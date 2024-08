307 kilos de pólvora para 16 minutos de espectáculo pirotécnico en Melenara

Todo está preparado ya para el evento más multitudinario de Telde, el espectáculo pirotécnico de Melenara, que se celebrará este sábado 31 de agosto, al filo de la medianoche, y que podrá seguirse en directo a través de laprovincia.es.

El espectáculo de fuegos artificiales acuáticos y aéreos tendrá una duración de 16 minutos, aproximadamente, para lo que se utilizarán un total de 307 kilos de pólvora. El responsable de Piromart, Leo Benítez Martel, avanza que para esta ocasión se han diseñado nuevos efectos que se estrenarán en esta playa teldense y se combinarán con las tradicionales palmeras canarias, el kamuro blanco y otros elementos.

Por otro lado, asegura que el espectáculo se ha diseñado para que las secuencias no se repitan (serán 12 distintas, cada una con sus elementos y efectos) y que este año se han reforzado los artificios que salen del mar.

"El más grande de la Isla"

Benítez asevera que precisamente es esta parte la que marca la diferencia con respecto a otros célebres espectáculos pirotécnicos de la Isla y pone como ejemplo los fuegos de San Lorenzo. "La parte del aire es igual, pero en San Lorenzo no hay fuegos acuáticos", apostilla, lo que convierte al show de Melenara "en el más grande de la Isla". Lo que no quiso compartir fue el coste de este espectáculo. "Me han prohibido dar cifras", sentencia.

Espectáculo pirotécnico en Melenara / José Carlos Guerra

Esto hace que cada año la playa teldense se llene de familias y grupos de amigos de todos los rincones de Gran Canaria "y de otras islas" para disfrutar del espectáculo. "Es tan bonito que se reúnen entre 30.000 y 40.000 personas, y desde Fuerteventura o La Palma me llaman siempre para saber la fecha y venir".

Para recibir la visita de tantas personas y garantizar su seguridad y el del propio entorno, el Ayuntamiento de Telde ha coordinado varios dispositivos que estarán activos desde horas antes de los fuegos hasta la madrugada.

Prohibido girar a la izquierda

Para reducir al máximo la posibilidad de atasco se ha decidido mantener abiertos los tres accesos a Melenara, la carretera principal, el vial costero y el área industrial, aunque estarán prohibidos los giros a la izquierda en las rotondas. De esta manera, quien acceda al barrio, por ejemplo, desde la vía principal podrá atravesar Américo Vespucio para buscar aparcamiento, pero no podría cambiar de sentido en una rotonda para buscar aparcamiento en el vial costero. Este cierre se mantendrá también de forma temporal tras el espectáculo, durante las primeras horas de la operación salida.

Romería de Melenara en Telde 2024 / Juan Castro

La ampliación de la carretera que une Casas Nuevas con Melenara permite mantener abierta esta vía, ya que las amplias aceras facilitan el acceso a pie de los peatones con seguridad. No obstante, fuentes de la Policía Local no descartan que, en caso de necesidad, se tome alguna medida restrictiva en algún momento de la noche.

Asimismo, con el objetivo de facilitar el aparcamiento, el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con los propietarios del solar situado junto al parque urbano, al que se podrá acceder para dejar estacionados los vehículos, además de los terrenos habilitados con anterioridad. Si estos solares y el área insular de Salinetas se llenan, la Policía Local abrirá la posibilidad de hacerlo en otros lugares alternativos, como uno de los carriles del vial costero.

4.000 bolsas

Por otro lado, la Concejalía de Limpieza Viaria, que dirige María Calderín, repartirá este sábado más de 4.000 bolsas gratuitas para incentivar la limpieza en la playa y facilitar a los asistentes la recogida de sus residuos durante la velada. De esta manera se pretende "concienciar al conjunto de la población de la importancia de colaborar con el cuidado del entorno natural", puntualiza la concejala, que agrega que quienes vayan podrán "recoger sus residuos y contribuir a la limpieza de la playa" y los otros espacios del entorno donde se ubiquen. La idea es que tras el evento se depositen junto a los contenedores y se facilite la labor de los operarios de limpieza, a la vez que se protege la arena.

El dispositivo de limpieza de la cala comenzará a las 5.00 horas, momento en el que la arena debe estar desalojada en su totalidad. El despliegue estará formado por 20 operarios que se encargarán de efectuar tareas de baldeo y desinfección, cribado de la playa y barridos manuales y mecánicos.