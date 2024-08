Tony González: «Hay productoras nacionales que quieren que sus bandas actúen en el Garita’s Rock»

El músico Tony González ha logrado consolidar el Garita's Rock, un festival en Telde abierto a todas las bandas canarias de rock que hasta ahora tenían dificultad para encontrar un escenario donde mostrar su trabajo y que ya ha captado la atención de grupos de todo el territorio español.

El 7 de septiembre será la séptima edición del Garita’s Rock en Telde. ¿Cómo ha evolucionado este festival?

Es la séptima por la pandemia, que si no iríamos por la novena, y ha evolucionado bastante. El primer año solo había dos focos blancos alumbrando el escenario para las actuaciones, y un par de monitores para escuchar a los músicos y ya en el tercero había cañones de humo. En fin, que año a año la progresión ha sido continua y ha ido a más. A partir del cuarto, incluimos las pantallas LED y el año pasado fue bestial, y se apagó el alumbrado público para potenciar la iluminación del escenario.

¿Cómo surgió la idea y cómo fue el proceso para su primera edición?

Como cantautor local de La Garita ya había tocado algún año en las fiestas del barrio y en 2010 lo hice con mi banda. A partir de ese momento pensé que no quería hacer exactamente lo mismo al año siguiente, por lo que se me ocurrió la idea de incluir a más grupos originales que crearan sus propias canciones y que no tenían un espacio para mostrar su trabajo. Mi sorpresa fue que al contactar con esas bandas, se volvieron locas con la idea y todas querían tocar. Fue tan buena la aceptación que vi claro que ya no iba a tocar más solo con mi banda. Ahí nació el Garita’s Rock.

Tony González, promotor del festival Garita's Rock, en su local de ensayo. / Andrés Cruz

Consolidado

Ya es un clásico de las fiestas de La Garita.

El evento se enmarca en las patronales del barrio de la Garita y el patronato La Sal, presidido por Julia Martel, nos ha cedido un día para poder llevarlo a cabo, algo que es de agradecer.

A este escenario se han subido grandes grupos de dentro y fuera de las Islas. ¿Despierta mucho interés?

Sí, mucho. Está enfocado el evento a bandas canarias y originales, aunque es cierto que el año pasado, por primera vez, nos trajimos una nacional, Los Ratones Kolorados, con casi 40 años de trayectoria, que se prestó a actuar en La Garita después de un concierto que Tok2 dio con ella en Madrid.

Y sí que despierta interés, tanto que hay productoras nacionales que me han pasado los catálogos de bandas que llevan para ver si era viable que actuaran en el Garita’s Rock.

Conciertos tributos

Mientras los programas de fiestas se llenan de tributos, el Garita’s Rock ofrece un espacio a las bandas que crean sus propios temas. ¿Se cierra la posibilidad a las otras?

A mí no me gusta que me cierren las puertas en ningún lado y no seré quien se las cierre a nadie, pero es cierto que habría que buscar otro espacio para ellas porque la esencia del Garita’s Rock es la creación original. Es el único requisito para actuar en este escenario.

¿Cómo se seleccionan los grupos que participan?

No existe ningún tipo de filtro ni hay un jurado que escuche a las bandas previamente. No seré yo quien juzgue la creación de nadie. Cada trabajo, cada creación es única y se trata simplemente de que guste más o menos, pero con ser original ya me basta.

La banda que no puede faltar cada año es la suya, Tok2.

Este espacio lo creé para tocar con mi banda porque no tenemos escenas para este tipo de proyectos, y a falta de ellas, qué mejor que crearla yo mismo. Llevar esto a cabo implica mucho trabajo y durante mucho tiempo, y el día del evento estoy pendiente de todo. Me he llegado a plantear no actuar este año porque así estoy al 100% con el resto, pero Tok2 siempre actúa en primer o segundo lugar para luego estar pendiente del transcurso del evento.

Siete bandas

¿Qué escuchará el público que se acerque al barrio costero de La Garita?

