¿Ensalada con chocolate? Este rincón de Telde tiene platos que no encontrarás en ningún otro sitio

No todos los días se encuentra un local donde una ensalada con jamón, manzana, yogur y chocolate sea uno de los platos más aclamados. Tampoco es habitual que un solomillo venga relleno de queso y jamón serrano o coronado con frutos rojos. Pero eso, y más, es lo que puedes descubrir si te aventuras hasta la carretera de Jeréz en Las Huesas, en Telde, donde se encuentra un rincón gastronómico que sorprende a quien lo encuentra: el restaurante Yazul.

El creador de contenidos @tesee.foodie ha puesto el foco en este restaurante canario con un vídeo que ya suma miles de reproducciones. Su veredicto no deja dudas: "Tiene platos únicos que solo podrás probar aquí”. Y no exagera porque Yazul no es solo un restaurante, es una experiencia diferente que combina tradición con una propuesta valiente, creativa y profundamente sabrosa.

Menú que rompe esquemas

La experiencia arranca con clásicos reinterpretados, como las gambas al ajillo de 11.90 euros, perfectas para abrir el apetito, y un queso frito con mermelada por 10.90 euros que ya deja entrever que aquí se juega con los sabores. Pero es su ya viral ensalada especial la que cambia las reglas del juego. Jamón, queso, manzana, salsa de yogur y un delicado toque de chocolate componen un plato que no deja indiferente. “Y sí, la combinación está muy buena, créanme”, confiesa el tiktoker, tras probarla.

La carta continúa con carnes jugosas, entre las que brillan con luz propia dos propuestas de la casa: las vueltas de solomillo con frutos rojos por 19,90 euros y el famoso solomillo relleno de queso y jamón serrano por 26,50 euros. Este último, que muchos clientes consideran “el plato estrella”, ofrece una explosión de sabor donde lo salado, lo ahumado y lo fundente se abrazan en cada corte.

El broche de oro lo ponen los postres caseros. Aquí el polvito uruguayo y la mousse de mango son mucho más que un final dulce: son pequeñas obras de arte que prolongan el disfrute hasta la última cucharada. Todo por 6 euros, una propuesta que convence al paladar y al bolsillo.

Cuevas que sorprenden a quienes las descubren

Pero el Restaurante Yazul no solo conquista por su carta atrevida, lo hace también por su estética acogedora y su atención cercana.

El restaurante cuenta con tres salas, aunque sus clientes habituales tienen claro su rincón favorito: las salas interiores, descritas como “estilo cuevas”. Son perfectas para una cena romántica, una reunión familiar o una comida tranquila con amigos, sus paredes de piedra, su luz tenue y su decoración cuidada crean una atmósfera difícil de encontrar.

El restaurante se ha ganado a pulso su fama de “gran sorpresa en el camino”, como asegura una de sus reseñas más populares. Otra lo resume con sencillez pero contundencia: “Es mi restaurante de confianza”. Y no es de extrañar: además de una carta con personalidad, Yazul ofrece una atención cercana, platos generosos y un entorno que invita a quedarse.

Entre sus platos destacan también las ensaladas originales como la marquesa o la de plátano con jamón serrano; carnes como vueltas de ternera al queso o a la pimienta, y solomillos de cerdo con rellenos sorprendentes: manzana y ciruela, frutos rojos o jamón y queso.

Yazul abre sus puertas los jueves de 19:30 a 23:30 horas y de viernes a domingo en dos turno: de 13:00 a 16:00 horas y de 19:30 horas hasta las 23:30 horas. Cuentan con parking gratuito, lo que convierte la experiencia en algo aún más cómodo para quienes se desplazan en coche.