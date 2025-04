Iván Sánchez, concejal de Infraestructuras y Vivienda de Telde: «Tenemos cuatro millones para terminar el parquin de San Gregorio»

Después de casi dos años de mandato, ¿mantienen los objetivos prioritarios que se marcaron al comienzo?

Sí, llevábamos en el programa electoral la recuperación del centro urbano del municipio. Hablo del casco de San Gregorio, y para eso puse en marcha una estrategia que tenía que ver con recuperar o terminar bien instalaciones que estaban abandonadas, como el aparcamiento de San Gregorio o bien urbanizaciones como la zona de Arauz, que desde hace 25 años estaba sin finalizar y que acabamos de adjudicar el contrato de obra civil para que se finalice. Otra estrategia que estamos poniendo en marcha es la renovación urbana de determinadas calles principales del municipio. Conseguir no solo mejorar la imagen de la ciudad, sino, además adecuarla a la época en que vivimos, ganar espacio para el peatón. En ese plan está el aparcamiento de San Gregorio, Arauz y las calles Pablo Neruda y Cervantes. Además, todas las calles que renovamos van a contar con una red de pluviales, al menos el tramo de calle, y estamos viendo la necesidad de ello tras los últimos acontecimientos que ha tenido el municipio.

Usted como arquitecto, ¿cómo explicaría el proceso urbanizador en Telde?

Yo lo he dicho en el pleno de forma pública. Ha sido bastante expansivo y poco controlado. La urbanización va creciendo, con lo cual cada vez queda menos espacio y queda menos suelo drenante. Se producen muchas más escorrentías, esas escorrentías además se producen en zona del casco del municipio, el origen suele ser ahí y ya lo que antes bajaba como el resto, como un hilo de agua, en algunas ocasiones se convierte en un río y el mayor ejemplo es el de la urbanización de Arnao, que también lo he contado públicamente. Esa es una urbanización que tiene alrededor de 40.000 metros cuadrados que no es muy antigua, aproximadamente 25 años y no tiene un solo imbornal. Con lo cual, lo mires por donde lo mires, el municipio tiene que avanzar, no solo en su renovación urbana sino también sus instalaciones y su red de drenaje, porque nadie ha pensado en ello anteriormente.

De todo lo que expone, ¿qué han podido ejecutar?

Hemos podido ejecutar un proyecto de asfaltado y estamos en ejecución de la renovación del mercado, las cámaras del mercado. Necesitábamos tiempo para elaborar los proyectos y aprobarlos. Tenemos muchísimas subvenciones del Cabildo de Gran Canaria, que nos financia prácticamente casi todas las obras que vamos a iniciar, pero los trámites administrativos son muy lentos. Solo este año tengo aprobado para ejecutar 12 proyectos. Ojalá seamos capaces de aprobarlos todos. En general, se tarda a veces dos veces más en el trámite administrativo que en la propia duración de una obra.

¿Y qué hace falta para agilizar todo eso?

Nosotros nos hemos encontrado con una administración infradotada. Para mí aquí lo que ha habido es un proceso de jibarización de la administración. La Concejalía empezó a funcionar de manera adecuada casi a los seis meses de entrar nosotros, porque no teníamos capacidad, es decir, aquí hacen falta recursos e ideas, que no había. Yo abría un cajón y me encontré que estaba vacío, esa es la expresión. No había una idea de ciudad ni un planteamiento a futuro. Entiendo que lo responsable de un político, de un gestor, es pensar en un futuro, no en cuál es el problema que me voy a encontrar hoy, sino qué ciudad es la que quiero dentro de varios años. Para eso estamos aquí. No había ninguna iniciativa a largo plazo ni a medio plazo.

¿Cómo están los proyectos de los parquin de Arnao, en San Gregorio, y el de San Juan?

El aparcamiento de San Gregorio es un expediente que es un encargo a la empresa municipal. Llevamos un año y medio trabajando en él. Tenemos una subvención de tres millones y medio de euros más una aportación municipal de medio millón de euros, con lo que es un proyecto de 4 millones de euros. Quizás sea el proyecto de más entidad de este mandato. Es nuestro principal objetivo y me consta además que el alcalde también tiene eso como prioridad, pero hay que salvar dificultades administrativas. Hasta ahora, en este año y medio, lo único que he trabajado es intentar que ese encargo pueda ser aceptado.

