será vencido", cantaban los vecinos de Lomo Magullo, vestidos de canarios y con los baldes de agua volando por las calles del pueblo. Una reivindicación clara a todos los que decidieron que este año no se iba a celebrar la tradicional Traída del Agua por falta de disposición. Los rumores que había sobre la posible organización del evento por parte de los vecinos se hizo realidad, y la Traída del Agua regaló a los más veteranos aquella fiesta que anhelaban desde hace tiempo, cuando el acto era más íntimo y menos multitudinario, como en ediciones anteriores.

"Yo tenía claro que iba a venir a regar la iglesia y que me iba a vestir de canario", apunta Diego Suárez, vecino de Lomo Magullo de toda la vida. Lloviendo, con frío, cuando se juntaban personas de todos los rincones de la isla o cuando era una tradición del pueblo, Diego siempre ha estado presente en la Traída del Agua, y este año no iba a ser menos. "Aquí lo importante es que si el pueblo quiere fiesta se hace, y pese a que parecía que no se iba a realizar, finalmente se ha hecho espontáneo, natural y muy parecido a lo que vivíamos cuando éramos niños. Ojalá todos los años sea como este, íntimo, familiar y con el pueblo unido", señala enchumbado en agua.

Falsas ilusiones

Pese a que la Traída del Agua se había caído del programa festivo de este año, este miércoles un rayo de esperanza jugó con la ilusión de los vecinos de Lomo Magullo al encontrarse varias vallas con carteles anunciando la prohibición de aparcar en las vías que forman parte del recorrido del evento. Un error involuntario por parte del Ayuntamiento de Telde y de algunos de los trabajadores, que al encontrarse con las cartelerías impresas no cayeron en la cuenta de que no estaba previsto realizarse. "Estaba en la agenda del Ayuntamiento y nos dieron a entender que había, pero cuando retiraron todo, la desilusión fue peor que si no hubieran puesto nada", explica Jaime Mendoza.

Ha sido la Traída del Agua más íntima en Lomo Magullo desde hace años, y el pueblo lo ha agradecido. Tal y como explican, llegó un momento en el que la fiesta se popularizó tanto, que los vecinos tenían que irse para que vinieran los de fuera a disfrutar, como pasa también en celebraciones populares como La Rama de Agaete. "Había problemas de seguridad y llegó un punto en el que lo que estábamos viviendo no era lo que realmente queríamos", explica Diego Suárez.

Evento personal

Declarado un enamorado de Lomo Magullo, Suárez califica lo vivido ayer en el pueblo como "la verdadera fiesta", con el deseo de que el próximo año los que participen sean los de siempre, haciendo de la Traída un evento íntimo y personal. "Al final esto es un reencuentro, aquí estamos los de siempre, los que viven fuera y regresan, los que hace tiempo que no ves y los que son capaces hasta de pedir este día libre para estar aquí, como mi compadre", sentencia Suárez.

Un palo de grandes dimensiones cruza los hombros de José Luis Bosa con sus dos cacharros colgados, que ya suman más de 60 años. Unos cubos que tienen mucha historia. "Cuando yo era niño y no había agua en las casas, había que bajar a los canales a buscarla porque en las acequias tampoco había, y yo recuerdo llevar siempre estos cacharros", recuerda. Ya de adolescente, cuando Bosa tenía 20 años más o menos, se instaló el agua en los hogares. "Más adelante se ideó la Traída del Agua, y desde entonces nunca me he desprendido de mis cubos", apunta. A sus 72 años, ha estado presente en todas las ediciones, a excepción del año en el que la pandemia por el coronavirus paralizó el mundo. "Uno de mis mejores recuerdos es que al principio deseábamos que viniera mucha gente, y cuando se llegó a juntar hasta 20.000 personas lo detestábamos. Ahora nos gusta lo íntimo, como lo que hemos vivido esta vez", argumenta José Luis.

José Luis Bosa junto a sus cacharros / LP/DLP

Un pueblo unido y volcado con la firme intención de no perder sus tradiciones. "La fiesta es del pueblo, y el pueblo ha hablado", comenta Rosa Suárez. Vecina de Lomo Magullo, Suárez no olvida la tradición que siempre ha corrido por sus venas en un día tan especial como lo es la Traída del Agua en su pueblo. "Este día nos despierta la banda de Agaete con la diana floreada y lo vivimos con mucha alegría. Hoy nuestros cánticos han querido reivindicar todo esto", apunta. Una tradición y un sentimiento desde hace más de 60 años que nació por la falta de agua y el reclamo a los dioses a las puertas de la iglesia que lloviera.

