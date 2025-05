Yanira Florido Ortega, viticultora: «El vino de marca Chirato es mi aportación a la bodega familiar»

La joven viticultora Yanira Florido Ortega cogió el testigo con su hermana Cinthia de la bodega Hinojo de su padre, Isaac Florido, y han logrado mantener viva la marca familiar. La producción de sus vinos es pequeña, pero la calidad es grande, toda un tesoro en la gastronomía en Canarias, en concreto de Gran Canaria. Esa calidad conseguida en una finca de Telde no es fruto de la casualidad. Su esfuerzo y dedicación por continuar son inmensos.

¿Cómo llegan usted y su hermana Cinthia al mundo del vino?

Por mi padre, Isaac. Empezó con un cuñado que falleció en 2008 y él decidió continuar haciendo vino para no abandonar lo que empezaron. En 2012 hizo esta bodega y seguimos con él por ayudarlo. Después en 2015 entramos en la Denominación de Origen de Gran Canaria y plantamos esta parcela que tenemos ahora mismo. Más tarde creamos la marca Aya. Antes el vino se llamaba Hinojo, como la bodega, y lo hacíamos para los conocidos y la familia. Poco a poco mi padre nos fue trayendo aquí, apoyándose en nosotras para las ideas. Luego empezamos a participar en Noches de Vino y a recorrer Gran Canaria. Ahí empezamos a conocer a otros productores, a probar otros vinos y a conocer otras formas de hacerlo. Y aquí nos hemos quedado. Recuerdo que al principio, cuando mi padre nos pedía ayuda para la vendimia, cogíamos vacaciones para no ir, y ahora es al revés. Las cogemos para venir a vendimiar.

Bodegas Hinojo, de Telde, va a estar presente este fin de semana en la feria Gran Canaria Me Gusta. ¿Qué van a llevar?

Llevaremos los tres vinos que tenemos ahora mismo. El Aya blanco, que es un seco del año 2023, un Aya tinto, de 2022, y el Chirato, que es como mi proyecto personal, por así decirlo, que también es de 2023.

¿Cómo se presenta la cosecha este año?

Pues creo que un poquito peor que el año pasado. A ver, gracias a las lluvias tenemos las viñas con mucha fuerza, lo que pasa es que se ven menos uvas que el año pasado. Vamos a ver si nos respetan las olas de calor y podemos salvar la uva, porque un par de cosechas atrás hemos perdido mucha y cada vez es menos por la zona en la que estamos. Además, está complicado sobre todo también por el tema agua. Este año vamos un poquito mejor salvados porque ha llovido, pero llevaba casi cuatro sin caer agua. Vamos a ver si el tiempo nos respeta, porque dependemos mucho del factor climático.

¿De dónde vienen sus cepas?

Las plantó mi padre. La mayoría de listán negro que tenemos viene de una cepa antigua que rescató un vecino y que estaba en la parte de atrás de esta montaña. Antiguamente, hablo de los años 1800 y 1900, en esa zona había viñas. Luego las arrancaron y la gente se fue más al pepino y al tomate, lo que había antes. Pero nuestro listán negro viene de esa vid. Después, el resto de variedades, moscatel, malvasía, tintilla y listán blanco, también algo de bijariego blanco, las hemos traído por conocidos. No sabemos si los anteriores las trajeron de otro lado, pero en principio todo es de la Isla y la mayoría de la zona. Hace 30 años se recuperó un poco la viticultura por este lugar, aunque ahora está decayendo otra vez por el clima.

Usted y su hermana forman parte de ese relevo generacional tan necesario en el sector primario de la Isla y de Canarias.

Sí, somos parte del relevo generacional, casi sin darnos cuenta. La mayoría del relevo generacional de la Isla ahora mismo es mujer. Somos las mujeres las que estamos cogiendo el relevo. En nuestro caso ha sido sin buscarlo. A mi padre le tocaba jubilarse y ahora seguimos nosotras.

Yanira Florido en el interior de su bodega familiar, donde elaboran la marca Aya y Chirato. / LP/DLP

¿Qué necesita la sociedad canaria para darse cuenta de la importancia que tiene consumir producto local?

Conocernos. Al final es conocer la historia que hay detrás. No es solo ver una botella, una etiqueta bonita y un precio. Muchas veces les decimos que vengan para que nos conozcan, que vean la bodega, el trabajo que lleva y la zona donde estamos. Mucha gente no sabe el trabajo y la dedicación que hay detrás de esas botellas y de ese producto. Ya no solo con el vino, sino también con el queso o con cualquier producto artesano de la Isla. Cada lo tenemos peor y es más complicado salir adelante los pequeños como nosotros.

¿Actualmente, se puede vivir de esto?

Nosotras ahora mismo no. Tanto mi hermana como yo tenemos nuestros trabajos. Yo soy técnica de laboratorio en el hospital Doctor Negrín y mi hermana Cinthia es economista y trabaja para una empresa. Para poder vivir de esto tenemos que tener una producción mayor y para eso tienes que comprar uva, tener gente trabajando o plantar más vides. Luego, si plantas de cero tienes que esperar unos cinco o diez años para tener una buena cosecha, en el caso de que el tiempo ayude. Es muy difícil tener una producción como para vivir de esto ahora mismo, y además con el clima que tenemos.

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan?

Son muchísimos. En la viña, por ejemplo, ahora mismo estamos pendientes de los hongos como el mildiu o el oídio. Después, cuando ya tengamos la uva, serán los pájaros o la sequía. Muchas veces nosotras tenemos que dar riego de apoyo, sobre todo en ciertos momentos en los que no hay agua. Después, ya en lo que es la bodega, estar pendientes de la venta, el pago de impuestos y del autónomo, vender el producto en las ferias y mercados. La gente tiene que saber por qué sale tan caro el vino de una pequeña bodega. Hay muchas veces que estamos vendiendo el vino sin tener un beneficio, por así decirlo. El coste del vino muchas veces es sin contar nuestro trabajo. Si fuésemos a contar el trabajo esto sería mucho más caro aún. Que al final también nosotras tenemos que darnos un poco más de valor en algunas cosas, pero es muy complicado. Si no, no saldría adelante.

¿Notan ustedes ese apoyo al sector primario por parte de las instituciones?

Es verdad que hace unos años el sector primario se está moviendo bastante. Están defendiendo los productos de la Isla y muchas veces nos avisan para eventos, llevan los vinos a ferias internacionales y nacionales. También hay muchas ayudas ahora mismo para la compra de materiales, sobre todo agrícola, que te reembolsan una parte. Sí se está moviendo. Lo que pasa es que muchas veces no es suficiente, sobre todo con la poca producción que tenemos nosotras, porque a veces el de mucho por mucho y el de poco por poco.

Aunque pequeña, la bodega Hinojo cuenta con varios premios.

Sí, hemos tenido dos premios de la cata insular del Cabildo de Gran Canaria, una plata por el blanco, en 2019, y un bronce en el tinto en 2020. También tenemos un Baco de Oro a nivel nacional por el blanco de 2018. En ese galardón, los que teníamos alrededor eran vinos con una tirada de 100.000 botellas y algunos productores decían que habían tenido mala cosecha y tenía solo 48.000. Imagínate. Nos venían los distribuidores a decirnos que les encantaba el vino y que cuántas botellas teníamos para llevarlas a Rusia, y les contestábamos que 1.000 y que quedaban 500, entonces es una comparación muy difícil, que es lo que mucha gente no ve. El Chirato también lo ha catado el crítico Luis Gutiérrez tres añadas y le ha puesto puntuación 90 la primera y 91 y 92 las siguientes.