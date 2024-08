José Carlos de Pablos: "No veo un futuro de guerras sin aviones, pero sí con más drones"

José Carlos de Pablos es el jefe de la unidad menos conocida de la Base Aérea de Gando, en Telde, el grupo que se encarga de la vigilancia y control de todas las aeronaves que salen, llegan o sobrevuelan las Islas e, incluso, de todo el territorio nacional. Asegura que en este momento el archipiélago está más seguro que hace años y destaca que el Ejército del Aire y el Espacio cuenta con la tecnología más avanzada.

¿Qué es el Grupo de Alerta y Control y qué misiones realiza?

Es uno de los tres centros de mando y control del Ejército del Aire y del espacio encargados de la defensa aérea ubicado en las Islas Canarias. Nuestra misión fundamental es la vigilancia y control del espacio aéreo 24 horas al día, los 365 días del año. Es una de las unidades desconocidas en el Archipiélago que lleva a cabo una de las misiones permanente asignadas al Ejercito del Aire y del Espacio, vigilando y monitorizando todas las aeronaves que sobrevuelan la península y, en este caso, las Islas Canarias, a través de las red de radares de la que disponemos, contando para ello con la información que obtenemos en coordinación directa con Enaire de todos los planes de vuelo que recibimos directamente en nuestro sistema.

Hago hincapié en que toda aeronave que tiene origen o destino a las Islas Canarias o la sobrevuela está monitorizada y perfectamente identificada. No hay ninguna que no esté controlada y monitorizada. Ante cualquier situación anómala de una aeronave de la que no tenemos información, se activan los procedimientos establecidos. En dos minutos tenemos que identificarla, si no, se manda un avión de scramble militar para identificar a la aeronave en cuestión.

Aparte de esto la unidad se encarga del adiestramiento de las unidades de combate, los F-18 de la Base Aérea de Gando, y de llevar a cabo el control de ejercicios nacionales e internacionales. Y otra segunda misión asignada y que no tienen los centros de control de defensa aérea de Zaragoza y Torrejón, es que este es el centro de mantenimiento zonal (Cezman 9), del que soy jefe, es un nodo de telecomunicaciones militares, el más importante que hay en las Islas. Por aquí pasa el 75% de todas las telecomunicaciones militares de los tres ejércitos y de la Guardia Civil, y para realizar esa función tenemos personal altamente especializado que monitoriza con sistemas 23 estaciones de radio y antenas que hay en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. En cualquier momento en el que haya alguna avería la detectamos y enviamos un equipo para llevar a cabo las acciones de mantenimiento.

Centro muy especializado

¿Cuáles son los efectivos humanos y técnicos que cuentan para el desarrollo de esta labor?

Podemos decir que el personal necesario para cumplir la misión. Estamos hablando de entre 150 a 200 personas divididas en escuadrones, que son grupos formados por oficiales, suboficiales y tropa, con distintas especialidades y entrenamiento muy preciso acorde a cada puesto y cometido. Es un centro muy técnico, muy especializado, y tenemos tres escuadrones, el de personal y apoyo, que se encarga de todo lo relacionado con el personal, la infraestructura, vigilancia y seguridad de esta unidad; el de material, para el mantenimiento del sistema de armas y control del búnker y las telecomunicaciones, un escuadrón que cuenta con ingenieros de Telefónica y de Indra porque es un sistema altamente tecnológico; y el de operaciones, que es el grueso de la unidad, que es el que lleva a cabo ese servicio de 24 horas para la vigilancia y control del espacio aéreo, constituido por operadores de alerta y control, y controladores de interpretación.

"El año pasado en las Islas —origen, destino o sobrevuelo— hubo 400.000 aeronaves y este año llevamos 261.000" José Carlos de Pablos — Jefe del Grupo de Alerta y Control del Ejército del Aire y el Espacio en la Base de Gando

¿Qué planes de mejorar e inversión tienen en marcha o previstos?

Estamos inmersos en un proceso de modernización con el cambio del software y hardware de todo el sistema de mando y control. Se ha empezado en los centros peninsulares y ahora seguiremos nosotros con la colaboración entre la industria militar y civil, concretamente Indra. El nuevo sistema, denominado Airdef, nos va a dar una capacidad mayor de gestión de procesos, intercambio de datos que llegan al sistema y aceleración en la toma de decisiones. Ya el centro se está modernizando y de hecho desde aquí hemos mejorado sustancialmente nuestra capacidad para la vigilancia y control del espacio aéreo de soberanía también en la península. Desde aquí podemos controlar las misiones que se planean en distintas zonas del espacio aéreo de soberanía, siendo capaces de asumir la defensa aérea de todo el territorio nacional desde este centro. Estamos inmersos también en un proceso de modernización de nuestra red de radares a través del sistema Lanza de última generación.

