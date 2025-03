Más de 600 estudiantes conocen la realidad del mercado laboral en Telde

Cerca de una decena de empresas de diferentes sectores como la alimentación, el comercio, la hostelería, la construcción o la educación infantil, entre otros, montaron ayer sus puestos en la primera Feria de Formación Profesional y Empleo de Telde para acercar sus ofertas de laborales a más de 600 estudiantes de los centros educativos que imparten estas enseñanzas en el municipio, ofreciendo así una visión real del mercado de trabajo actual. Todas ellas disponían de plazas que pueden ser cubiertas por diferentes perfiles.

Ismael Perdomo, coordinador de la Red de Orientación Profesional de los Centros Educativos con FP en Telde, explicó que «hemos intentado reunir a empresas de diferentes ámbitos y de perfiles diversos, al igual que nuestras familias profesionales».

Paralelamente, la iniciativa, impulsada por el Gobierno de Canarias, en colaboración con el Ayuntamiento de Telde, también ha contado con espacios en el entorno de la zona peatonal de San Gregorio para informar sobre la oferta formativa de cara al próximo curso y de charlas de las distintas familias profesionales para la orientación vocacional.

Personal con «actitud»

Alicia Santana, consultora de una empresa de Recursos Humanos, aseguró que esta feria es un espacio ideal para dar visibilidad a la empresa que representa y asesorar y facilitar sus contactos a las personas que demandan empleo. «El perfil depende de lo que nos pidan los clientes», afirmó la técnico, quien añadió que «faltan candidatos con disponibilidad, que sean activos, porque en ocasiones nos falta gente con ganas y con actitud, y debemos revertir esa situación».

Rubén Parodi, responsable de selección de su empresa, que abarca construcción, hostelería y turismo, expone a los interesados «el importante paquete de beneficios que tenemos para las personas empleadas». Actualmente demanda personal para salas, cocina y camareras de piso. «Hemos visto el interés de muchos estudiantes que están empezando e intentando entrar en el mundo laboral, y también hemos atendido a otras personas que buscan trabajo».

Parodi se refirió a la experiencia de participar en esta feria como «muy positiva» y destacó celebrarla en un lugar céntrico, que llama a más gente. El responsable de selección también subrayó la importancia de tener actitud en el trabajo, «y con ello nos referimos a aspectos como que sepan trabajar en equipo y que venga con ganas de superarse y formarse».

Servicio Canario de Empleo, presente en la feria

La directora del Servicio Canario de Empleo, María Teresa Ortega Granados, y Cristina de Arcos, jefa de Sección de Coordinación de Oficinas de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias, vieron la necesidad de estar presentes en esta feria. De Arcos señaló que el objetivo es «dar respuesta a la ciudadanía en apoyo a las entidades y a la administración local en materia de asesoramiento y servicios que disponemos y mejoras de empleo e inserción laboral a los jóvenes y a personas adultas». La coordinadora señaló la importancia de revisar las demandas, «que necesitan estar constantemente actualizadas».

El alumno de Educación Infantil del IES Lila, Iker Herrera, se aplica para afrontar próximamente sus prácticas y «si me van bien esperar a que la empresa me contrate». Destacó la oportunidad que ofrece esta feria para encontrar la vocación. Por su parte, Chafik, estudia un grado superior de Marketing y Publicidad en el IES El Calero, y subrayó la oportunidad que ofrece esta iniciativa para conocer las ofertas laborales que hay actualmente en el municipio de Telde. Chafik es consciente de que el futuro laboral «está un poco oscuro, pero nos toca trabajarlo». Sabe que uno de los aspectos que juega en su contra es «la falta de experiencia laboral», pero también ve la oportunidad de los estudiantes que se incorporan a trabajar «de aportar y modernizar muchas empresas que no se han actualizado»

Los centros que participaron en esta I Feria de Formación y Empleo de Telde son el CEPA Telde - La Herradura, CEPA Telde Casco, CIFP Profesor Antonio Cabrera Pérez, IES El Calero, IES Fernando Sagaseta, IES José Arencibia Gil, IES Lila, IES Lomo de la Herradura. Por su parte, algunas de las empresas y entidades asistentes han sido IKEA, Maran, Lopesan, Spar, Satocan, Grupo Copicanarias o El Patio de Ele, entre otras.

