Miguel Ángel Pérez: «Hay que convertir los espacios abandonados en zonas verdes »

El asociacionismo ha sido una herramienta indispensable para el desarrollo de este barrio teldense. En su labor por continuar mejorando su calidad de vida, los colectivos trabajan por recuperar espacios verdes y proteger los árboles.

¿Están ustedes volcados desde hace algún tiempo en la recuperación de espacios verdes para Jinámar?

Sí, como parte del paisaje y el bienestar social y ambiental del barrio, para poder hacer comunidad y tener más calidad de vida.

¿Cuáles son las acciones que están llevando a cabo?

Básicamente estamos fomentando de forma colectiva aprovechar todos aquellos espacios que están abandonados y que sean terrenos de uso público para plantar en esos lugares. Vamos metiendo plantas que se adapten muy bien a esos espacios y colaborando con todos los vecinos que estén atendiendo esos jardines que están delante de sus casas y que son ellos mismos los que los cuidan. Yo intento buscar recursos en las instituciones, como el Cabildo de Gran Canaria, que cuenta con viveros forestales y suele colaborar con este tipo de iniciativas. También es un tema de educación ambiental, como lo que hace el colectivo Barrios verdes. En Jinámar también hay asociaciones que promueven el aprovechamiento de esos espacios abandonados con nuevas plantaciones a nivel municipal. Después también tenemos un proyecto tremendo aquí en Jinámar, que son los huertos comunitarios agroecológicos, en los que llevamos unos años produciendo nuestras propias plantas y las donamos a otros jardines municipales y en la que también colabora el Ayuntamiento, dentro de sus posibilidades. Nos permite hacer esas mejoras en esos espacios, pero nos falta en ellos un recurso esencial, que es el agua, porque son los vecinos quienes riegan con garrafas y otros envases que llenan con agua de sus casas.

¿Con cuántos espacios verdes recuperados cuenta el barrio?

Espacios verdes en los que estemos trabajando y colaborando la gente en Jinámar hay más de 20, unos más grandes y otros más pequeños. La mayoría están localizados delante de los bloques o de las viviendas del barrio. Es la manera de tener una zona verde al día porque el servicio de Parques y Jardines de Telde sabemos que tiene poco personal y además de eso suelen tardar en adjudicar nuevas contrataciones y licitaciones, lo que merma el mantenimiento y conservación de esas zonas verdes comunitarias y los espacios públicos del municipio.

Recientemente han celebrado una salida al Valle de Jinámar para hablar de la gestión participativa vecinal para la recuperación de los espacios verdes, dentro del VIII Seminario de Arboricultura y Paisaje, organizado por la Real Sociedad de Amigos del País de Gran Canaria. ¿Qué conclusiones pudieron sacar?

Principalmente darle valor a los árboles con los que contamos en el barrio, y que aportan confort y bienestar. Durante ese recorrido también salieron muchas necesidades. El recorrido lo hicimos de la mano de Álvaro Mejías, un arborista que nos enseñó que la poda no es necesaria. Que es una necesidad de las personas, no del árbol. Lo que ocurre es que la plantación de las especies tiene que ver con el diseño de dónde se van a plantar. Por lo general, las podas obedecen a una serie de normas, como tener una altura de dos metros y medio para evitar un las ramas a la altura de los ojos y demás, o una bitola de referencia, y después que los suelos estén totalmente libres de pavimento o de cemento, de cualquier cosa que vaya a provocar asfixia. Otra de las conclusiones fueron que somos también los vecinos y vecinas los que debemos hacer una buena gestión para el cuidado de esos árboles. Cuando hay un árbol que no molesta y vienen quejas por un tema de visualización, que se caen las hojas en la acera o incluso las cacas de la avifauna que utilizan esos árboles, pues somos nosotros los que demandamos es que una poda no es necesaria para dar soluciones, sino que se puede hacer ese tipo de actuaciones dentro de un tratamiento adecuado. Hay que pensar si queremos algo meramente estético o una arbolada que funcione como regulador de temperatura y que purifique el aire para combatir la contaminación. Los árboles en los entornos urbanos funcionan como filtros de toda la contaminación que sueltan los vehículos y ellos nos están ayudando a mejorar el aire. También reducen el impacto acústico.

«Debemos atraer a los jóvenes al movimiento asociacionista usando sus herramientas»

¿Cuál es la joya vegetal del Valle de Jinámar?

La joya es el parque de La Condesa, también conocido como Jaime O’Shanahan o de las Mil Palmeras. La gestión de este espacio es muy reducida por la falta de personal para atenderla, pero ese es el pulmón vegetal de Jinámar. Eso también se nota en el estado de las especies más adultas de árboles y eucaliptos, y la merma de la atención de los mismos. En el caso de las palmeras hay un importante retroceso en el número de ejemplares, porque mueren muchas por la diocalandra y otras plagas, que lleva a su tala. En cuanto de los eucaliptos falta una gestión técnica, de gente especializada, que hagan buenas prácticas para su mantenimiento y conservación. Pero hay que recalcar que lo que hace falta es un personal más cualificado y mayor número de operarios, que ayudaría a mejorar de forma considerable la masa verde de Jinámar y otros espacios del municipio, y las administraciones locales e insulares necesitan coordinarse mejor para ello.

¿Cómo está actualmente el asociacionismo actualmente en Jinámar?

La gente está con ganas. Es verdad que unas veces hay más energía que otras, pero el asociacionismo en Jinámar es histórico y forma parte de su identidad como barrio. Gracias a ello se ha conseguido un montón de cosas. Siempre hay que verlo de forma positiva. La gente mayor tiene mucho recorrido, y los jóvenes están en proceso de incorporarse. Creo que se podría hacer más, pero la burocracia que hay actualmente frena a los proyectos y también a la gente. Los jóvenes se implican, pero no es como la gente mayor, que dedican más tiempo. Hay que atraer a toda esa juventud al movimiento asociacionista de Jinámar usando sus mismas herramientas, que son principalmente las redes sociales, pero sí se les ve con ganas de participar.