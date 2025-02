¿Por qué no han retirado a la ballena que lleva meses varada en Telde?

Desde el pasado 11 de diciembre, los vecinos de Telde que pasean por la playa de Bocabarranco conviven con un fuerte hedor provocado por la presencia de una ballena en estado de descomposición. Según informa Cope Canarias, los usuarios de la playa llevan semanas esperando una solución, sin saber con certeza quién debe hacerse cargo de la retirada del cetáceo.

En estos casos, la responsabilidad varía dependiendo de la ubicación exacta del animal. Como explica Pascual Calabuig, responsable del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, "la competencia es del Gobierno de Canarias si está en aguas interiores, y del Ministerio de Medio Ambiente si se encuentra en aguas exteriores". Sin embargo, más allá de definir quién debe actuar, el verdadero problema radica en las dificultades técnicas para retirar el animal.

Imposible retirar la ballena: un problema de acceso

El cetáceo se encuentra en una zona de difícil acceso, lo que ha imposibilitado su retirada con los medios disponibles en la isla.

"Hemos llevado la grúa más grande que tenemos en Gran Canaria, de 200 toneladas, y el personal nos informó de que no la podía sacar", explica Calabuig.

Cola de la ballena / La Provincia

El problema no es solo el peso del animal, sino la orografía del terreno, que presenta un desnivel importante y dificulta cualquier maniobra. También se valoró la posibilidad de extraerlo por el mar, pero las condiciones no lo permiten.

Ante esta situación, la única opción viable es dejar que la naturaleza siga su curso.

Los vecinos, obligados a soportar los malos olores

Calabuig reconoce que la presencia de la ballena en descomposición afecta a quienes pasean por la playa, pero insiste en que no hay otra alternativa.

"Lo que queda del animal son los huesos, la grasa y la cola. La fauna carroñera ha hecho su trabajo y es un proceso natural", explica.

Restos del cetáceo muerto / Centro de recuperación de fauna silvestre del Cabildo de Gran Canaria

Según sus cálculos, el olor podría persistir durante al menos un mes más, lo que obliga a los vecinos a tener paciencia hasta que la ballena desaparezca por completo.

Una situación sin precedentes en la zona

Si bien no es inusual que grandes cetáceos terminen varados en las costas, la ubicación de este caso en particular ha dificultado cualquier intento de intervención. Las autoridades han decidido no intervenir, ya que no existe un método seguro y efectivo para retirar los restos.

Por ahora, los habitantes de Telde deberán convivir con los malos olores, mientras la naturaleza sigue su curso.