¿Cuáles son los mejores momentos de este primer año que lleva en Canarias?

Son dos. El primero, el recibimiento que tuve por parte del personal. Venía de la Base de Torrejón, en Madrid y rápidamente el personal de la unidad se puso a mi disposición para ayudarme en mi integración a la unidad y hacerme cargo de la jefatura del Grupo de Alerta y Control. Y el segundo, el recibimiento por parte de la población canaria, que es muy afable, dulce y dispuesta a ayudar. Esto me ha sorprendido mucho porque he vivido en muchos sitios y nunca lo había visto. Por eso creo que es un sitio adecuado para iniciar un proyecto de vida. De hecho la mitad de la plantilla es peninsular y hay quien vino con la idea de estar poco tiempo y no se ha ido nunca.

"El espacio aéreo se respeta y toda aeronave que entra o sale de Canarias está vigilada y autorizada" José Carlos de Pablos

¿Es decisión de ustedes quedarse o no?

Depende del empleo y el destino que ocupas. En mi caso, el cargo tiene una fecha de caducidad de tres años, cuando vendrá otra persona a sustituirme. Hay otros puestos que permiten estar más tiempo, dando continuidad y experiencia en los puestos más claves.

¿Y lo más difícil?

Sinceramente, no he tenido ningún momento difícil desde mi llegada. Si tuviera que hablar de algo malo, el desplazarte de una ciudad a otra, empezar de cero, pues siempre es un engorro el tener que llevar la mudanza, conocer los sitios, moverte, pero los militares estamos acostumbrados, es nuestro modus operandi, mostrando siempre una flexibilidad y disponibilidad inherente a todos los aviadores del Ejercito del Aire y del Espacio. Siempre hay un punto de incertidumbre cuando vas a un sitio nuevo sobre qué te vas a encontrar, pero en este caso ha estado suplido por el calor con que me han recibido aquí. Estoy encantado.

Volumen de tráfico alto

¿Cuántas aeronaves sobrevuelan las Islas normalmente?

Puedo hablar de números en global; el volumen de tráfico es alto. Estamos hablando de que el año pasado en las Islas —origen, destino o sobrevuelo— hubo 400.000 aeronaves y este año llevamos 261.000. Como he dicho, nosotros nos encargamos de facilitar el tránsito seguro tan importante para el turismo en las Islas y garantizar la seguridad de la población favoreciendo de esta forma al desarrollo económico del archipiélago canario.

"Somos capaces de asumir la defensa aérea de todo el territorio nacional desde este centro" José Carlos de Pablos

Los aviones y barcos que usa el narcotráfico, ¿son objeto de sus vigilancias?

Estamos involucrados en cierto sentido. Cuando vemos algo que nos llama la atención en nuestros sistemas y que se escapa de nuestra responsabilidad, de nuestro ámbito de actuación, nos ponemos en contacto con la Policía o la Guardia Civil, con quien tenemos acuerdos de colaboración y nos coordinamos a diario. Cuando tenemos algo que puede ser interesante para ellos, les damos la información y cuando ellos tienen algún dispositivo y necesitan recabar información, nos llaman a nosotros.

¿Se respeta el espacio aéreo?

El espacio aéreo se respeta, se siguen las reglas del juego y los convenios internacionales, por lo que toda aeronave que entra o sale de Canarias está vigilada y autorizada. Cuando una nave de cualquier país quiere sobrevolar nuestro espacio aéreo, tiene que solicitar autorización y una vez recibida nosotros la procesamos en el centro de control.

Un territorio seguro

Con las guerras en África y Europa, ¿son seguras las Islas?

Estamos más seguros que hace años. Los medios tecnológicos de los que dispone el Ejército del Aire y del Espacio están a la vanguardia comparados con los que se tendrían en los países de nuestro entorno. Aparte de esto, el pertenecer a organismos supranacionales como la OTAN o las organizaciones de seguridad de la Unión Europea nos dan la seguridad colectiva que hace años atrás no teníamos.

"Los medios tecnológicos del Ejército del Aire y del Espacio están a la vanguardia" José Carlos de Pablos

Hace unos meses, un dron paralizó el aeropuerto durante unas horas y no se ha localizado al responsable. ¿Investigó esta unidad este suceso?

Dentro de la misión ampliada de seguridad, nuestro apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos habilita para compartir esa información cuando sea necesaria. En el caso concreto del aeropuerto, la seguridad depende de la Guardia Civil, que dispone de medios para detectar y neutralizar drones, pero detectar uno pequeñito es complicado. Hay protocolos de actuación que se activan inmediatamente y lo primero es salvaguardar las aeronaves y a los pasajeros. Eso puede producir demoras por desvíos, pero lo más importante es garantizar la seguridad del pasaje y de la navegación aérea. Nosotros no participamos directamente, pero sí les prestamos apoyo.

