Pelayo Suárez Alejandro y el Valle de los Nueve

Un antiguo profesor de la Universidad de San Fernando de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), en su primera clase, durante el curso 1974-75 nos señaló: Ustedes han oído decir que la Historia es el relato escrito de lo ocurrido a la Humanidad a lo largo del tiempo. De ello se deduce que no existió Historia como Ciencia hasta que no apareció la escritura, en tierras de Sumeria hacia el 3000-4000 antes de Cristo.

Entonces, ¿cómo llamaremos a los conjuntos orales que se transmitieron de generaciones en generación? Lo totalmente cierto es que, para que la Historia exista como tal, deben darse los siguientes elementos sustentantes: El Tiempo, el Espacio y lo realmente importante, el Ser Humano. De todos estos tres, es evidente que el protagonista principal e ineludible es éste último. Con estas sabias palabras anotadas en lo más profundo de nuestras mentes estudiantiles, dábamos comienzo a la otrora carrera de Filosofía y Letras, entonces trocada en diferentes ramas y, que un buen puñado de alumnos, unos ciento treinta, escogimos al matricularnos en Geografía e Historia. Nuestras vidas, después, nos llevaron por diferentes derroteros y, a mí, me acercó a las Aulas del Colegio de San Ignacio de Loyola, regentado por la Compañía de Jesús, en Las Palmas de Gran Canaria,y al Museo cabildicio de León y Castillo, en mi ciudad natal de Telde.

Allí, un buen día, conocí al verdadero protagonista de nuestra historia, Pelayo Suárez Alejandro, vivamente interesado por los Recorridos, que desde hacía algo más de una década, se venían haciendo en el Conjunto Histórico-Artístico de San Juan y San Francisco (Telde). Animado por una interesantísima investigación que estaba realizando sobre su terruño patrio, El Valle de los Nueve, hablamos largamente de legajos contenidos y resguardados de la ignominia popular y gubernativa, en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. Todo en él era pasión por la Historia en general y, muy particularmente la local. El amigo Pelayo, pues así lo considero desde aquel primer momento, es poseedor de una caballerosidad extrema, siempre correcto en el ser y en el actuar. Prudente cuando más, y trabajador incansable, sin desmayo alguno, por el arduo trabajo divulgativo que había venido y viene desarrollando hasta el día de hoy, es todo un ejemplo a seguir. Otro día y, con ilusiones renovadas, me invitó a participar en el Primer Recorrido Antropológico, Histórico, Artístico, Etnográfico… por el Valle de los Nueve, concretamente por las calles del Barrio de Malpai o Malpais, grupo de calles y casas que arropan el Templo Parroquial de Nuestra Señora del Pilar. También salimos a la carretera, aquella que subiendo el valle asciende de forma brusca hasta el promontorio conocido por Lomo Magullo, para recorrerla unos metros, siguiendo el antiguo cauce de la acequia de la llamada Heredad del Valle, hasta llegar al Puente del Tundidor, en donde el barranco o barranquillo nacido mucho más arriba desemboca en uno de los grandes ramales con el que cuenta el Barranco Real de Telde.

Aquella fue una tarde-noche mágica, a las que luego seguirán otras y otras más. Como timonel de aquella nave, siempre ha estado y está nuestro excelente amigo y compañero Pelayo Suárez Alejandro, que con maestría y sobrada solvencia, ha sabido henchir con fuerte alisio de emociones la nave imperecedera de la Historia de uno de los lugares mejor señalados, en los anaqueles de nuestros Archivos Parroquiales, tanto de La Matriz de San Juan Bautista como de su hijuela de San Gregorio Taumaturgo de Los Llanos de Telde.

No sé como agradecer que, a través de su hija Daida, me haya enviado, en primicia, el fruto de tantas y tantas aportaciones, hechas a través de sus particulares investigaciones y las de otros, que participaron en sus ya mentados Recorridos. Con el sugerente título de Recorridos Históricos y Crónicas del Valle de los Nueve verán la luz en forma de libro. No dudamos de su éxito editorial, pues vecinos y foráneos hace meses que lo esperamos. Mostrar mi eterno agradecimiento es menguado pago para tan alto honor. Por eso dejo a la fuerza íntima y sincera de nuestra amistad, expresada en el más profundo de los abrazos, los sentimientos que a través de estas escuetas líneas he querido expresar.

La publicación que hoy nace es nuestra patente de todo lo dicho y mucho más que él y yo guardamos en nuestras mentes y corazones.

Queridos lectores lean con placentero interés las páginas de este libro, como si se sumergieran en las sonoras e infinitas aguas de nuestro Atlántico. Y vean en él el espíritu que animó y anima al hombre que hace posible esa realidad cada año: Pelayo Suárez Alejando, Ilustre y Benemérito hijo de la más de seis veces centenaria Ciudad de Telde. n