Va a escuchar creaciones propias y originales, eso es lo primero. Evidentemente, este concierto está enfocado al rock, que incluye muchas variantes, como el rock and roll, el heavy metal, el punk, el transmetal... En fin, hay de todo un poco y lo mejor del Garita’s Rock es que ninguna banda hace lo mismo que otra; es todo muy dinámico, muy divertido y digno de admirar porque tenemos unas bandas locales impresionantes, unos músicos que se dejan la piel, invierten en lo que más les gusta y es digno de escuchar y de ver, porque la puesta en escena también da mucho que hablar. Así que lo vamos a pasar bien y rompernos el cuello moviendo las cabezas en la plaza con la música de Tok2, Doctor Yao, Hellcyon, SAO, Námazu, Skachaos y Underground Kombustible.

Tony González, promotor del festival Garita's Rock / Andrés Cruz

¿Se apoya lo suficiente este tipo de iniciativas?

Hay un publico bastante numeroso que demanda este tipo de eventos, pero cierto es que por parte de las administraciones públicas no tanto. El Garita’s Rock recibe el apoyo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde, pero el resto no se involucra. Tampoco interesa mucho, porque me gusta que este evento sea independiente. Lo hacen personas de aquí, locales, y eso forma parte de la esencia de este festival, que no depende de nadie ni de nada para poder llevarlo a cabo. Cuando ves que sale adelante de esta manera también es gratificante. Claro que no vendría mal apoyo o que salga en la tele, porque así vendría más gente, pero eso implicaría también buscar otra localización porque ya no cabríamos en la plaza de La Garita. Llevamos tres ediciones en el que el aforo de la plaza se completa al 100%.

Me gustaría agradecer a Cultura su ayuda para poder tener la capacidad de sonido e iluminación que cada año va a más, y otros detalles primordiales para este tipo de eventos que ha evolucionado mucho desde la primera edición, que fue muy minimalista.

Proyección de futuro

¿Cuál le gustaría que fuera el futuro de este festival?

Pues el mismo que tenemos ahora, que se siga haciendo y que se siga contando con las bandas locales y originales. Y, por supuesto, si pudiera elegir y desear algo más para el futuro, pues localizar un espacio más grande, como puede ser la cancha deportiva de La Garita, al lado del colegio, que se involucren empresas y que el Ayuntamiento se atreva a dar otro salto y patrocinar a las propias bandas para que podamos cobrar no nuestro caché, sino un mínimo para poder seguir realizando nuestro trabajo, porque al final los instrumentos valen mucho dinero, las cuerdas, el cable y el tiempo que emplea uno.

Cobrar por trabajar, vamos

Las bandas de tributo en las fiestas locales no actúan si no se les paga, así que qué menos. Todos somos artistas y tenemos el mismo derecho, y lo que hacemos nosotros, bajo mi punto de vista, casi vale más precisamente por ser original y tener creaciones propias. Nosotros podríamos hacer versiones también, que es muy demandado por el público y es fácil porque es un copia y pega. Es cierto que también está la ejecución y que hay buenos músicos que se lo toman como un trabajo; de hecho, la mayoría vive de ello, cosa que un músico orignal no podrá hacer salvo que dé un pipanazo en redes, y eso no ocurre con el rock, sino con el reguetón y ese tipo de música, entre comillas.

Lo que pedimos es tener el mejor espacio posible y el mejor soporte técnico y musical, y cobrar. Hay público y bandas con originalidad a borbotones también hay de sobra.

El concierto es gratuito. ¿Cómo se financia?

El Ayuntamiento de Telde nos ayuda con el soporte técnico, tanto de luz como sonido, y algunas pequeñas empresas colaboran con el diseño y distribución del cartel, que está hecho por José de Merkanarias, que lo hace de forma desinteresada desde el principio. Además, en Entradium se venden entradas en la fila cero a 10 euros para todo aquel que quiera colaborar con este proyecto y poder, así, pagar la dieta y un obsequio a todos los músicos. Además, hay que pagar el traslado de Doctor Yao, que viene de Tenerife.