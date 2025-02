La maestra Chanita Ruíz

La ciudad de Telde, desde su segunda fundación, esta vez castellana, ocurrida en torno al último mes de la primavera y primero del verano de 1483, tuvo tres núcleos poblacionales: El epicentro o zona administrativa y religiosa se desarrolló en torno a su primer templo parroquial, San Juan Bautista, hoy Basílica Menor de la Cristiandad. El segundo espacio urbanizado fue El Altozano de Santa María de La Antigua, hoy más conocido por San Francisco. Y a unos 500-600 metros de distancia, se erigió el Barrio de Arriba, también llamado de Berbería, pero más popularmente conocido por Los Llanos de Jaraquemada o Los Llanos de San Gregorio. Este último vino a ocupar un lugar preminente en el desarrollo demográfico y comercial de la Ciudad. De tal forma y manera que en él, y junto a su primitiva ermita, hoy noble Iglesia del más puro estilo neoclásico, se celebraba un mercado dominical que, según cronistas del pasado, entre ellos Romero Ceballos, llegó a ser el más importante de la Isla. Los Llanos es en sí un barrio que acoge en su interior diferentes sectores o alfoces, de ahí que los llaneros o llanenses, a su vez puedan ser de El Roque, El Cascajo de Santo Domingo, La Cuesta del Valle, El Ejido, La Barranquera, Aráuz, La planta de La Luz, Campillo, La Mareta, Los Picachos, Urbanización Ascanio y Urbanización Mayor…

Corría el año 1914, cuando en una estrecha calle del sector de Arnao, nace una niña que tras su bautizo todos le llamaron Chanita, diminutivo cariñoso de Sebastiana. Este biógrafo, tras preguntar a varias personas, a los pocos años de edad, calcula que entre tres-cuatro años, ingresa en la Escuela Pública regentada por la maestra herreña doña Isabel Casañas. Aquí coincidió con más de cincuenta niñas del barrio que en una aula amplia y unitaria, escuchaban las explicaciones de la docta profesora en el bellísimo castellano seseante de su Valverde natal. Muy pronto, doña Isabel se fijó en Chanita Ruiz, siempre aseada tanto de cuerpo como de vestimenta, peinada correctamente a pesar de tener una cabellera bastante poblada e indómita su cara lo decía todo, pues portadora de unos ojos avispados, reflejaban el más puro de los deseos que por entonces era imitar a su maestra y aprender de todo. Tal es así que mi madre, condiscípula de ella, pero algo menor en edad, tuvo en esa niña de once años, cuidadora y primera enseñante de las 4 reglas, escritura y lectura. Chanita, siempre serena, de natural bondadosa poseía un carácter indoblegable, ya que le constaba que para ser una buena pedagoga, al amor por los pupilos, había que sumarle una buena dosis de autoridad.

Cuando las vecinas y demás conocidos le preguntaban: ¿Chanita, de mayor qué quiere ser? Ella sin titubear respondía: Una buena maestra como doña Isabel Casañas.

Después de estudiar bachiller en la academia de don Francisco Cruz, sita en la calle Licenciado Calderín de San Juan, y examinándose como alumna libre en el Instituto de Las Palmas de Gran Canaria, comenzó sus estudios superiores en la llamada Escuela Normal de Magisterio. Muy pronto y cuando contaba menos de una veintena de años ya la joven, que no había dejado de dar clases particulares en su casa todo ese tiempo, habilita las habitaciones principales de su propio domicilio como escuela. Desde ese momento la buena fama le acompañará todos los días de su vida. Cuando los padres y madres teldenses veían que sus hijos no medraban en los estudios primarios o secundarios, se hablaban con Chanita y ésta siempre estaba dispuesta a buscar un hueco entre su nutrido grupo de alumnos. Llegó a tener en una sola aula hasta ochenta, en edades que comprendían desde los 3-4 años, hasta el ingreso en bachiller que, habitualmente, se hacía entre los 10-11 años. Además no le hacía asco a aquellos otros que, más atrasados en el saber y conocer, necesitaban de sus clases más particulares y así, recibía con cariño y dedicación a alumnos de 12 a 16 años. Una frase recurrente de Chanita Ruiz era la siguiente: Cuando hay un buen profesor, no hay mal alumno. Acompañar, estar, dedicar todo el tiempo que cada uno necesite y recurrir al método adecuado, ilumina a la mente más gris u oscura que pueda existir.

Los tiempos cambiaron. Tuvo que cerrar definitivamente las puertas de su escuela para ejercer la enseñanza oficial en los colegios públicos de Marpequeña y algo más tarde, hasta su jubilación, en el Poeta Fernando González.

Su bien ganada fama de maestra y ciudadana ejemplar le valió que el Consistorio teldense, en el Pleno del 15 de diciembre de 1993, por unanimidad, tomara el acuerdo de dedicarle una calle. Doña Sebastiana Ruiz, Chanita, nos dejó a mediados de la década de los ochenta del pasado siglo XX, y aún hoy, casi treinta años después, muchos teldenses la recordamos con aprecio y agradecimiento.