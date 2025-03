"Mi casero me engaña y estafa": una madre en Telde, sin luz y al borde del desahucio

La desesperación y la incertidumbre marcan el día a día de Raquel María Ortiz Alonso, una madre de dos hijos que vive en un piso de la calle Chopín, en el barrio de La Herradura, en el municipio grancanario de Telde. Desde hace semanas, sobrevive sin electricidad, iluminándose con linternas a pilas y recargables, después de que su casero presuntamente le cortara la luz para forzarla a abandonar la vivienda, según ha informado TeldeActualidad.

Sin empleo y con una prestación social como único ingreso, Raquel ha denunciado públicamente su situación, pero sigue sin recibir una respuesta efectiva de las autoridades.

"¿No es raro que nadie se haya preocupado por nosotros? Me siento sola, desamparada, sin ayuda y sin apoyo de ningún tipo", expresó al citado medio que dio a conocer su caso.

Un alquiler plagado de irregularidades

Raquel alquiló la vivienda hace más de un año, pero recientemente el propietario le exigió que se marchara, argumentando que el piso no cuenta con cédula de habitabilidad. Al negarse, la situación se volvió más tensa y, según su testimonio, comenzó a recibir amenazas.

"Me dijo que le daba igual que tuviera que vivir con mis hijos en un coche", relata la afectada. Además, asegura que el casero llegó a advertirle que "la palanca de la luz podría prenderse fuego y afectar a toda la casa", lo que interpreta como una forma de intimidación.

María Ortiz, madre de dos hijos, denuncia que su casero le cortó la luz para forzar su desalojo, dejándola sin electricidad en su hogar en Telde. / La Provincia

Con el tiempo, descubrió que el contrato de alquiler no estaba a nombre del propietario real, sino de otra persona. Durante meses, realizó los pagos en efectivo a través de una intermediaria, sin poder verificar quién era el verdadero dueño del inmueble. Además, afirma que este mismo casero ya había utilizado la misma táctica con otra inquilina, una mujer italiana que terminó marchándose tras un corte de luz similar.

Sin luz y sin respuesta de las instituciones

Vivir sin electricidad ha convertido el día a día de Raquel y sus hijos en una auténtica pesadilla. Sin electrodomésticos, sin agua caliente y con miedo a la oscuridad, la única opción que le queda es usar una linterna en la frente, prestada por un vecino.

"Cada vez que mis hijos se duermen, me quedo en la cocina rezando y pidiendo ayuda", confiesa.

El estrés y la falta de descanso le han pasado factura, pero no está dispuesta a rendirse:"Con poca fuerza, pero luchando por mis hijos, y lo voy a conseguir", afirma con determinación.

Su mayor preocupación es el bienestar de sus hijos y deja claro que no permitirá que esta situación afecte su maternidad:"Mis hijos son felices, están bien atendidos, tienen una educación maravillosa y el amor de su madre. No voy a permitir que me los quiten".

Raquel sigue esperando una respuesta por parte de las instituciones. Ha llamado a la Policía en varias ocasiones, pero asegura que los agentes no han podido hacer nada, ya que el propietario ha colocado un candado en el contador de la luz, impidiendo cualquier intento de reconectar el suministro.