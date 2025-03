La Playa del Hombre, La Garita y Melenara ya están limpias y a espera del análisis de la calidad del agua tras la Dana

Las playas de La Garita, Melenara y Playa del Hombre de Telde ya están limpias para su reapertura tras una semana cerradas al baño, desde que el pasado 4 de marzo el Ayuntamiento clausurara el acceso como consecuencia del mal estado en que quedaron buena parte de las calas por la acumulación de residuos y con estructuras destrozadas tras el paso de la Dana. Pero para reabrirlas, el Ayuntamiento espera aún por los resultados de los análisis realizados por técnicos de Salud Pública del Gobierno de Canarias que certifiquen que el agua no está contaminada y que es apta para el baño, según explica la vicealcaldesa y concejala de Playas, María Calderín, quien confía en que estas playas se puedan ir abriendo poco a poco en los próximos días. En el resto, esto es Salinetas, Tufia, Aguadulce, Ojos de Garza y San Borondón, los operarios continúan trabajando durante estos días. En todas se han realizado movimientos de arena para volver a nivelar los espacios.

Capitanía Marítima continúa buscando el coche que se hundió en el mar en Salinetas pero las condiciones de visibilidad no son las adecuadas,

Una semana después del paso de una Dana que desbordó barrancos, provocó inundaciones de viviendas y garajes y destrozó parte del litoral, personal del Ayuntamiento y de convenios trabaja a destajo para tratar de limpiar los residuos amontonados en las playas, en los cauces de los barrancos y la cantidad de barro que aún se acumula en las calles, sobre todo en el entorno de Salinetas, donde todavía hay casas con sacos colocados en las puertas para evitar la entrada de agua.

Estado actual de la playa de Hoya del Pozo, donde el paso del agua abrió una zanja de varios metros; el Ayuntamiento quiere trasvasar arena. / José Carlos Guerra

El pasado viernes los operarios intervinieron en La Garita para mejorar los accesos y limpiar la arena, el lunes hicieron lo mismo en Melenara y este martes centraron sus esfuerzos en Playa del Hombre, donde una cuadrilla formada por una decena de trabajadores retiró de la arena gran cantidad de residuos conformados por ramas y troncos de árboles y que con ayuda de un tractor cargaron en un contenedor. En esta playa, ayer, un grupo de surfistas se saltó la prohibición y accedió al mar.

En Salinetas, una de las playas que recibió el mayor impacto de la Dana, el Ayuntamiento también ha limpiado el arenal, pero aún quedan residuos y agua acumulada en la desembocadura del barranco y junto a la pérgola y la pasarela, que además hay que retirar porque han quedado descalzadas y es un peligro para la seguridad de las personas. Ya en zona urbana, todavía ayer un vecino -que optó por no dar su nombre- achicaba agua de su vivienda y se quejaba de que el Ayuntamiento no le ayudase; en el garaje de un edificio que se inundó un técnico cambiaba las cajas eléctricas para que no saltasen las palancas, y varios operarios se afanaban por terminar de retirar el barro que aún queda en el asfalto en las zonas de aparcamiento. En Salinetas, algunos vecinos se quejaban de que tras los trabajos de limpieza se tirase el barro al barranquillo porque puede taponar el paso del agua en caso de otra lluvia. Sobre el coche hundido en el mar, Capitanía Marítima explica que aún continúan buscándolo pero las condiciones de visibilidad no son las adecuadas, por lo que confía en que mejore a lo largo de esta semana.

En Salinetas queda por retirar una pérgola y una pasarela que han quedado descalzadas. / José Carlos Guerra

A partir de ahora los trabajos se trasladarán a Ojos de Garza, donde los propios vecinos han retirado residuos como garrafas y latas del arenal, pero donde todavía quedan restos de árboles y basura arrastrada por el agua por el barranco; el pasado jueves el Ayuntamiento envió un tractor para abrir la desembocadura. También la carretera de acceso continúa llena de tierra y hay residuos en el mar. Por otro lado, en Tufia la tierra se acumula en las calles del interior del barrio, los restos de tuneras y árboles se amontonan en la orilla y hay suciedad en el agua; en esta playa y en Aguadulce, al ser de interés científico, el Cabildo se ha comprometido a enviar un equipo de limpieza, según Calderín.

Si bien ya se trabaja en la recuperación de todas las playas, Hoya del Pozo será la que más tiempo tarde en volver a la normalidad. El Ayuntamiento ha planteado a las demarcaciones de Costas regional y estatal la necesidad de realizar un trasvase de áridos desde Playa del Hombre para rellenar el arenal de esta cala después de que la fuerza del agua abriera una zanja de unos cuatro metros de ancho que ha dejado esta playa impracticable y ha descubierto viejas estructuras de hormigón y parte de un emisario. Primero se realizará un movimiento de arena en la propia playa para estabilizar el terreno.