¿Era un dron? ¿Se sabe quién lo tripulaba?

Por la investigación de la Guardia Civil sabemos que era un dron, pero era difícil de identificar al responsable por la hora, ya que había poca luz.

Situación internacional

Los drones tienen más protagonismo que nunca en la guerra, como se ve en Gaza y Ucrania, y en la paz. ¿Estamos preparados?

El Ejército del Aire y del Espacio es eficiente y tecnológicamente avanzado, e intentamos buscar siempre la modernización constante y adecuarnos al entorno. La función de policía del aire y vigilancia de todo el espacio aéreo de Canarias es nuestra misión fundamental para salvaguardar la navegación segura y controlada. La aparición de los drones añade un elemento más de complejidad al control del tráfico aéreo tanto civil como militar, pero el Ejército del Aire y del Espacio está actualmente liderando grupos de trabajo a nivel conjunto para dotar a las fuerzas armadas de sistemas anti dron para detectar, identificar y actuar en territorio nacional y en operaciones. Disponemos de sistemas contra dron ( Counter UAS), no están instalados en todos los emplazamientos, pero hay un programa ambicioso para llegar a todas las instalaciones.

¿El repliegue de Francia de buena parte de África, lo pone más difícil para España?

La situación geopolítica y geoestratégica del mundo está en movimiento continuo. África está en un momento de su historia con muchos cambios de regímenes en países, y ahora está afectando de lleno a Francia, porque muchos de estos países son antiguas colonias francesas. Nosotros seguimos manteniendo nuestros lazos culturales y de vecindad con África y en principio nuestra relación bilateral con todos los países africanos está intacta.

¿Cuántas alertas se disparan a lo largo de un trimestre que después quedan en nada?

Con el alto volumen de tráfico aéreo siempre pasan cosas. Tenemos algunas alertas que se quedan en nada. Hay que tener en cuenta que el nuestro es un sistema automatizado y los operadores que hacen vigilancia manual tienen todos los planes de vuelo civiles proporcionados por Enaire, la información militar de nuestros radares y sensores. Esto nos permite identificar una aeronave en un tiempo máximo de dos minutos. A partir de ahí, nuestros operadores de vigilancia y control llaman a los centros civiles para recabar información, y llegado el caso se activa un avión reactor F-18, para interceptar e identificar a esa aeronave. Muchas de las alertas son fallos de comunicaciones, incluso por el cambio de frecuencia de radio o porque el piloto se olvida de llamar en la frecuencia de radio asignada. En el 99,9% de los casos se recupera la comunicación radio con el avión.

¿Cómo influye la situación estratégica de Canarias en las comunicaciones que van hacia América del norte o del sur y hacia África y Europa?

Canarias, desde el punto de vista aéreo, es un hub de comunicación entre África, Europa y América y la importancia geoestratégica a nivel del espacio aéreo y portuario es un elemento fundamental.

El futuro

¿Hay medios en Canarias para consolidar la capacidad de vigilancia y seguimiento espacial?

El Ejército del Aire y del Espacio creó el Mando del Espacio en marzo del año pasado y hay medios de vigilancia espacial. De hecho, hay un acuerdo que se firmó en octubre con la empresa Deimos Engineering and Systems en uno de los escuadrones de vigilancia aérea. Tenemos dos radares, uno en Gran Canaria y otro en Lanzarote, y en el Pico de las Nieves se ha establecido un telescopio robotizado para la vigilancia espacial.

¿Se reforzará la capacidad de obtención de información desde el espacio y la explotación segura del espacio como dominio operacional?

Sí, estamos hablando que el espacio es un dominio operacional en sí mismo. La idea es vigilar y tener monitorizado lo que pasa en el espacio que pueda afectar a los intereses gubernamentales, a las redes satélites, y evitar cualquier interferencia, por agentes privados o gubernamentales.

¿Las guerras de un futuro no muy lejano cree que serán sin aviones?

La evolución del mundo y de los medios aéreos ha sido vertiginosa. El poder aeroespacial siempre ha sido clave en los conflictos, en las guerras modernas y la flexibilidad y capacidad de proyección es algo que es inherente y está en el ADN de todos los aviadores del Ejercito del Aire y del Espacio .

Actualmente, hay un acuerdo entre Francia, Alemania y España para el desarrollo del futuro avión de combate (FCAS, Future Combat Air System), aviones de sexta generación que podrá controlar incluso un enjambre de drones, así como el uso de inteligencia artificial en sus sistemas. No veo un futuro sin aviones, pero sí un mayor número de aeronaves no tripuladas.