Ese proyecto tenía fecha de finalización

El parquin de San Gregorio tenía fecha de finalización y de gasto. Teníamos que gastar los tres millones y medio de euros en noviembre del 25. Por cierto, lo que he hecho es prorrogar todas las subvenciones. Es decir, nosotros nos encontramos con que teníamos que ejecutar 30 y tantos millones de euros en dos años, en el 23 y el 24. Lo que hicimos fue prorrogar todas las subvenciones, pedir más tiempo a las administraciones. Por eso te digo que es un objetivo prioritario porque se trata de recuperar el centro urbano, conseguir 850 plazas de aparcamiento en el casco del municipio, y también de cumplir con otras administraciones con el crédito que te han dado y con la ciudadanía que te ha votado, porque esto lo llevamos en el programa electoral y para nosotros es prioritario.

¿Y el de San Juan?

El de San Juan es un caso bastante diferente porque es un edificio terminado interiormente, incluso se aperturó en su momento. Ya es municipal a través de una sentencia judicial, que hemos tenido que pagar una cantidad millonaria a los gestores anteriores, pero ya hemos recuperado el bien, la titularidad municipal. El año pasado generamos el crédito para hacerlo porque la importación de ese encargo de redacción de proyecto eran 36.000 euros. Lo aprobamos en el pleno, pero al no poder hacer el gasto hasta el 31 de diciembre del 24, he tenido que renovar otra vez ese crédito y en eso estamos. Espero tener este año el proyecto terminado y a lo mejor también la licitación de la obra.

¿Quiere decir que cuando finalice el mandato estarán terminados los dos aparcamientos?

Sí, el de San Juan está terminado, el de la plaza que lleva en la cubierta es un proyecto ambicioso pero técnicamente es relativamente sencillo. No prevemos mucha dificultad. El de San Gregorio sí, solo por la entidad de la obra. Fíjate, San Juan estamos pensando alrededor de un millón de euros, que lo que hemos dotado de financiación, pero el de aparcamiento de San Gregorio casi cuatro millones de euros y estamos hablando de un edificio que lleva abandonado 20 años, por lo cual hay cuestiones que no están a la vista, vicios ocultos, cuestiones que te vas a encontrar durante la ejecución de la obra, que son difíciles de prever. En principio, el plazo de ejecución de la obra de San Gregorio, una vez que se firme el inicio de la obra hasta la culminación, la empresa licitadora tendrá 16 meses para ejecutar la obra. Hemos puesto además cuatro meses para redacción de proyectos y demás. En 20 meses, una vez que me aprueben el encargo, debería estar ese edificio terminado, salvo que suceda cualquier contratiempo o incidencia que uno no prevea, pero es una obra de 20 meses. La obra de la plaza de San Juan no llega a 10 meses.

También siguen ejecutando el plan de asfaltado

Es otra de las grandes cosas que estamos haciendo y que me empeñé desde el principio. Hacer un plan de asfaltado para el municipio. Aquí en ocho años, en Telde, se paró el reloj de la inversión pública. No ha habido prácticamente inversión pública al nivel de exigencia que demanda la ciudad, y una de las grandes carencias es el estado de las calles, el asfaltado que tienen. Pusimos en marcha el primer proyecto que estamos terminando ahora, pero al mismo tiempo hicimos un proyecto nuevo, que es el que vamos a licitar ahora por un importe mucho mayor. Ahora, el que estamos terminando tenía 2,6 millones de euros de dotación presupuestaria y ya es el mayor proyecto de asfaltado, económicamente hablando, que se ha hecho en el municipio. El siguiente es de 3,4 millones de euros, pero es que en el año 26 será de dos millones de euros, es decir, aquí tiene que haber, como te dije antes, una continuidad en la inversión pública y hay mucho que hacer. Fíjate que con esos primeros 6 millones de euros que vamos a invertir no llegaremos a toda la ciudad, pero habremos llegado a más de 300 calles del municipio. La anterior corporación presumía de haber asfaltado 300 calles en ocho años. Nosotros lo haremos en tres. Pero porque es necesario. Es decir, hay que pensar en la dimensión de la ciudad y hay que creerse de verdad que esto es una gran ciudad, y uno se cree que es una gran ciudad haciendo inversiones a ese nivel. Hay zonas que hemos asfaltado en este plan que llevaban 30 años sin asfaltarse, y en el siguiente proyecto estará Jinámar. Por ejemplo Sansofé y La Primavera llevan 25 o 30 años sin asfaltarse. O se asfaltó una vez cuando se construyeron y ya está. Y eso no es mantenerlos, no es cumplir con la obligación que tenemos de prestar servicios públicos y de mantenimiento de las vías.

