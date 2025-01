La Cantina cocina como la abuela

Las manos de Lidia Ortega en los fogones de La Cantina, en el barrio teldense de La Breña, elaboran platos que conservan el sabor de los guisos que nos devuelven a las cocinas de nuestras madres y abuelas. Contra las nuevas tendencias gastronómicas, a veces todo necesita volver a los orígenes.

Lidia Ortega Martel recuerda de niña aquellos calderos grandes a fuego lento donde su abuela y su madre hacían la comida para la familia «con ese cariño, esa paciencia y ese gustito». Esos ingredientes nacidos del amor del bueno están ahora en los fogones de La Cantina, local en el barrio teldense de La Breña que regenta desde hace cinco años.

Antes de coger La Cantina del local de la asociación vecinal del lugar, Lidia Ortega trabajó de muy joven en las zafras del tomate en la zona de Mar Pequeña, y más tarde como camarera de piso, profesión a la que dedicó 33 años. Hasta que se propuso darle un cambio a su vida. Decidió ponerse al frente de esta tasca, donde decidió llevar y ofrecer todos aquellos sabores y aromas que perduran en su recuerdo y que consiguen que los comensales regresen a las cocinas de madres y abuelas a través de los platos de cuchara que ofrece en su carta. «Cuando cocino parece que las tengo aquí conmigo porque esos recuerdos siempre están conmigo», afirma.

La cocinera, que aprendió el recetario en el seno familiar, aún conserva esa forma de cocinar que conoció, con sus aromas y sus gustos. Desde por la mañana tiene cociendo a fuego lento la carne de cabra, los callos y la garbanzada, tres de los platos que no faltan en su carta y que saben mejor en esta zona de medianías. Para complementar la oferta suele preparar otras elaboraciones, como la ropavieja de carne, «como mi madre la hacía» o de pulpo, que introdujo hace un año. Croquetas, pescado a la portuguesa, estofado, berenjenas con miel de palma o caracoles también forman parte de esa carta pequeña pero acertada. Otra de las especialidades de la casa es la carne de cochino. «La gente me dice que tiene un toque especial. Y yo no le echo nada de mejunjes, sino ajito y sal. A la carne fresca no se le tiene que estar metiéndole mojo, ni adobo, porque la echa a perder. Se tiene que saborear en su punto», afirma.

Los domingos también ofrece potaje, y sostiene orgullosa que todas las papas que utiliza en la cocina vienen de su cercado.

Las personas celíacas también son bien recibidas en La Cantina de La Breña. Ella no quiere dejar a nadie sin disfrutar de su buen hacer en su cocina. A los niños y niñas que llegan hasta el lugar les ofrece tacos de pechuga de pollo empanada, a los que tiene a sus propias nietas abonadas desde hace años.

Los postres también son caseros. Hace muses de avellanas y de maltesers, arroz con leche y flan y tarta de queso, que les ponen el broche dulce a la comida casera.

Lidia Ortega, quien agradece el apoyo que siempre tuvo de su marido, Chano, de sus cuatro hijas, y a su ayudante en el local, Guadi, ha llevado ese ambiente familiar también al comedor y al trato con la clientela. «Es como ir formando una familia, y ese es el orgullo que tengo, porque cuando abro las puertas de La Cantina le doy la bienvenida a todas las personas que vienen, a la vida, a todo lo que estamos viviendo, y a la suerte de disfrutar de lo que haces».

La chef confiesa que en el ajetreo de la cocina intenta sacar un hueco para saludar a los comensales. «Muchas personas que vienen me felicitan porque me dicen que la comida le recordó a su madre o a su abuela, y yo cuando me dicen eso vuelo. Me da un subidón porque me llega al alma que me comparen con las mujeres de sus vidas a través de mi comida. Eso me llega al alma y esas valoraciones no tienen precio, no tienen precio», subraya.

Como el local que regenta no es muy grande, advierte que «aquí el que viene tiene que tener paciencia y ganas de disfrutar la comida. A todo el mundo se la atiende, pero yo no saco la comida de los congeladores, la saco de los calderos hechos del día». Intenta que lo que elabora alcance para todos los que llegan hasta La Cantina a disfrutar de su comida, pero como todo lo bueno, se acaba, «y cuando se acaba el caldero se acabó». Y suele pasar a menudo.

La experiencia De jueves a domingo La Cantina de La Breña solo abre de jueves a domingo. El horario de los jueves y viernes es de 12.00 a 15.00 y de 19.00 a 23.00 horas. Los sábados y domingos, de 12.00 a 19.00 horas. Dispone de comedor interior con cuatro mesas y la terraza, de la que cuelgan de su techo plantas de helechas bien cuidadas y cuenta con cinco mesas. También se adapta cuando vienen grupos de personas con mesas auxiliares. La garbanzada, la carne de cabra y de cochino y los callos suelen tener bastante demanda. Permite hacer reservas en el número de teléfono 928362647.

