Yoga y rock contra el dolor

El dolor obligó a la teldense Elisa Ruano a pausar gran parte de su vida, pero no se rindió y aprendió a domarlo con yoga y meditación. Ahora comparte sus conocimientos y experiencias a través de un programa de radio y en las redes sociales, y de un libro que recoge la historia de 68 mujeres resilientes. Además, le sobra la energía para ofrecer un concierto de hora y media con su banda de rock, The Hits.

Elisa Ruano es un volcán de energía y talento, y es posible que precisamente esto haya sido lo que le ayudó a buscar soluciones cuando un día los dolores obligaron a parar en seco a esta vecina de Telde. Ahora, con su experiencia y con formación, ayuda a otras personas con patologías a mejorar sus condiciones de vida.

Cuando Elisa tenía 28 años empezó a sentir dolores "muy fuertes" en la espalda y después de algunas pruebas médicas le diagnosticaron una hernia discal, por lo que tuvo que pasar por quirófano. Aunque inicialmente "todo salió bien", seguía teniendo dolores extremos, por lo que no se rindió hasta que, por fin, los médicos dieron con la enfermedad que le aquejaba: espondilitis anquilosante.

"Esta enfermedad no se detecta hasta cinco o seis años después de comenzar los primeros síntomas de dolor, así que todo ese tiempo fue un auténtico calvario, porque eran dolores muy agudos que no me permitían llevar una vida normal", explica esta teldense, cuya vida laboral "se vio bastante afectada".

Lourdes González, Olimpia Tejera, Elisa Ruano y Azahara Caballero, componentes de The Hits / Christian Lage

Enfermedad crónica

La espondilitis anquilosante es una enfermedad reumática crónica que, según relata Elisa Ruano, «solo la padece el 5% de la población mundial. Afecta a la zona sacro y columna vertebral principalmente, que se inflaman, y puede ocasionar uveítis, que es un dolor ocular con fotosensibilidad y visión borrosa, e inflamación del tendón de Aquiles». El dolor crónico es grande, «pero cuando vienen brotes prácticamente impide caminar o llevar una vida normal, y tienes que estar bastante tiempo en reposo y en cama».

Quien ve a Elisa Ruano no puede imaginar que carga con esta mochila y es que ha aprendido a aceptar su enfermedad y ha encontrado en el yoga no solo un alivio, sino una vía para ayudar a otras personas que viven situaciones similares. «El yoga me ha ayudado muchísimo», asevera.

Hace cinco años que empezó a practicarlo y hace cuatro que tiene el título de profesora. Confiesa que cuando se animó a hacer la formación lo hizo para «aprender un poco más, conocer qué era lo que estaba pasando en mi cuerpo, en mi mente, mis emociones y también en mi energía, porque en el yoga trabajamos los cuatro cuerpos».

Como parte de esta formación, agrega, se hizo «experta en mindfulness y coaching, una práctica para llevarla en tu día a día, en el aquí y en el ahora». Esto «me ha ayudado muchísimo porque lo principal es entender nuestro cuerpo», sentencia. «Las emociones tienen mucho que ver en las dolencias físicas, igual que lo que pensamos, cómo nos comportamos y, sobre todo, si nos movenos, porque debemos mover nuestro cuerpo para que el dolor vaya desapareciendo».

En las redes y las ondas

A través de sus redes sociales, un programa en la Radio Canaria (ahora pausado) y, a partir de septiembre, en Radio Las Palmas, y con charlas en asociaciones, comparte estas herramientas, adaptando «la práctica de mindfulness y el yoga a través de la neurociencia, que es la ciencia que estudia el sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestras neuronas, una práctica de hace miles de años está muy bien estudiada».

«Hoy ya se sabe que tiene una influencia muy positiva en el sistema nervioso, en lo que llamamos los meridianos, que son los puntos energéticos en nuestro cuerpo, en las fascias de los músculos», asegura Elisa Ruano, que añade que «es un mundo maravilloso» que ahora traslada a sus alumnos, a quienes ayuda a «cuidar los pensamientos, la energía, la frecuencia vibratoria y el movimiento del cuerpo».

Testimonio en papel

Ahora comparte su experiencia vital junto a las de otras mujeres en el libro Más Nosotras, una mujer, una historia, un proyecto de Gemma Díaz que comenzó en una web. «Fue entrevistándonos a cada una de las personas que ella conocía, sobre todo a mujeres» e iba escribiendo artículos para su página web. El libro pretende «reflejar la experiencia de mujeres de a pie que han superado algunas circunstancias en su vida». En total, son 68 mujeres canarias «distintas, de diferentes edades y profesiones, que tenemos como denominador común esa fuerza para salir adelante ante las adversidades».

Vocalista en una banda de rock

Y como es un volcán de energía y talento, Elisa Ruano, además, pone la voz en off en varios programas de Televisión Canaria y se sube al escenario para actuar con su banda de rock compuesta solo por mujeres, The Hits. Allí, mientras canta, no siente dolor. Gracias a la terapia, el tratamiento reumatológico y el amor por la música «puedo aguantar hasta una hora y media de concierto sin ningún problema».

Esta faceta suya, además «ayuda al cuerpo, a la capacidad pulmonar, a la resistencia y a la fuerza a nivel mental», a la vez que hace lo que le gusta.

Se niega a ponerse límites y por eso trabaja para lograr sueños como actuar en escenarios grandes, con sus propias composiciones, o ser teloneras de grandes de grupos. Mientras, The Hits, se ha abierto un hueco en los escenarios de Canarias, como los de Fiestorón o el Peña Rock, entre otros, con las versiones de temas de otros grupos.