El mercado también tenía una fecha de apertura y también se ha retrasado.

Sí, con el mercado lo que ha pasado es que se hizo una obra importante de renovación, pero en lo que uno ve. Por ejemplo, el mercado, todo el sótano está sin acondicionar. No tenía cámaras de frío ni un contrato de mantenimiento de escaleras mecánicas, ascensores y contraincendios. Todas las instalaciones tienen que mantenerse y eso se hace con contratos. No se había trabajado en eso tampoco. La cubierta presenta deficiencias. Al final, prometer la apertura de un mercado, bueno, pues uno se puede comprometer a ello cuando lo tiene todo terminado. Pero no cuando tiene solo la planta principal inmaculada. Tienes que tener también las tripas, lo que hace que el edificio funcione cuando esté terminado. Y, por ejemplo, el estado en el que estaba el sótano era deplorable. Ahora estamos haciendo obras de la dotación de cámaras y nos estamos encontrando con problemas que no están a la vista, como que la red de saneamiento no tiene conexión. Todo eso son dificultades que tienes que ir resolviendo, pero tienes que ir resolviendo con proyectos, con trabajo y con contratos públicos. Al contrato actual de Cámara de Mercado, que está por encima de 200.000 euros, le va a seguir un contrato para renovar todo el sótano y la cubierta. Además, será necesario hacer un contrato de mantenimiento de todas sus instalaciones. Es lógico que las instalaciones las mantengan empresas especializadas, no el Ayuntamiento, que no tiene capacidad para hacerlo.

¿Tienen alguna fecha para la apertura del mercado?

No. Uno de los errores en los que uno puede incurrir es en dar fechas. De hecho con el mercado incurrimos en un error. Suponiendo que solo con la dotación de cámaras ya podíamos abrir, pero no es así. Se ha demostrado que, por ejemplo, con las primeras lluvias que hubo, la cubierta tenía deficiencias que afectaban al edificio y no se habían reparado. Hemos descubierto lo que te comento, que todas las instalaciones enterradas o subterráneas, lo que no estaba a la vista, tampoco estaba apto. No me puedo comprometer en fechas. Sí que la fecha de la terminación de las cámaras, si no recuerdo mal, eran una obra de tres meses y se terminarán las cámaras, tres meses de desde que se iniciaron las obras en febrero. Se terminarán las cámaras en tiempo, pero tenemos que hacer más obras de renovación. Se trata de un edificio público y además donde hay más mercancías y productos perecederos, por eso la zona donde se almacenan esos productos deben cumplir una serie de condiciones sanitarias que a día de hoy no se cumplen. Tenemos que hacer obras para mejorar eso y luego está el tema de la cubierta y la puesta en marcha. No me planteo una fecha de apertura. Sí te puedo hablar de fechas de obras porque lo que hacemos en esta Concejalía son obras para otras concejalías del Ayuntamiento. Hacemos obras para Desarrollo Local o para Mercados, este caso. También queremos meternos a hacer una obra para la Policía Local y en Servicios Sociales. Hacemos obras para otras concejalías y luego son estas concejalías las que reciben las obras terminadas y las aperturan. Pero nuestra responsabilidad es cumplir los plazos de ejecución de las obras. No te puedo adelantar los plazos de ejecución del sótano del mercado porque no lo tengo adjudicado todavía. Pero era una obra relativamente sencilla, eran cuatro o cinco meses. Y llevo trabajando en ellas un año la parte administrativa y todavía no está en licitación. Yo espero que el mercado municipal abra este año, pero no me atrevería a decirte una fecha.

