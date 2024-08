Telde: la moción de censura que aún no suma

No dan los números. En el municipio de Telde planea desde hace meses la posibilidad de que se lleve a cabo una moción de censura al gobierno que preside Juan Antonio Peña, pero las cuentas no salen y los partidos de la oposición no se han sentado para hablar nada en firme.

El portavoz del PSOE en Telde, Alejandro Ramos, asegura que su partido no está en este momento en la tesitura de unirse a otras formaciones para intentar derrocar al gobierno que conforman Ciuca, PP, Más por Telde, un edil de CC y una edila no adscrita que abandonó Vox para incorporarse al mismo, que suman 15, frente a las 12 personas que se sientan en la bancada de la oposición (PSOE, NC, dos concejales de CC y una de Vox).

"Al PSOE lo eligió la ciudadanía para ser la segunda fuerza y, por lo tanto, para gobernar tras esa confianza", apostilla Ramos, que añade que "el pacto de derechas de Telde nos ha obligado a estar en la oposición". Así, continúa el socialista, en este momento los esfuerzos de su partido están centrados en realizar "una oposición constructiva" y "mejorar la vida de la gente".

Ramos reconoce que la moción de censura es "una herramienta democrática" que, si se dieran las circunstancias, no estarían en contra de utilizar, pero "ya hemos dicho que no existe posibilidad a día de hoy".

Foto de familia de la Corporación teldense el día de la toma de posesión en junio de 2023 / Juan Castro

Llamadas y mensajes

También niega movimientos el otro partido mayoritario en la oposición, Nueva Canarias. Su presidente local, José Luis Macías, que se incorporará al Salón de Plenos próximamente tras la renuncia al acta de Minerva Alonso, que es consejera en el Cabildo de Gran Canaria.

Reconoce que en los últimos días ha recibido muchas llamadas y mensajes de ciudadanos, algunos de ellos personas vinculadas a la actividad política, para preguntarle sobre este asunto, sobre todo después de que saliera a la luz pública el presunto intento de abandono de Vox por parte de Rita Esmeralda Cabrera. "Hay quien, incluso, me ha enviado propuestas de fórmulas que sumarían, pero lo único cierto es que ahora mismo los números no dan".

Pese a que la posibilidad de formar un gobierno alternativo "sería deseable", Macías asevera que en este momento la posibilidad de una moción de censura y de movimientos dentro del gobierno que lo facilitase, "por ahora son solo hipótesis y en el partido estamos centrados en trabajar por la ciudad y no en ponerle cabeza a este tipo de asuntos".

"Valoraríamos qué hacer"

Por su parte, Héctor Suárez, uno de los dos concejales de CC que están en la oposición, coincide con Ramos y Macías al aseverar que "no ha habido planteamientos de esas características" por ahora, si bien aclara que "cuando la ciudad y la institución están tan deterioradas por un grupo de gobierno se tienen que propiciar los cambios". En caso de que un movimiento de ese tipo tuviera los apoyos necesarios para prosperar, "valoraríamos qué hacer", puntualiza.

"CC es un partido de gobierno y nos presentamos a las elecciones para gobernar, por lo que si algo va mal se deben propiciar los cambios necesarios para que la ciudad y sus ciudadanos vayan mejor, pero lo cierto es que no estamos impulsando una moción de censura, sino trabajando por Telde desde la oposición".

Mientras, tanto en el Ayuntamiento de Telde como en el entorno cercano a los partidos con representación en el Salón de Plenos no se da por cerrada la posibilidad de que se produzca una moción de censura y se habla de malestar en el seno del pacto municipal y del descontento de varios ediles de diferentes partidos, si bien el alcalde ha reiterado en numerosas ocasiones que el pacto que preside goza de una salud inquebrantable.

Opciones

Una de las opciones que se baraja, y que permitiría formar gobierno en el caso de que todos los partidos de la oposición se unan, es que Más por Telde (con dos concejales) deje de apoyar a Peña y decida formar parte de un nuevo pacto. Su presidente, Juan Francisco Artiles, asegura que "nadie" se ha puesto en contacto con ellos para explorar esa posibilidad y que "en todos los mandatos, desde el principio hasta el final, siempre se habla de lo mismo".

Juan Martel, que acudió a las urnas bajo las siglas de CC y es, de los tres que lo hicieron, el único que forma parte del gobierno (Héctor Suárez y Pilar Mesa fueron destituidos en 2023 y se sientan en la oposición), afirma que tampoco él ha mantenido ninguna reunión sobre este asunto.

En primer plano, Sergio Ramos (i) y Juan Antonio Peña, tras el Pleno de Constitución de la nueva Corporación / Juan Castro

Estabilidad y sintonía

El alcalde, Juan Antonio Peña, por su parte, insiste en que tiene «el mejor equipo que puede tener Telde, por primera vez en su historia trabaja como lo que espera la ciudadanía en equipo y sin siglas políticas. Cuatro partidos políticos y una sola dirección». Además, defiende que «existe una buena sintonía» entre todos los concejales y que están «unidos ante las adversidades y con muchas ganas de trabajar. Todos y cada uno se están dejando la piel y el alma en ello. Estoy más que contento con el trabajo de ellos y la confianza y lealtad de los líderes del pacto, Sergio Ramos, Juan Francisco Artiles y Juan Martel». Asimismo, recuerda que «fue la ciudadanía quien eligió el lugar de cada uno».

También Sergio Ramos, el presidente del PP en Telde, defiende la estabilidad del pacto. «Estoy muy cómodo gobernando y creo que hacemos un buen tándem. Hablo a diario con el alcalde y hemos creado un vínculo personal que nos hace trabajar muy cómodos. En Telde no existe oposición y no van prácticamente a ningún acto público, lo que me parece una falta de respeto a los teldenses, pero insisto, el PP de Telde entró en el gobierno con un objetivo claro, terminar de construir esta ciudad, solucionar los problemas de la gente y salir adelante. Los que salieron del gobierno hace un año piensan que lo vamos a solucionar todo con magia, pues les digo que no, que estamos trabajado duro para que los resultados estén pronto en la calle y les recuerdo que las mociones de censura no se anuncian, se presentan».