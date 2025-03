El proyecto culinario de Yeray Artiles

Antonio Yeray Artiles López pertenece a esa generación de jóvenes canarios que echaron buena parte de su juventud trabajando en el Sur. En aquellos momentos, en muchos de los hogares se planteaban dos caminos y una sola elección, o estudiar o trabajar. Yeray, como le conocen en su entorno, se decidió por lo segundo, y se vio con solo 16 años en la vorágine de las cocinas de un hotel de la mano de su padre Antonio, jefe de Cafetería.

Empezar desde joven y desde la base también le fue dando tablas, hasta que con el tiempo llegó a jefe de Cocina.

Tras más de 25 años entre fogones, su primo Carlos le comentó que había un local que le podría interesar en el Club La Pardilla de Telde. Y lo vio como una oportunidad de marcar un camino en la restauración con marca propia.

Bohem cumple justo este domingo 16 meses de actividad, «que se han pasado volando y lo único que hemos hecho es trabajar con ganas», asegura el chef. En los comienzos sabía que comidas tan de moda como las hamburguesas y otras elaboraciones de fácil preparación, atraerían fácilmente al público. Pero no había dedicado más de media vida para dar respuesta a estas modas.

«Quería tener una línea de cocina propia, así que tire por la parte más dura, la del trabajo, la dedicación, el cuidado y la calidad de los productos». Las instalaciones del Club La Pardilla, con la piscina al lado de la terraza, también ayudaría a la hora de materializar ese proyecto personal.

«Trabajar con ganas»

Yeray, que actualmente tiene a su cargo un equipo de cinco personas, explica que Bohem «es un restaurante austero, pero quiero que cuando alguien se siente en una de nuestras mesas olvide todo eso. Solo deseo que tenga una buena experiencia y que su única preocupación sea disfrutar de la comida que le ofrecemos, porque lo que quiero es ver la satisfacción de la clientela. Que vean que le ofrecemos lo mejor que le podemos dar y que se vaya contenta». En esta carrera de fondo, el chef se ha marcado crecer sin prisas y de forma exponencial y sólida.

«Estoy haciendo lo que me gusta y eso lo hace más fácil, aunque la hostelería es una profesión dura, de echar muchas horas y en la que nadie te va a regalar nada», apunta Artiles, que asegura que «no puedo cocinar lo que no quiero porque estaría luchando contra mí mismo y no vendría a trabajar con las mismas ganas con las que vengo ahora».

Yeray Artiles tiene tanto de introvertido como de activo. Por eso madruga todos los días para buscar productos de calidad y llevarlos a su cocina, donde la higiene y el orden son parte importante de su método de trabajo. «Siempre digo que cualquier persona que quiera puede acceder en cualquier momento al lugar donde cocino».

En las carnes mandan las carrilleras al vino con chocolate y canela y el lomo alto

Ya puesto en faena, en la parte de entrantes de la carta de Bohem ofrece ensalada templada de berenjena, con pesto de tomate seco y aguacate; ensalada de rúcula, que elabora con piñones, burrata, uvas, nueces y salsa Bohem; queso frito, morcilla de arroz y croquetas variadas, entre otros platos. En las carnes mandan las carrilleras al vino con chocolate y canela, las costillas de novillo con salsa de ostras, solomillo de ternera o los lomos alto nacional o uruguayo. En pescados, tacos, chocos fritos, y calamares y chipirones saharianos. Para postres, que elaboran en la propia cocina, ofrece flan de huevo, mousse de chocolate, polvito uruguayo , coulant y tarta de arándanos. También ofrece menú infantil, pero con papas naturales.

Cambios en la carta

El chef adelanta que actualmente trabaja en un cambio en la carta del local, a la que tiene previsto añadir alguna pasta y costillas a baja temperatura, entre otras elaboraciones. También procura tener en la oferta algunos platos de cuchara, cocina a la que es muy aficionado. Suele preparar en ocasiones ropavieja y se abre a los encargos de la clientela con sancochos u otro tipo de comidas populares, «siempre que lo pidan con un poco de tiempo para tener margen de maniobrar». Yeray señala que desde hace algún tiempo trabaja con aplicaciones de reparto de comida a domicilio, «y me gusta que al cliente le llegue lo que pide, como si estuviera en el comedor, porque en ese nuevo modelo de consumo él no te ve, solo ve lo que ha pedido , y tienes que ser muy cuidadoso, tanto en el sabor de la comida como en la presentación. Que vea que, aunque no está aquí, sienta que nos preocupamos por él», subraya.

El chef está disfrutando del momento que vive con su proyecto profesional, y agradece el buen trato que ha recibido desde que llegó a La Pardilla. Destaca que los beneficios que va dando el restaurante los reinvierte en el propio negocio para continuar creciendo en calidad y servicio.

Bohem dispone de 14 mesas en el comedor interior y ocho en la terraza, con un aforo de unas 80 personas.

Yeray Artiles confiesa que entre sus deseos siempre tuvo la idea de tener una casa y un restaurante en el mismo espacio. Igual ya ha empezado a alcanzar ese sueño.

Comer a la carta y eventos privados Bohem cierra los lunes. Abre el martes, de 20.00 a 24.00 horas. Miércoles, jueves y viernes, de 12.00 a 17.00 horas y de 20.00 a 24.00 horas. Sábados, de 12.00 a 24.00 y domingos, de 12.00 a 18.00 horas. Recibe reservas para eventos privados y ofrece comida para llevar de su carta. El teléfono de contacto es 744737119. El lugar cuenta con el aparcamiento del Club La Pardilla, lo que facilita la visita a Bohem.

