La odisea de buscar el Volvo C70 en la costa de Salinetas

Ocho semanas después de ser arrastrado por la riada de Salinetas, el Volvo C70 matrícula 9559-FZR sigue en el fondo del mar y allí continuará algunos días más, al menos hasta que mejore el tiempo y los buzos de la empresa Reprosub tengan una mayor visibilidad para llegar hasta el coche y sacarlo a flote.

El intento de rescate de este lunes se tuvo que suspender por las malas condiciones del mar, pero la propia búsqueda del vehículo ha sido una pequeña odisea para los miembros del Club de Buceo Gran Azul de Telde y en especial para Manuel Espino, que fue quien realmente localizó el coche a 15 metros de profundidad y a una distancia de 400 metros de la costa de Salinetas, no a 250 metros, como se había dicho hasta ahora.

Espino fue también el que amarró un cabo con un boyarín a una de las ruedas del Volvo para que los submarinistas expertos de Reprosub puedan llegar directamente, aunque dejó la pequeña boya sumergida a varios metros para evitar que alguna embarcación tropiece con ella o algún aficionado intente acceder al vehículo por curiosidad o pillaje. El fango depositado todavía en el lecho marino, procedente de la riada del 3 de marzo en toda esa costa de Telde, puede ser una trampa.

La búsqueda del coche y de dos contenedores de residuos, cuyo lento hundimiento en el mar fue seguido por los vecinos y luego mostrado en numerosos vídeos, no se pudo iniciar de forma inmediata porque las playas se cerraron por la suciedad y el riesgo de contaminación de las aguas.

Espino relata que pasados unos días, aprovechando la prohibición del baño en ese litoral, se puso en contacto con los socorristas de Proactiva en la playa de Melenara para informarles de que iba a hacer un rastreo con su barco, el María Isabel.

Contenedores

«El 6 de marzo me acompañó Lara Collado y pudimos ver en la sonda del barco como se reflejaban unos objetos con forma casi cuadrada en dos puntos diferentes, que podrían ser el coche o los contenedores, pero el agua estaba tan sucia y turbia que ni con un mirafondos se veía más allá de unos centímetros», detalló Espino.

Esos mismos días, la Capitanía Marítima también intentó localizar el vehículo con las fotografías de un helicóptero de Salvamento Marítimo, pero sin resultados. La Policía Local de Telde utilizó un dron, pero tampoco lo encontró. Las autoridades consideran necesario encontrar el Volvo y sacarlo a flote porque tiene combustible contaminante.

«El día 12 de marzo -señaló Espino- volví a repetir la búsqueda, esta vez acompañado de Arturo Telle, pero antes de salir a navegar me puse en contacto con José Morales, técnico municipal de la Concejalía de Playas de Telde, para interesarme por el estado del agua; éste me informó que aunque ya se había abierto al baño, no me aconsejaba intentar bajar al fondo».

Intento de rescate del coche el pasado lunes en la costa de Salinetas / José Carlos Guerra

Esa mañana, el María Isabel hizo un rastreo cerca de la costa, donde días antes la sonda había captado un par de objetos. Arturo Telle, actual presidente del Club Gran Azul y reconocido fotógrafo submarino, decidió sumergirse, pero nuevamente la visibilidad era prácticamente de menos de un metro y no descubrió nada.

Ese día, un nadador se acercó al barco de Espino y le dijo que el lugar donde podría estar el Volvo era mar adentro, más cercano a las jaulas de las piscifactorías. Con esa información, cambiaron la ruta de búsqueda a esa zona y la sonda mostró un objeto mucho más grande que los anteriores y con un trazo parecido a un coche, con lo cual procedió a marcar el waypoint.

«Fondeamos y Arturo Telle volvió a sumergirse, otra vez con resultado negativo, por lo que creyó que podían ser nubes de sedimentos que dieran un falso eco», explicó. Las labores de búsqueda se interrumpieron porque desde entonces se sucedieron cinco borrascas, lo que le impidió sacar su barco y acercarse a la zona por fuerte oleaje y mar de fondo.

«El pasado viernes 4 de abril, con el mar casi en calma y poco viento, salí a navegar en solitario rumbo a la marca memorizada y nuevamente me dio un eco de un objeto grande en una zona lisa con fondo de arena, coincidente con la marca en la memoria de la sonda, por lo que ese mismo día invité a los socios del club a participar en la búsqueda para el día siguiente», subrayó Espino.

Se apuntaron a la búsqueda otra de las socias del club y Arturo Telle, aunque la primera canceló la inmersión poco antes de hacerse a la mar. «Esa mañana, con unas condiciones de mar y viento ideales, nuevamente me dirigí al punto y tras localizarlo, fondeamos, di aviso al puesto de socorristas de Melenara por precaución, informando que éramos dos submarinistas con intención de bucear en la zona. Arturo se sumergió para confirmar que efectivamente era el coche y aprovechamos para hacer fotos», manifestó.

Referencias visuales

En la mañana del lunes 7 de abril volvieron a la zona, esta vez con scotters , guiándose con brújula y con referencias de marcas visuales de costa. «Tras navegar un rato en superficie nos sumergimos y al alcanzar la cota de 16 metros volvemos a localizar el coche, esta vez para grabarlo en vídeo con intención de informar del hallazgo, dar las coordenadas del sitio a las autoridades y que el mérito se atribuyese al Club de Buceo Gran Azul», apuntó.

Tras el frustrado rescate del pasado lunes lunes, Espino se puso en contacto con José Luis Samper, gerente de Reprosub, la empresa que se ha ofrecido de forma gratuita a recuperar el vehículo, para ayudarles en la búsqueda con sus coordenadas del sitio exacto y su experiencia en esa zona de la costa.

El dueño del Volvo, Agustín Ojeda, comentó a los buzos la existencia de la boya anclada a la rueda del coche, pero éstos no la llegaron a divisar. Cuando mejore el tiempo, solo tendrán que descender por la cuerda para iniciar el rescate. El Club Gran Azul también ayudará en los intentos de recuperar los contenedores y limpiar la basura depositada en esos fondos.

