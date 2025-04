Una empresa del Puerto de Las Palmas se ofrece al dueño del vehículo hundido en Salinetas para sacarlo a flote gratis

Una empresa del Puerto de Las Palmas, Reprosub, ha ofrecido sus servicios gratuitos al propietario del vehículo que fue arrastrado por la tromba de agua en Salinetas, en Telde, durante la Dana de principios de marzo y que fue localizado hace unos días por el presidente del club de buceo Gran Azul, Arturo Telle, a 250 metros de la orilla.

El gerente de Reprosub, una compañía especializada en trabajos y reparaciones submarinas, José Luis Samper, que ya ha contactado con el vecino de Telde afectado, asegura que lo único que le mueve es poder ayudar a una persona «que ya tiene bastante con haber perdido el coche como para ahora tener que estar gastándose el dinero en sacarlo».

«Para mí no es nada y para él es un montón», añade.

Con un barco grúa

José Luis Samper explica que la maniobra que habría que realizar requiere el trabajo de un equipo de buzos que se sumergirían hasta los 15 metros de profundidad en los que se encuentra el vehículo para anclarlo y luego sacarlo a flote en un barco grúa. Una vez que esté a bordo, lo trasladarían hasta el Puerto de Taliarte, donde lo depositarían en tierra firme para que el dueño se haga cargo del mismo.

Imagen del vehículo rodeado de vida marina. / Arturo Telle

Lo más complicado era conocer la ubicación exacta, pero «ya se conocen las coordenadas, por lo que la mitad del camino ya está hecho».

Reprosub ha reflotado ya varios automóviles y uno de ellos fue el de un capitán de un buque que cayó al agua en el Puerto de Arinaga a principios de febrero.

El Capitán Marítimo, Ignacio Gallego, aseguró recientemente que la responsabilidad de retirar ese vehículo del fondo del mar es del propietario, aunque aún no se ha esclarecido si el seguro asumirá el coste. En el caso de que no fuera así, Reprosub se ofrece a colaborar de forma altruista para que no tenga que afrontar «unos gastos elevados por algo que le pasó sin tener culpa de nada»

Cuestión de segundos

El propietario del coche, Agustín Ojeda, explicaba al día siguiente del suceso que todo ocurrió en cuestión de segundos el 3 de marzo. Llovía intensamente en Salinetas y la calle donde vive, la Avenida Américo Vespucio, estaba inundada. Había sacado el vehículo para irse a almorzar con su mujer y como esta tardaba en salir, volvió a entrar a su casa para saber qué pasaba, dejando el coche en la vía pública. Cuando se asomó, vio cómo el coche empezaba a moverse a causa de la tromba de agua que llegaba por el barranco y llegó al mar.

La 'travesía' del automóvil mar adentro durante varios minutos hasta que finalmente se hundió fue una de las imágenes más compartidas durante esa célula tormentosa de marzo.

Larga búsqueda

Desde ese momento, Capitanía Marítima y Salvamento Marítimo desplegaron un dispositivo para localizar, sin éxito, el vehículo y conocer si su hundimiento había provocado alguna contaminación. Fueron varias las veces que se recorrió en helicóptero la zona e, incluso, ante la sospecha de haber encontrado su ubicación, un buzo descendió para realizar comprobaciones.

Sin embargo, no fue hasta el sábado 5 de abril cuando Arturo Telle, que ya había realizado algunos intentos previos, encontró el coche a 250 metros de la orilla y a unos 15 metros de profundidad, y le sacó varias fotografías.

Según explicaba él mismo, «está boca abajo, sin cristales, con algas en todo su exterior y con muchos pececitos buscando ya refugio en él».

Riesgo de contaminación

«Sin embargo, aunque se está convirtiendo en un pequeño arrecife artificial, hay que sacarlo porque tiene combustible todavía en el depósito», además de los problemas que puedan derivarse de la corrosión del propio chasis, añadió el submarinista.

Otros buceadores han publicado imágenes estos días en las redes sociales mostrando vallas, contenedores y otros residuos que fueron arrastrados a esta cala de Telde durante ese temporal.