Familias unidas

La imagen de los vecinos, cuesta arriba con las puertas de la iglesia como destino formó una postal perfecta. Es una estampa típica, pero ayer todo parecía más personal, más familiar. Los niños pudieron vivir el festejo como lo hicieron sus padres y sus abuelos hace muchos años, correteando sin ningún peligro, llenando sus propios baldes en las acequias y mojando sin miedo a alguna pelea repentina. Incluso los bebés, con apenas unos meses, disfrutaron de su primera Traída del Agua, como fue el caso de Iván, que aunque dormía en su carrito, llevaba su ropa de canario. Los vecinos respetaron su sueño y esta vez se libró del agua.

La música y las carcajadas formaron una melodía perfecta y los reencuentros fueron, como en muchas fiestas, los protagonistas en una jornada marcada por la diversión y la reivindicación de todo un pueblo. "Yo no sabía que se iba a juntar tanta gente, pero lo que tenía claro es que aunque viniera yo solo con mi cubo no iba a dejar morir esta tradición, y menos aún cuando no existía ningún motivo aparente", confiesa María Perdomo.

Traída del agua en Lomo Magullo /

Espontáneo

Juan Martel, concejal de cultura del Ayuntamiento de Telde explica que todo le cogió por sorpresa. "Ha sido espontáneo, nosotros solo teníamos organizado la paella y la verbena", apunta. "Nunca hubo esperanza porque el patronato tenía patentada la fiesta, no la dejaron hacer y nosotros lo respetamos", señala. A pesar de que los vecinos aseguran que hubo un rayo de esperanza con la equivocación del consistorio a la hora de poner las vallas, Martel lo niega. "No lo esperaba, pero estoy emocionado al ver al pueblo salir así a la calle, han hecho todo a mis espaldas pero solo tengo palabras de agradecimiento y ojalá pronto se solucione este problema", dice.

No hizo falta una banda para montar la fiesta, ni tampoco una convocatoria oficial para que los vecinos salieran a la calle. "Todo esto que ha ocurrido este año es como el que tiene una lesión y tiene que estar en reposo", comenta Agustín Santana. Su edad le ha impedido participar debidamente, pero a los pies de la iglesia disfruta mientras escucha los cánticos de los jóvenes. "La Traída del Agua es mi vida, y ahora me veo reflejado viendo a mis nietos", asegura. La felicidad en su rostro se ve a kilómetros de distancia, pues la Traída del Agua de este año le ha permitido disfrutar como en antaño. "Espero que esto no haya molestado a nadie, porque por venir a mojar la iglesia y mojarnos entre nosotros no hacemos daño a nadie", afirma.

Paella como colofón

Dos grandes paellas para 500 personas y la verbena al solajero pusieron el colofón a la fiesta. Cocineros más veteranos y los que se estrenaban por primera vez se unieron con el fin de hacer un poquito más felices a los ahí presente. "Lo hemos hecho con cariño y mimo, porque el pueblo lo merece", comentan. Desde antes de las once de la mañana comenzaron con los preparativos con la intención de hacerlo todo a fuego lento. Aunque los ingredientes son los mismos, las cantidades varían de forma considerable. "Uno de mis récords en la hostelería es de 2.000 huevos sancochados, pero a mis espaldas llevo muchas historias, pues después de 40 años en la hostelería, recuerdos entre fogones tengo muchos", explica uno de los cuatro cocineros. "Lo más bonito de esto es que ha colaborado todo el pueblo", sentencia.

No fue la fiesta más larga ni tampoco la más corta, pero sí la más histórica. Porque esta edición de la Traída del Agua pasará a la historia por un solo motivo: el de la unión que mantuvo el pueblo pese a las adversidades de un patronato de fiestas que no dio un paso adelante. Una decisión que en un primer momento hizo daño al sentimiento de los vecinos de Lomo Magullo, pero que rápidamente se esfumó. El boca a boca, las redes sociales y las ganas se unieron para no perder una tradición que tantos buenos momentos ha regalado a todo un pueblo. Porque los vecinos lo dicen, y es que si la Traída del agua se vive sanamente es única, y ayer sin duda alguna lo fue.

Suscríbete para seguir leyendo